HONOR X7e Plus 5G lộ diện qua các chứng nhận quốc tế với pin 7,500mAh HONOR X7e Plus 5G vừa đạt chứng nhận TDRA, hứa hẹn mang đến kết nối 5G hiện đại cùng viên pin 7,500mAh bền bỉ, định hình lại tiêu chuẩn phân khúc giá rẻ.

Thương hiệu HONOR đang có kế hoạch mở rộng dòng X-series tại các thị trường quốc tế với sự xuất hiện của HONOR X7e Plus 5G. Đây được xem là phiên bản nâng cấp quan trọng từ mẫu HONOR X7e (phiên bản 4G) vừa ra mắt, tập trung vào việc cải thiện hiệu suất kết nối và duy trì thời lượng pin vượt trội.

Chứng nhận TDRA và bước tiến lên công nghệ 5G

Dữ liệu từ nền tảng chứng nhận TDRA tại UAE đã ghi nhận thiết bị với mã model MRK-NX1 dưới tên gọi chính thức là HONOR X7e Plus 5G. Hồ sơ đăng ký số ER60470/26 được nộp vào ngày 11/06/2026 xác nhận thiết bị này hỗ trợ hạ tầng mạng 5G. Đây là một sự thay đổi đáng kể so với phiên bản tiêu chuẩn vốn chỉ hỗ trợ mạng 4G, giúp người dùng tiếp cận tốc độ truyền tải dữ liệu nhanh hơn.

HONOR X7e Plus 5G đạt chứng nhận TDRA

Bên cạnh đó, HONOR X7e Plus 5G cũng đã xuất hiện trên cơ sở dữ liệu SGS với số hiệu FI-69290. Các tài liệu này cho thấy máy đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt cho thị trường Liên minh Châu Âu (EU) và Saudi Arabia, đồng thời xác nhận việc sử dụng hệ thống pin lithium thế hệ mới.

Kỳ vọng cấu hình và khả năng xử lý vượt trội

Mặc dù các chứng nhận chưa tiết lộ chi tiết về bộ vi xử lý, việc nâng cấp lên 5G đồng nghĩa với việc HONOR sẽ trang bị cho máy một hệ thống trên chip (SoC) mạnh mẽ hơn so với MediaTek Helio G81 Ultra trên bản 4G. Chipset mới không chỉ mang lại tốc độ mạng cao mà còn tối ưu hóa khả năng xử lý đa nhiệm và hiệu năng đồ họa khi chơi game ở mức cơ bản đến trung bình.

HONOR X7e Plus 5G có thể sớm ra mắt với chipset mạnh mẽ và pin khủng

Để hiểu rõ hơn về nền tảng của dòng máy này, người dùng có thể tham khảo thông số kỹ thuật ấn tượng từ phiên bản HONOR X7e tiêu chuẩn:

Thông số Đặc điểm dự kiến (Dựa trên bản 4G) Dung lượng Pin 7,500 mAh Công suất sạc Sạc nhanh 45W Màn hình 6.61 inch LCD, HD+, 120Hz Hệ điều hành Android 16 (MagicOS 10) Độ bền Kháng nước IP64, chứng nhận SGS 5 sao

Độ bền đạt chuẩn và ứng dụng thực tế

Dòng X-series của HONOR gần đây luôn nhấn mạnh vào tính bền bỉ. Mẫu X7e Plus 5G dự kiến sẽ kế thừa tiêu chuẩn kháng bụi, kháng nước IP64 và chứng nhận chống rơi 5 sao từ SGS. Điều này giúp thiết bị trở thành lựa chọn lý tưởng cho người dùng cần sự ổn định trong môi trường làm việc khắc nghiệt hoặc những người ưu tiên độ bền vật lý của sản phẩm.

HONOR X7e Plus 5G có thể sớm ra mắt trong thời gian tới

Việc tích hợp viên pin 7,500mAh đi kèm sạc nhanh 45W vào một thiết bị hỗ trợ 5G là một nước đi chiến lược của HONOR. Nếu giữ được mức giá cạnh tranh, đây sẽ là đối thủ đáng gờm trong phân khúc phổ thông tại các thị trường UAE, Châu Âu và Trung Đông trong thời gian tới.