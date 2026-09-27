Houston Dynamo 0-2 Sporting Kansas City: Sporting Kansas City giành chiến thắng
Houston Dynamo đứng trước cơ hội thu hẹp khoảng cách với ngôi đầu khi tiếp đón Sporting Kansas City trên sân BBVA Compass Stadium lúc 07:30 ngày 27/09.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Houston Dynamo tiếp đón Sporting Kansas City.
- 1'Thẻ vàng
Phút 1': Justin Reynolds (Sporting Kansas City) nhận thẻ vàng (Foul).
- 13'Houston Dynamo ép sân
Cầm bóng: Houston Dynamo 63% - 37% Sporting Kansas City, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 0 - 1.
- 25'Houston Dynamo ép sân
Cầm bóng: Houston Dynamo 65% - 35% Sporting Kansas City, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 3 - 1; phạm lỗi 1 - 1.
- 27'BÀN THẮNG! Sporting Kansas City (0-1)
Phút 27': André Luiz (Sporting Kansas City) lập công (kiến tạo: Stephen Afrifa). Tỷ số: 0 - 1.
- 37'Houston Dynamo ép sân
Cầm bóng: Houston Dynamo 59% - 41% Sporting Kansas City, dứt điểm 6 - 1 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 4 - 1; phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 0 - 2.
- 45'BÀN THẮNG! Sporting Kansas City (0-2)
Phút 45': Calvin Harris (Sporting Kansas City) lập công (kiến tạo: André Luiz). Tỷ số: 0 - 2.
- 45+3'Thẻ đỏ
Phút 45+3': Héctor Herrera (Houston Dynamo) nhận thẻ đỏ (Violent Conduct).
- 45+4'Thẻ vàng
Phút 45+4': Taylor Calheira (Sporting Kansas City) nhận thẻ vàng (Argument).
- 45+6'Thẻ vàng
Phút 45+6': André Luiz (Sporting Kansas City) nhận thẻ vàng (Argument).
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 50'Houston Dynamo ép sân
Cầm bóng: Houston Dynamo 57% - 43% Sporting Kansas City, dứt điểm 7 - 3 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 4 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 4, cứu thua 0 - 2.
- 54'Thẻ vàng
Phút 54': Antônio Carlos (Houston Dynamo) nhận thẻ vàng (Dissent).
- 56'Thay người
Phút 56' (Houston Dynamo): Felipe·De Andrade Vieira vào sân thay Franco Negri.
- 62'Thay người
Phút 62' (Sporting Kansas City): Ruben Ramos Jr vào sân thay André Luiz.
- 62'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Houston Dynamo 53% - 47% Sporting Kansas City, dứt điểm 8 - 7 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 4 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 5, cứu thua 1 - 2.
- 68'Thẻ vàng
Phút 68': Stephen Afrifa (Sporting Kansas City) nhận thẻ vàng (Foul).
- 71'Thay người
Phút 71' (Houston Dynamo): Marcelo Saracchi vào sân thay Lawrence Ennali.
- 71'Thay người
Phút 71' (Houston Dynamo): Lyle Foster vào sân thay Ibrahim Aliyu.
- 71'Thay người
Phút 71' (Houston Dynamo): Matthew Arana vào sân thay Agustín Bouzat.
- 72'Thay người
Phút 72' (Sporting Kansas City): Jacob Bartlett vào sân thay Justin Reynolds.
- 72'Thay người
Phút 72' (Sporting Kansas City): Owen Wolff vào sân thay Calvin Harris.
- 74'Houston Dynamo ép sân
Cầm bóng: Houston Dynamo 55% - 45% Sporting Kansas City, dứt điểm 16 - 8 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 6 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 8, cứu thua 1 - 4.
- 79'Thay người
Phút 79' (Sporting Kansas City): Seymour Garfield-Reid vào sân thay Taylor Calheira.
- 80'Thay người
Phút 80' (Sporting Kansas City): Zorhan Bassong vào sân thay Stephen Afrifa.
- 82'Thay người
Phút 82' (Houston Dynamo): Duncan McGuire vào sân thay Mateusz Bogusz.
- 86'Houston Dynamo ép sân
Cầm bóng: Houston Dynamo 51% - 49% Sporting Kansas City, dứt điểm 19 - 8 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 8 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 11, cứu thua 1 - 5.
- KTKết thúc: Houston Dynamo 0-2 Sporting Kansas City
Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 2.
Cập nhật lúc 09:38 27/09/2026
Cuộc đối đầu giữa Houston Dynamo và Sporting Kansas City diễn ra lúc 07:30 ngày 27/09/2026 trên sân vận động BBVA Compass Stadium mang ý nghĩa quan trọng với mục tiêu của đội chủ nhà. Với vị thế hiện tại trên bảng xếp hạng, Houston Dynamo đang có cơ sở vững chắc để tiếp tục bám đuổi vị trí dẫn đầu nếu giành trọn vẹn điểm số trên sân nhà.
Houston Dynamo và mục tiêu bám đuổi ngôi đầu
Houston Dynamo bước vào trận đấu này với vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng cùng 44 điểm. Vị trí cao trên bảng tổng sắp đem lại cho đội chủ sân BBVA Compass Stadium động lực lớn trong cuộc đua nhóm đầu, đồng thời tạo ra áp lực phải duy trì nhịp độ tích lũy điểm số.
Xét về phong độ gần đây, Houston Dynamo ghi nhận 1 trận thắng, 3 trận hòa và 1 trận thua trong 5 vòng đấu gần nhất. Dù để chia điểm khá nhiều lần ở các lượt trận vừa qua, sự ổn định chung về mặt kết quả vẫn giúp họ duy trì vững chắc vị trí thứ 2 và sẵn sàng tạo sức ép lên đội đầu bảng.
Sporting Kansas City đối mặt thử thách trên sân khách
Ở phía đối diện, Sporting Kansas City đang trải qua giai đoạn thi đấu không mấy thuận lợi. Đội bóng này hiện đứng ở vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 18 điểm, tạo ra khoảng cách đáng kể so với nhóm dẫn đầu.
Phong độ thi đấu của Sporting Kansas City trong thời gian qua cũng cho thấy nhiều dấu hiệu chững lại. Cụ thể, trong 5 trận đấu gần nhất, đội khách chỉ giành được 1 chiến thắng và phải nhận tới 4 thất bại. Thành tích này khiến chuyến làm khách đến sân BBVA Compass Stadium trở thành thử thách nặng nề đối với họ.
Lợi thế đối đầu nghiêng về đội chủ nhà
Bên cạnh sự chênh lệch trên bảng xếp hạng, lịch sử chạm trán gần đây cũng đang ủng hộ Houston Dynamo. Trong 5 lần so tài gần nhất giữa hai đội, Houston Dynamo chiếm ưu thế với 2 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ để thua 1 trận trước Sporting Kansas City.
Với ưu thế về thứ hạng, thành tích đối đầu vượt trội cùng điểm tựa sân nhà BBVA Compass Stadium, Houston Dynamo nắm giữ nhiều yếu tố thuận lợi để làm chủ trận đấu, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng bám sát ngôi đầu bảng.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)