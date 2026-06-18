HONOR X80 Pro Max: Smartphone đầu tiên sở hữu màn hình 10.000 nits và pin 11.000 mAh HONOR X80 Pro Max thiết lập tiêu chuẩn mới với màn hình độ sáng 10.000 nits và pin 11.000 mAh trong thân máy chỉ mỏng 8,08mm, dự kiến ra mắt vào ngày 22/6.

HONOR vừa chính thức xác nhận mẫu X80 Pro Max sắp ra mắt sẽ là smartphone đầu tiên trong ngành sở hữu màn hình có độ sáng tối đa vượt mốc 10.000 nits. Đây là một bước tiến công nghệ đáng kinh ngạc, vượt xa các tiêu chuẩn hiển thị hiện nay trên thị trường di động.

Đột phá công nghệ hiển thị 10.000 nits

Theo thông tin từ nhà sản xuất, màn hình của HONOR X80 Pro Max có độ phân giải 1.5K (2.788 x 1.280 pixel) và hỗ trợ tần số quét 120Hz. Điểm nhấn lớn nhất chính là độ sáng cực đại 10.000 nits, cao hơn 67% so với thế hệ HONOR X70 tiền nhiệm. Với thông số này, thiết bị đảm bảo khả năng hiển thị rõ nét ngay cả dưới ánh nắng gắt trực tiếp, đồng thời tối ưu hóa trải nghiệm nội dung HDR.

HONOR X80 Pro Max sẽ có màn hình siêu sáng

Bên cạnh độ sáng, phần viền màn hình cũng được tinh chỉnh siêu mỏng, chỉ 1,3mm, giúp mở rộng không gian hiển thị và mang lại vẻ ngoài hiện đại cho sản phẩm.

Kiến trúc Hummingbird 2.0 và hiệu năng thực tế

HONOR X80 Pro Max được trang bị kiến trúc Hummingbird 2.0 mới. Nền tảng này tập trung vào việc tối ưu hóa các tác vụ phổ biến hiện nay như phát video ngắn, với hiệu suất mượt mà hơn 40%. Hệ thống cũng tự động xử lý việc dọn dẹp bộ nhớ trong nền để duy trì độ ổn định khi người dùng chuyển đổi liên tục giữa nhiều ứng dụng.

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Độ bền chuẩn 5 sao và chính sách bảo hành đặc biệt

Về khả năng chịu lực, thiết bị đã đạt chứng nhận 5 sao Gold Label từ SGS. Máy có thể chịu được va đập khi rơi từ độ cao lên đến 3 mét. Đáng chú ý, HONOR còn triển khai dịch vụ thay thế màn hình miễn phí cho các hư hỏng do rơi vỡ, một chính sách hiếm thấy trong ngành smartphone hiện nay nhằm khẳng định độ bền của sản phẩm.

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Thông số kỹ thuật ấn tượng trong thiết kế mỏng nhẹ

Dù sở hữu viên pin dung lượng khổng lồ 11.000 mAh, HONOR X80 Pro Max vẫn duy trì được độ mỏng chỉ 8,08mm và trọng lượng 203g. Đây là thành quả của việc tối ưu hóa vật liệu và cấu trúc linh kiện bên trong.

Thông số Chi tiết dự kiến Màn hình 6.8 inch, 1.5K, 120Hz, 10.000 nits Vi xử lý Snapdragon 6 Gen 5 Pin 11.000 mAh Camera sau 50MP (hỗ trợ OIS) Độ bền Chống rơi 3m, kháng nước IP66/IP68/IP69/IP69K Kích thước Dày 8,08mm, nặng 203g

Thiết bị dự kiến sẽ sử dụng chip Snapdragon 6 Gen 5 mới của Qualcomm, đi kèm các chuẩn kháng nước và bụi cao cấp nhất hiện nay như IP68 và IP69K. Sự kết hợp giữa viên pin "khủng" và khả năng hiển thị vượt trội hứa hẹn sẽ biến HONOR X80 Pro Max thành đối thủ đáng gờm trong phân khúc.