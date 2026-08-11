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Houston Dynamo 0-1 St. Louis City: St. Louis City giành chiến thắng

Văn Thể08/11/2026 03:45

Houston Dynamo đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 5 với 51 điểm, bằng điểm St. Louis City ở hạng 4. Trận đấu diễn ra lúc 07:00 ngày 08/11/2026.

Houston Dynamo0 - 1St. Louis CityKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Houston Dynamo tiếp đón St. Louis City.

  • 14'St. Louis City ép sân

    Cầm bóng: Houston Dynamo 34% - 66% St. Louis City, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 0 - 2.

  • 27'St. Louis City ép sân

    Cầm bóng: Houston Dynamo 37% - 63% St. Louis City, dứt điểm 5 - 5 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 3 - 1; phạm lỗi 1 - 6, cứu thua 0 - 1.

  • 39'St. Louis City ép sân

    Cầm bóng: Houston Dynamo 41% - 59% St. Louis City, dứt điểm 9 - 5 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 4 - 1; phạm lỗi 2 - 7, cứu thua 0 - 1.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 51'St. Louis City ép sân

    Cầm bóng: Houston Dynamo 38% - 62% St. Louis City, dứt điểm 11 - 9 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 4 - 1; phạm lỗi 3 - 7, cứu thua 0 - 1.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Houston Dynamo): Ibrahim Aliyu vào sân thay Artur.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Houston Dynamo): Héctor Herrera vào sân thay Lawrence Ennali.

  • 64'St. Louis City ép sân

    Cầm bóng: Houston Dynamo 36% - 64% St. Louis City, dứt điểm 12 - 10 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 4 - 2; phạm lỗi 4 - 9, cứu thua 0 - 2.

  • 65'Thay người

    Phút 65' (St. Louis City): Alexandru Măţan vào sân thay Tomas Ostrak.

  • 70'Thay người

    Phút 70' (Houston Dynamo): Duncan McGuire vào sân thay Lyle Foster.

  • 70'Thay người

    Phút 70' (Houston Dynamo): Duane Holmes vào sân thay Felipe·De Andrade Vieira.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (St. Louis City): Simon Becher vào sân thay Sang-bin Jung.

  • 76'St. Louis City ép sân

    Cầm bóng: Houston Dynamo 36% - 64% St. Louis City, dứt điểm 14 - 11 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 5 - 3; phạm lỗi 4 - 11, cứu thua 0 - 3.

  • 82'Thẻ vàng

    Phút 82': Lucas Halter (Houston Dynamo) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 82'Thay người

    Phút 82' (St. Louis City): Damion Downs vào sân thay Rafael Navarro Leal.

  • 83'Thay người

    Phút 83' (St. Louis City): Daniel Edelman vào sân thay Dante Polvara.

  • 89'Thay người

    Phút 89' (Houston Dynamo): Nick Markanich vào sân thay Agustín Bouzat.

  • 89'St. Louis City ép sân

    Cầm bóng: Houston Dynamo 39% - 61% St. Louis City, dứt điểm 19 - 11 (trúng đích 6 - 0), phạt góc 8 - 3; phạm lỗi 6 - 11, cứu thua 0 - 6.

  • 90+7'BÀN THẮNG! St. Louis City (0-1)

    Phút 90+7': Conrad Wallem (St. Louis City) lập công (kiến tạo: Alexandru Măţan). Tỷ số: 0 - 1.

  • KTKết thúc: Houston Dynamo 0-1 St. Louis City

    Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

Cập nhật lúc 09:09 08/11/2026

Đội hình chính thức
Houston Dynamo
Sơ đồ 5-3-2 · HLV Ben Olsen
St. Louis City
Sơ đồ 3-4-3 · HLV Y. Damet
31
J. Bond
11
L. Ennali
36
Felipe Andrade
34
A. Resch
5
Lucas Halter
21
F. Negri
30
A. Bouzat
6
Artur
19
M. Bogusz
9
L. Foster
20
Guilherme
39
B. Lundt
5
MacNaughton
32
T. Baumgartl
27
F. Fall
6
C. Wallem
21
D. Polvara
8
C. Durkin
14
T. Totland
77
Jeong Sang-Bin
9
Rafael Navarro
7
T. Ostrák
Dự bị
Houston Dynamo
37 G. Rivera18 D. Samassékou24 A. Ibrahim3 Antônio Carlos26 B. Gillingham16 H. Herrera14 D. Holmes17 N. Markanich23 D. McGuire
St. Louis City
18 C. Brunet42 D. Downs24 D. Edelman23 A. Mățan4 M. Fall31 C. Olivares99 J. Orozco91 Z. Zengue11 S. Becher
Cập nhật đội hình lúc 06:32 08/11/2026
Houston DynamoThống kêSt. Louis City
41%
Kiểm soát bóng
59%
23
Dứt điểm
13
6
Trúng đích
1
9
Phạt góc
3
6
Phạm lỗi
13
0
Việt vị
1
0
Thủ môn cứu thua
6
Cầu thủ nổi bật
C. Wallem
C. Wallem
St. Louis City
1 bàn
A. Mățan
A. Mățan
St. Louis City
1 kiến tạo · điểm 6.69
B. Lundt
B. Lundt
St. Louis City
Điểm 8.05
F. Fall
F. Fall
St. Louis City
Điểm 7.23

Houston Dynamo đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và có cơ hội áp sát đối thủ trực tiếp ngay trong trận này. Đội chủ nhà đứng hạng 5 với 51 điểm, bằng điểm St. Louis City đang giữ hạng 4. Cuộc đối đầu lúc 07:00 ngày 08/11/2026 tại BBVA Compass Stadium vì thế mang ý nghĩa lớn trong cuộc đua nhóm đầu.

