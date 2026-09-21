HONOR X9e Pro lộ diện trước thềm ra mắt: Pin 11,000 mAh cùng màn hình sáng 10,000 nits Smartphone HONOR X9e Pro vừa hé lộ cấu hình vượt trội trước thềm ra mắt với viên pin 11,000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 80W, màn hình 10,000 nits và chuẩn bền IP69K.

Thương hiệu HONOR đang chuẩn bị tạo bước ngoặt mới trong phân khúc điện thoại thông minh tầm trung tại thị trường Malaysia với việc ra mắt mẫu máy HONOR X9e Pro vào ngày 24 tháng 9. Các thông tin rò rỉ ban đầu cho thấy thiết bị sở hữu hàng loạt thông số kỹ thuật ấn tượng, đặc biệt là dung lượng pin chạm mốc 11,000 mAh và độ sáng màn hình tối đa lên tới 10,000 nits.

HONOR đang chuẩn bị ra mắt điện thoại X9e Pro

Thiết kế hiện đại đi cùng bốn gam màu sắc nổi bật

Dù được trang bị cấu hình phần cứng có thông số rất lớn, HONOR X9e Pro vẫn giữ được phong cách thiết kế hiện đại và trẻ trung. Đường nét hoàn thiện của thân máy được chau chuốt kỹ lưỡng, hướng đến sự cân bằng giữa tính thẩm mỹ và cảm giác cầm nắm chắc chắn trong quá trình sử dụng thường nhật.

HONOR X9e Pro có thiết kế ấn tượng

Nhằm đáp ứng sở thích cá nhân đa dạng của người dùng trẻ, nhà sản xuất cung cấp bốn tùy chọn màu sắc bao gồm: Vàng (Dawn Gold), Đen (Midnight Black), Nâu (Reddish Brown) và Tím (Royal Purple). Bảng màu này giúp sản phẩm dễ dàng tiếp cận nhiều đối tượng khách hàng khác nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Khả năng chống chịu khắc nghiệt với chuẩn IP68, IP69 và IP69K

Độ bền vật lý là một trong những ưu điểm cốt lõi trên các dòng máy gần đây của HONOR, và model X9e Pro tiếp tục nâng chuẩn bảo vệ lên cấp độ cao hơn. Thiết bị được chứng nhận tương thích với hàng loạt tiêu chuẩn kháng nước và kháng bụi cao cấp nhất hiện nay gồm IP68, IP69 và tiêu chuẩn công nghiệp IP69K.

Điện thoại sở hữu độ bền ấn tượng

Đáng chú ý, máy có thể vượt qua thử thách ngâm trong môi trường nước nóng có nhiệt độ cao mà không làm hư hại linh kiện vi mạch bên trong. Kết hợp với khung vỏ chịu lực gia cố chống rơi vỡ vượt trội, thiết bị có thể vận hành ổn định trong các môi trường làm việc khắc nghiệt ngoài trời hoặc điều kiện thời tiết ẩm ướt phức tạp.

Khả năng hiển thị 10,000 nits và hệ thống máy ảnh 108MP

Mặt trước của máy nổi bật nhờ màn hình có khả năng đẩy độ sáng đỉnh lên tới 10,000 nits. Mức sáng vượt trội này giải quyết hoàn toàn rào cản lóa mắt khi sử dụng điện thoại trực tiếp dưới ánh nắng chói chang giữa trưa, đảm bảo mọi chi tiết hiển thị đều rõ ràng và tách bạch.

HONOR X9e Pro sẽ ra mắt vào ngày 24/9

Về năng lực nhiếp ảnh, HONOR trang bị cho mặt sau cụm camera kép với ống kính chính có độ phân giải lên đến 108MP. Nhờ cảm biến độ phân giải cao, thiết bị cho phép ghi lại những khung hình sắc nét, hỗ trợ cắt ghép ảnh mà vẫn giữ trọn vẹn độ chi tiết phục vụ nhu cầu lưu trữ và chia sẻ.

Cấu hình pin 11,000 mAh cùng khả năng sạc ngược hai chiều

Điểm nhấn kỹ thuật đáng chú ý nhất trên HONOR X9e Pro chính là viên pin dung lượng khổng lồ 11,000 mAh. Mức dung lượng này gần như gấp đôi tiêu chuẩn 5,000 mAh phổ biến trên thị trường hiện nay, mang lại thời gian hoạt động liên tục trong nhiều ngày chỉ với một lần sạc đầy.

Để quản lý nguồn năng lượng lớn này, hãng tích hợp công nghệ sạc nhanh có dây công suất 80W nhằm tối ưu hóa chu kỳ nạp điện. Thêm vào đó, máy còn hỗ trợ sạc ngược có dây với công suất đầu ra lên đến 27W, cho phép thiết bị đóng vai trò như một trạm sạc dự phòng linh hoạt để cấp nguồn cho các thiết bị công nghệ khác khi cần.

Thông số Chi tiết kỹ thuật trên HONOR X9e Pro Dung lượng pin 11,000 mAh Công nghệ sạc Sạc nhanh có dây 80W, sạc ngược có dây 27W Độ sáng màn hình tối đa 10,000 nits Camera chính 108MP (hệ thống camera kép) Tiêu chuẩn bảo vệ IP68, IP69, IP69K, chống va đập và chịu nước nóng Tùy chọn màu sắc Dawn Gold, Midnight Black, Reddish Brown, Royal Purple Thời gian ra mắt Ngày 24 tháng 9

Sự kết hợp giữa dung lượng pin 11,000 mAh, độ bền đạt chuẩn IP69K và màn hình 10,000 nits cho thấy định hướng của HONOR trong việc thiết lập chuẩn mực mới cho độ bền và thời lượng sử dụng của phân khúc smartphone tầm trung.