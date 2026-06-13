HONOR X80 Pro Max lộ diện với viên pin 11,000 mAh và cấu hình Snapdragon 6 Gen 5 Mẫu smartphone tầm trung mới của HONOR gây ấn tượng mạnh với dung lượng pin kỷ lục 11,000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 90W cùng hệ điều hành MagicOS 10 dựa trên Android 16.

HONOR vừa chính thức công bố teaser cho mẫu smartphone HONOR X80 Pro Max, xác nhận những thông số kỹ thuật ấn tượng vượt xa các tiêu chuẩn thông thường trong phân khúc tầm trung. Sự kiện này cũng đánh dấu cột mốc dòng X-series của hãng chính thức đạt 130 triệu người dùng trên toàn cầu, khẳng định vị thế của dòng sản phẩm tập trung vào độ bền và thời lượng pin.

Đột phá dung lượng pin 11,000 mAh

Điểm nhấn quan trọng nhất trên HONOR X80 Pro Max chính là viên pin dung lượng lên tới 11,000 mAh. Đây là con số hiếm thấy trên thị trường smartphone hiện nay, biến thiết bị thành một trong những điện thoại có thời lượng sử dụng dài nhất. Để tối ưu hóa trải nghiệm, HONOR trang bị công nghệ sạc nhanh có dây 90W, giúp rút ngắn thời gian nạp năng lượng cho viên pin khổng lồ.

Teaser chính thức của HONOR X80 Pro Max

Đáng chú ý, máy còn hỗ trợ sạc ngược với công suất 27W. Tính năng này cho phép HONOR X80 Pro Max hoạt động như một viên pin dự phòng thực thụ, có thể nạp năng lượng cho các thiết bị di động khác trong trường hợp cần thiết.

Cấu hình phần cứng và khả năng hiển thị

Về hiệu năng, HONOR X80 Pro Max dự kiến tích hợp vi xử lý Snapdragon 6 Gen 5. Đây là dòng chip mới hứa hẹn mang lại hiệu suất ổn định cho các tác vụ đa nhiệm và giải trí. Phiên bản tiêu chuẩn của máy sẽ đi kèm RAM 8GB và bộ nhớ trong 256GB.

Thiết kế mặt trước của smartphone HONOR X80 Pro Max sắp ra mắt

Thiết bị sở hữu màn hình OLED kích thước 6.78 inch với độ phân giải cao 2,788 x 1,280 pixel. Thiết kế mặt trước mang phong cách của các dòng flagship với viền mỏng và các góc bo tròn mềm mại. Máy dự kiến có 4 tùy chọn màu sắc: Đỏ Lightning, Đen, Trắng và Cam.

Hệ thống camera và độ bền vượt trội

Mặt sau của HONOR X80 Pro Max nổi bật với cụm camera hình tròn kích thước lớn. Cảm biến chính có độ phân giải 50MP, đáp ứng tốt nhu cầu chụp ảnh sắc nét trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau.

HONOR X80 Pro Max có cụm camera hình tròn khá lớn ở mặt sau

Bên cạnh cấu hình mạnh, HONOR còn chú trọng vào độ bền khi gia cố khung máy để chịu được các va đập vật lý thường ngày. Thiết bị cũng được tích hợp khả năng kháng nước và chống bụi toàn diện. Về phần mềm, X80 Pro Max sẽ chạy trên giao diện MagicOS 10 tùy biến từ Android 16 ngay khi xuất xưởng.

Thông số kỹ thuật dự kiến của HONOR X80 Pro Max