Hai đội cùng 51 điểm, cách nhau đúng một bậc

Trên bảng xếp hạng, khoảng cách giữa hai đội không thể hiện bằng điểm số. St. Louis City xếp hạng 4 với 51 điểm, còn Houston Dynamo hạng 5 cũng có 51 điểm. Chỉ một bậc xếp hạng ngăn cách hai đội, nên mỗi điểm số trong trận này đều có trọng lượng.

Với Houston Dynamo, đây là cơ hội trực tiếp để cạnh tranh vị trí với đối thủ ngay phía trên. St. Louis City thì cần giữ khoảng cách trước một đội chủ nhà đang bám rất sát.

Phong độ: Houston Dynamo ổn định hơn

Trong 5 trận gần nhất, Houston Dynamo thắng 1 trận, hòa 3 trận và thua 1 trận. Đội vừa nhận thất bại ở trận mới nhất, nhưng trước đó giữ được chuỗi hòa liên tiếp và có một chiến thắng xen kẽ. Bức tranh chung là một tập thể khó bị đánh bại, dù hiệu quả chuyển hóa thành chiến thắng chưa cao.

Ngược lại, St. Louis City có chuỗi kết quả đáng lo hơn. Họ thua 4 trận, hòa 1 trận và không thắng trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất. Đáng chú ý, đội khách đang thua 3 trận liên tiếp gần đây nhất, trước khi có một trận hòa và một thất bại ở các trận xa hơn.

Sự tương phản này đáng chú ý khi St. Louis City vẫn đứng cao hơn Houston Dynamo một bậc. Nhìn chung, thứ hạng của họ đang được duy trì nhờ những gì đã tích lũy trước đó, trong khi phong độ hiện tại cho thấy đội khách đang chững lại.

Thế đối đầu cân bằng

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Houston Dynamo thắng 2 trận, St. Louis City thắng 2 trận và có 1 trận hòa. Lịch sử đối đầu gần đây nghiêng về sự cân bằng tuyệt đối, không đội nào tạo được lợi thế tâm lý rõ rệt.

Điều đó khiến trận đấu khó có chỗ cho sự chủ quan. Cả hai từng biết cách giành chiến thắng trước nhau, và đều hiểu rằng một sai sót nhỏ có thể quyết định kết quả.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với phong độ đang đi xuống, St. Louis City có thể cần tìm lại sự chắc chắn trước hết. Chuỗi trận không thắng đặt ra yêu cầu phải ổn định lại, đặc biệt khi họ phải làm khách.

Houston Dynamo có lợi thế sân nhà và một chuỗi kết quả ít thua hơn. Đội đã hòa 3 trong 5 trận gần nhất, nên bài toán lớn nhất là biến những trận cân bằng thành chiến thắng. Nếu giữ được sự kỷ luật như các trận vừa qua và tận dụng tốt cơ hội trước đối thủ đang thiếu tự tin, họ có cơ sở để tạo ra khác biệt.

Nhận định

Houston Dynamo nhỉnh hơn một chút về phong độ và có lợi thế sân nhà, trong khi St. Louis City vẫn giữ vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng. Hai đội đang cùng 51 điểm, và lịch sử đối đầu gần đây cũng cân bằng. Một trận đấu chặt chẽ, nơi mỗi chi tiết nhỏ có thể tác động đến cuộc đua nhóm đầu, là kịch bản hợp lý nhất.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Houston Dynamo · 2 thắng1 hòaSt. Louis City · 2 thắng
23/08/2026
St. Louis City
2 - 1
Houston Dynamo
SLC
20/05/2026
Tứ kết
St. Louis City
2 - 2
Houston Dynamo
Hòa
31/08/2025
St. Louis City
2 - 3
Houston Dynamo
HD
29/06/2025
Houston Dynamo
1 - 0
St. Louis City
HD
06/10/2024
St. Louis City
3 - 0
Houston Dynamo
SLC
Houston Dynamo
5 trận gần nhất
BTHHH
33
Trận
14-9-10
T-H-B
43
Ghi (TB 1.3)
42
Thủng lưới
St. Louis City
5 trận gần nhất
BBBHB
33
Trận
14-9-10
T-H-B
58
Ghi (TB 1.8)
48
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Vancouver Whitecaps331878+3861TTBTH
2FC Dallas3315108+955HBTHT
3San Jose Earthquakes3314109+852THBHH
4St. Louis City3314910+1051BBBBH
5Houston Dynamo3314910+151BTHHH
6Los Angeles FC33121110+1347BHHTH

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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