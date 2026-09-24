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HONOR X9e Pro ra mắt tại Malaysia: Pin 11000mAh, màn hình 10000 nits, Snapdragon 6 Gen 5

Vũ Sơn24/09/2026 21:06

HONOR vừa công bố mẫu smartphone HONOR X9e Pro với dung lượng pin cực khủng 11000mAh, hỗ trợ sạc nhanh 80W cùng khả năng kháng nước chuẩn IP69K bền bỉ.

Hãng công nghệ HONOR vừa chính thức ra mắt mẫu smartphone HONOR X9e Pro tại thị trường Malaysia. Thiết bị gây chú ý trong giới công nghệ khi sở hữu viên pin dung lượng lên tới 11,000mAh, màn hình đạt độ sáng tối đa 10,000 nits cùng vi xử lý Snapdragon 6 Gen 5 mới.

HONOR X9e Pro ra mắt với pin khủng 11000 mAh
HONOR X9e Pro ra mắt với pin khủng 11000 mAh

Công nghệ pin silicon-carbon 11,000mAh và sạc nhanh 80W

Điểm nhấn kỹ thuật đáng chú

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        HONOR X9e Pro ra mắt tại Malaysia: Pin 11000mAh, màn hình 10000 nits, Snapdragon 6 Gen 5
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