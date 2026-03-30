HONOR X80i lộ diện với pin 7000mAh và màn hình siêu sáng 6500 nits Mẫu smartphone tầm trung HONOR X80i gây ấn tượng mạnh nhờ công nghệ pin silicon-carbon dung lượng lớn trong thân máy mỏng nhẹ, cùng màn hình OLED có độ sáng kỷ lục phân khúc.

HONOR đang có kế hoạch mở rộng dòng X-Series tầm trung với sự xuất hiện của model HONOR X80i. Theo những thông tin rò rỉ mới nhất từ Trung Quốc, mẫu điện thoại này sở hữu những nâng cấp đột phá về công nghệ pin và khả năng hiển thị, hứa hẹn tạo nên tiêu chuẩn mới cho phân khúc điện thoại phổ thông.

Màn hình OLED 1.5K với độ sáng kỷ lục

Điểm nhấn lớn nhất trên HONOR X80i chính là màn hình OLED phẳng cao cấp kích thước 6.6 inch. Bảng điều khiển này không chỉ đạt độ phân giải 1.5K sắc nét mà còn sở hữu độ sáng tối đa lên tới 6,500 nits. Đây là một bước tiến vượt bậc so với thế hệ tiền nhiệm HONOR X70i (vốn chỉ đạt 3,500 nits), cho phép thiết bị hiển thị rõ nét ngay cả dưới nguồn sáng mạnh hoặc ánh nắng gắt trực tiếp.

HONOR X80i sẽ sớm ra mắt trong thời gian tới với thiết kế bắt mắt

Bên cạnh chất lượng hiển thị, thiết kế của HONOR X80i cũng rất đáng chú ý. Máy duy trì độ mỏng ấn tượng chỉ 7.34mm và trọng lượng nhẹ 185g, mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái cho người dùng trong thời gian dài.

Công nghệ pin silicon-carbon đột phá

Dù sở hữu thân máy cực mỏng, HONOR X80i vẫn được trang bị viên pin dung lượng khổng lồ 7,000 mAh. Điều này có được là nhờ HONOR đã ứng dụng công nghệ pin silicon-carbon, cho phép nén mật độ năng lượng cao hơn vào một không gian nhỏ hẹp. Với dung lượng này, thiết bị có thể đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng lên đến 2 ngày liên tục.

Các tính năng chính của HONOR X80i

Để hỗ trợ viên pin lớn, máy đi kèm công nghệ sạc nhanh 45W. Dù không phải là tốc độ nhanh nhất thị trường hiện nay, nhưng đây là mức đánh đổi hợp lý để giữ được độ mỏng của thiết kế và tuổi thọ pin dài lâu.

Hiệu năng ổn định và phím tắt AI tiện dụng

Về sức mạnh bên trong, HONOR X80i được trang bị vi xử lý MediaTek Dimensity 7100. Một số thị trường khác có thể sử dụng phiên bản Dimensity 7050. Cả hai dòng chip này đều đảm bảo hiệu năng mượt mà cho các tác vụ hằng ngày, xử lý đa nhiệm và chơi các tựa game phổ biến ở mức thiết lập trung bình.

HONOR X80i có pin khủng dư sức đáp ứng tốt 2 ngày dài sử dụng của người dùng

Đáng chú ý, thiết bị còn tích hợp một nút vật lý được mô tả là phím tắt AI, giúp người dùng truy cập nhanh các tính năng thông minh. Khung máy được làm từ kim loại cao cấp, đi kèm cảm biến vân tay nhúng dưới màn hình, giúp tăng cường tính thẩm mỹ và bảo mật.

Thông số kỹ thuật dự kiến của HONOR X80i

Thông số Chi tiết rò rỉ Màn hình 6.6 inch OLED, 1.5K, 6,500 nits Vi xử lý MediaTek Dimensity 7100 / Dimensity 7050 Pin/Sạc 7,000 mAh (Silicon-carbon), Sạc nhanh 45W Camera sau Chính 108MP (hoặc 50MP) + Phụ 5MP Camera trước 8MP Trọng lượng 185g Độ mỏng 7.34mm

Hệ thống camera của máy bao gồm camera kép phía sau với cảm biến chính lên đến 108MP (tùy phiên bản) và camera selfie 8MP ở mặt trước. Hiện tại, giá bán chính thức và ngày ra mắt của HONOR X80i vẫn chưa được công bố.

Trong khi chờ đợi HONOR X80i chính thức xuất hiện, người dùng có thể tham khảo dòng HONOR X7d hiện đang có mặt trên thị trường với pin 6,500 mAh và thiết kế bền bỉ đạt chuẩn SGS 5 sao.