HONOR X80 lộ cấu hình ấn tượng: Pin vượt mốc 10.000 mAh và màn hình OLED 1.5K Mẫu smartphone tầm trung HONOR X80 dự kiến ra mắt vào tháng 6 tới với viên pin dung lượng kỷ lục hơn 10.000 mAh, sạc nhanh 90W và cấu hình phần cứng tối ưu cho độ bền.

Phân khúc smartphone tầm trung sắp chứng kiến sự xuất hiện của một thiết bị sở hữu thông số pin chưa từng có. Theo các báo cáo mới nhất từ leaker Digital Chat Station, mẫu điện thoại kế nhiệm của HONOR X70 – dự kiến có tên gọi là HONOR X80 – đang chuẩn bị ra mắt tại thị trường Trung Quốc với những nâng cấp mạnh mẽ về cả năng lượng lẫn hiển thị.

Màn hình OLED 1.5K hỗ trợ tần số quét 120Hz

HONOR X80 được cho là sẽ sở hữu màn hình LTPS OLED phẳng với kích thước 6.8 inch. Điểm đáng chú ý của tấm nền này là độ phân giải đạt mức 1.5K, kết hợp cùng tần số quét 120Hz giúp các thao tác vuốt chạm và hiển thị nội dung trở nên mượt mà hơn. Đây là hướng đi thực dụng của hãng khi tập trung vào những thông số mà người dùng có thể trực tiếp cảm nhận rõ rệt nhất trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Đột phá với viên pin dung lượng hơn 10.000 mAh

Điểm nhấn công nghệ quan trọng nhất trên HONOR X80 chính là viên pin dung lượng siêu lớn, vượt mốc 10.000 mAh. Nếu thông tin này chính xác, thiết bị sẽ trở thành mẫu smartphone đầu tiên trong dòng X-series của HONOR sở hữu dung lượng pin khủng như vậy, cho phép đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng cường độ cao lên đến 3 ngày. Để hỗ trợ cho viên pin này, hãng cũng trang bị công nghệ sạc nhanh công suất 90W, giúp rút ngắn đáng kể thời gian nạp lại năng lượng.

Hiệu năng ổn định và thiết kế chống sốc

Về sức mạnh xử lý, HONOR X80 dự kiến tích hợp vi xử lý Snapdragon 6-Series, nhiều khả năng là dòng chip Snapdragon 6 Gen 5 mới. Dù không thuộc phân khúc chip cao cấp nhất, dòng Snapdragon 6 vẫn đảm bảo hiệu suất ổn định cho các tác vụ đa nhiệm và chơi tốt các tựa game phổ biến hiện nay mà không gặp hiện tượng quá nhiệt hay giật lag. Bên cạnh đó, thiết bị được dự đoán sẽ tiếp tục duy trì triết lý thiết kế chống sốc, tăng cường độ bền cho máy trước các tác động vật lý.

So sánh thông số kỹ thuật dự kiến giữa HONOR X80 và X70

Dưới đây là bảng so sánh các thông số kỹ thuật dựa trên thông tin rò rỉ của HONOR X80 so với phiên bản tiền nhiệm HONOR X70:

Thông số HONOR X80 (Dự kiến) HONOR X70 Màn hình 6.8 inch, LTPS OLED, 1.5K, 120Hz 6.79 inch, OLED, 1.5K, 120Hz Vi xử lý Snapdragon 6 Gen 5 Snapdragon 6 Gen 4 Dung lượng pin Trên 10.000 mAh 8.300 mAh Sạc nhanh 90W 80W Màu sắc Đen, Trắng, Đỏ, Cam Đa dạng

Với sự thành công của HONOR X70 khi đạt doanh số gần 7 triệu chiếc tại Trung Quốc, HONOR X80 được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nên cơn sốt trên thị trường nhờ sự kết hợp giữa pin kỷ lục, màn hình chất lượng và thiết kế bền bỉ. Sản phẩm dự kiến sẽ ra mắt với nhiều tùy chọn màu sắc thời trang như Đen huyền bí, Trắng ánh trăng, Đỏ chớp và Cam rực rỡ.