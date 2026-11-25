HONOR xác nhận ra mắt điện thoại gập màn hình rộng tháng 3/2027, cam kết gần như không nếp gấp CEO Li Jian xác nhận mẫu gập màn hình rộng đầu tiên của HONOR ra mắt tháng 3/2027; thông số rò rỉ gồm màn 7,6 inch, chip 2 nm và pin khoảng 7.000 mAh.

HONOR đã ấn định thời điểm ra mắt mẫu điện thoại gập màn hình rộng đầu tiên của hãng vào tháng 3/2027. Hãng khẳng định thiết bị sẽ giải quyết bài toán nếp gấp, với màn hình gần như không lộ nếp gấp. Các thông số về cấu hình hiện mới dừng ở mức tin rò rỉ.

Lộ trình ra mắt được chính lãnh đạo HONOR xác nhận

Sau sự kiện giới thiệu dòng HONOR 700, CEO Li Jian trực tiếp xác nhận thiết bị sẽ trình làng vào tháng 3/2027. Bà Fang Fei, lãnh đạo phụ trách mảng sản phẩm của hãng, cho biết quá trình phát triển máy đang được triển khai.

Tên thương mại của sản phẩm vẫn chưa được công bố. Điểm khác biệt được nhấn mạnh là tỷ lệ màn hình rộng hơn so với chuẩn thông thường của điện thoại gập.

Màn hình 7,6 inch và bài toán nếp gấp

Theo Android Authority, chuyên gia rò rỉ Digital Chat Station trên Weibo cho biết máy có màn hình gập bên trong 7,6 inch, kết hợp màn hình phụ bên ngoài 5,5 inch. Tỷ lệ mở rộng theo chiều ngang được kỳ vọng mang lại không gian hiển thị thoáng hơn khi xem nội dung, đọc tài liệu hoặc chia đôi màn hình để dùng hai ứng dụng cùng lúc.

Công nghệ xử lý bề mặt màn hình là điểm nhấn lớn nhất. CEO Li Jian tuyên bố màn hình sẽ gần như không lộ nếp gấp, còn Digital Chat Station đề cập một cấu trúc bản lề liền mạch hoàn toàn mới. Tuy nhiên, hiện chưa có hình ảnh thực tế hay bài kiểm tra độc lập, nên hiệu quả của giải pháp này vẫn cần chờ xác thực khi máy ra mắt.

Cấu hình rò rỉ: chip 2 nm, camera 200 MP, pin 7.000 mAh

Về hiệu năng, tin đồn cho rằng máy dùng vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6 trên tiến trình 2 nm. Hệ thống camera được cho là có cảm biến chính 200 MP cùng ống kính tele tiềm vọng.

Đáng chú ý, viên pin khoảng 7.000 mAh là thông số đáng chú ý với một thiết kế gập mở. Dưới đây là tổng hợp các thông tin rò rỉ từ nguồn tin.

Hạng mục Thông tin rò rỉ Màn hình trong 7,6 inch, gập, gần như không nếp gấp (theo CEO hãng) Màn hình ngoài 5,5 inch Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6, tiến trình 2 nm Camera chính Cảm biến 200 MP, kèm ống kính tele tiềm vọng Pin Khoảng 7.000 mAh Giá khởi điểm 9.999 NDT (khoảng 1.500 USD) tại Trung Quốc

Mức giá và cuộc đua phân khúc gập cao cấp

Một số nguồn tin cho biết giá khởi điểm có thể là 9.999 NDT, tương đương khoảng 1.500 USD, tại thị trường nội địa Trung Quốc. Nếu chính xác, sản phẩm sẽ cạnh tranh trực diện ở phân khúc gập cao cấp với Samsung và nhiều hãng khác cũng theo đuổi xu hướng màn hình rộng.

Những điều cần chờ kiểm chứng

Giới chuyên môn nhận định còn quá sớm để đánh giá toàn diện. Giá chính thức, cấu hình hoàn chỉnh và mức độ tối ưu phần mềm đều chưa được công bố.

Có thể thấy, việc ban lãnh đạo xác nhận lộ trình ra mắt đã cho thấy HONOR nghiêm túc với hướng đi này. Tháng 3/2027 sẽ là phép thử để kiểm chứng cam kết gần như xóa bỏ nếp gấp màn hình và độ chính xác của các thông số rò rỉ.