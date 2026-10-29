HONOR X8e 4G chính thức ra mắt: Pin khủng 7.700 mAh, camera 108MP và đạt chuẩn bền IP69K HONOR X8e 4G vừa được niêm yết tại Azerbaijan với viên pin dung lượng 7.700 mAh, chuẩn kháng nước IP69K siêu bền và hệ thống camera chính 108MP chất lượng cao.

Thương hiệu HONOR vừa chính thức giới thiệu mẫu smartphone mới mang tên HONOR X8e 4G trên cổng thông tin của hãng tại Azerbaijan. Thiết bị gây chú ý mạnh mẽ khi kết hợp giữa viên pin dung lượng cực lớn và tiêu chuẩn bảo vệ thân máy chuẩn quân sự, dù định vị cấu hình thuộc phân khúc phổ thông.

HONOR X8e 4G ra mắt

Độ bền công nghiệp và chuẩn kháng nước IP69K vượt trội

Điểm nhấn đáng kể nhất trong thiết kế của HONOR X8e 4G nằm ở năng lực chịu đựng ngoại cảnh khắc nghiệt. Thiết bị được cấp đồng thời ba chứng nhận bảo vệ gồm IP68, IP69 và cấp độ cao nhất IP69K. Điều này cho phép máy không chỉ ngâm được trong nước mà còn chịu được các tia nước áp lực cao ở nhiệt độ cao.

Hơn nữa, mẫu điện thoại này có thể hoạt động ổn định trong dải nhiệt độ dao động rộng từ -30°C đến +50°C. Màn hình của HONOR X8e 4G còn được tích hợp thuật toán cảm ứng hỗ trợ thao tác khi ngón tay hoặc bề mặt kính bị ướt, đi cùng chế độ chụp ảnh dưới nước chuyên dụng. Về khả năng chống va đập, máy đạt chứng nhận chuẩn 5 sao từ tổ chức kiểm định SGS danh tiếng, vượt qua các thử nghiệm thả rơi tự do từ độ cao 2,5m mà không hỏng hóc.

HONOR X8s 4G sở hữu viên pin dung lượng cao

Viên pin 7.700 mAh bền bỉ trong thân máy mỏng nhẹ

Bên cạnh độ bền cơ học, HONOR X8e 4G sở hữu nguồn năng lượng dồi dào nhờ viên pin dung lượng 7.700 mAh. Mức dung lượng này đảm bảo thời gian vận hành liên tục qua nhiều ngày đối với các tác vụ thông thường. Để tối ưu thời gian sạc cho thỏi pin lớn, thiết bị hỗ trợ công nghệ sạc nhanh Honor SuperCharge công suất 45W.

Đáng chú ý, dù tích hợp khối pin dung lượng cao tương tự các dòng máy pin khủng hầm hố, HONOR vẫn duy trì được độ mỏng thân máy ở mức 8,3mm cùng trọng lượng 218g. Kích thước này tạo cảm giác cầm nắm đầm tay nhưng không gây cảm giác cồng kềnh khó chịu khi sử dụng hằng ngày.

Điện thoại mới của HONOR có cấu hình khá mạnh mẽ

Hiệu năng phần cứng và chất lượng hiển thị

Về sức mạnh xử lý, HONOR X8e 4G được trang bị vi xử lý Qualcomm Snapdragon 685 sản xuất trên tiến trình 6nm. Chipset này tích hợp modem mạng 4G, chuẩn kết nối Wi-Fi 5, Bluetooth 4.2 và giao tiếp tầm ngắn NFC. Đi kèm với vi xử lý là bộ nhớ RAM 6GB cùng dung lượng lưu trữ nội bộ 256GB, đáp ứng tốt nhu cầu lưu trữ dữ liệu dung lượng lớn.

Ngay khi xuất xưởng, máy được cài sẵn hệ điều hành Android 16 với giao diện người dùng MagicOS 10 thế hệ mới. Do giới hạn phần cứng từ nền tảng chip xử lý Snapdragon 685, máy hỗ trợ khả năng quay video ở mức tối đa là Full HD 1080p.

Khả năng hiển thị của máy phụ thuộc vào tấm nền LCD kích thước lớn 6,87 inch. Màn hình này có độ phân giải HD+ (720 x 1.592 pixel), hỗ trợ tần số quét mượt mà 120Hz và độ sáng cục bộ tối đa lên tới 1.020 nits, giúp nội dung hiển thị rõ ràng ngay cả dưới ánh sáng mặt trời mạnh.

Các tùy chọn màu sắc của điện thoại

Hệ thống máy ảnh 108MP và giá bán niêm yết

Ở mảng nhiếp ảnh, máy tạo bước đột phá với cảm biến chính độ phân giải 108MP đặt ở mặt lưng. Cảm biến độ phân giải cao mang lại khả năng ghi lại chi tiết phong phú, hỗ trợ cắt cúp khung hình linh hoạt. Phía trước máy là camera selfie 5MP dạng đục lỗ đặt chính giữa cạnh trên màn hình.

Thông số Chi tiết kỹ thuật HONOR X8e 4G Vi xử lý Snapdragon 685 (tiến trình 6nm) Bộ nhớ & Lưu trữ 6GB RAM / 256GB ROM Màn hình 6,87 inch LCD, HD+ (720 x 1.592), 120Hz, 1.020 nits Camera sau 108MP Camera trước 5MP Dung lượng pin 7.700 mAh, sạc nhanh SuperCharge 45W Độ bền & Bảo vệ Chuẩn IP68, IP69, IP69K, chống rơi 2,5m SGS 5 sao Hệ điều hành MagicOS 10 trên nền Android 16

Tại thị trường Azerbaijan, HONOR X8e 4G hiện được phân phối thông qua các đại lý bán lẻ với mức giá dao động từ 688 AZN đến 820 AZN (tương đương khoảng 10,46 đến 12,47 triệu đồng) cho phiên bản 6GB RAM và 256GB bộ nhớ trong.