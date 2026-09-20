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Houston Dynamo 2-2 FC Cincinnati: Hai đội chia điểm

Văn Thể20/09/2026 02:35

Houston Dynamo tiếp đón FC Cincinnati trên sân Shell Energy Stadium với mục tiêu giành trọn điểm số nhằm tiếp tục bám đuổi ngôi đầu bảng xếp hạng mùa giải này.

Houston Dynamo2 - 2FC CincinnatiKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Houston Dynamo tiếp đón FC Cincinnati.

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Houston Dynamo 48% - 52% FC Cincinnati, phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 0 - 0.

  • 25'FC Cincinnati ép sân

    Cầm bóng: Houston Dynamo 34% - 66% FC Cincinnati, dứt điểm 2 - 2, phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 3 - 1.

  • 37'FC Cincinnati ép sân

    Cầm bóng: Houston Dynamo 39% - 61% FC Cincinnati, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 3 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 1 - 0.

  • 38'BÀN THẮNG! Houston Dynamo (1-0)

    Phút 38': Guilherme (Houston Dynamo) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 49'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Houston Dynamo 47% - 53% FC Cincinnati, dứt điểm 4 - 6 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 3 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 7, cứu thua 1 - 0.

  • 50'BÀN THẮNG! Houston Dynamo (2-0)

    Phút 50': M. Bogusz (Houston Dynamo) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 2 - 0.

  • 55'Thay người

    Phút 55' (FC Cincinnati): B. J. Ramirez Leon vào sân thay E. Echenique.

  • 55'Thay người

    Phút 55' (FC Cincinnati): T. Barlow vào sân thay O. Nwobodo.

  • 55'Thay người

    Phút 55' (FC Cincinnati): T. Hadebe vào sân thay N. Hagglund.

  • 61'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Houston Dynamo 48% - 52% FC Cincinnati, dứt điểm 5 - 6 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 3 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 10, cứu thua 2 - 0.

  • 68'Thay người

    Phút 68' (Houston Dynamo): D. Samassekou vào sân thay A. Bouzat.

  • 73'BÀN THẮNG! FC Cincinnati (2-1)

    Phút 73': B. J. Ramirez Leon (FC Cincinnati) lập công (kiến tạo: K. Denkey). Tỷ số: 2 - 1.

  • 74'FC Cincinnati ép sân

    Cầm bóng: Houston Dynamo 45% - 55% FC Cincinnati, dứt điểm 6 - 15 (trúng đích 2 - 5), phạt góc 3 - 4; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 10, cứu thua 5 - 0.

  • 82'Thay người

    Phút 82' (Houston Dynamo): I. Aliyu vào sân thay L. Ennali.

  • 82'Thay người

    Phút 82' (Houston Dynamo): M. Arana vào sân thay H. Herrera.

  • 85'Thay người

    Phút 85' (FC Cincinnati): K. Smith vào sân thay P. Bucha.

  • 88'Thay người

    Phút 88' (FC Cincinnati): A. Jabbari vào sân thay G. Valenzuela.

  • 88'FC Cincinnati ép sân

    Cầm bóng: Houston Dynamo 46% - 54% FC Cincinnati, dứt điểm 7 - 21 (trúng đích 2 - 7), phạt góc 3 - 5; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 6 - 11, cứu thua 6 - 0.

  • 90+5'Thay người

    Phút 90+5' (Houston Dynamo): D. McGuire vào sân thay Guilherme.

  • 90+7'BÀN THẮNG! FC Cincinnati (2-2)

    Phút 90+7': K. Denkey (FC Cincinnati) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 2 - 2.

  • KTKết thúc: Houston Dynamo 2-2 FC Cincinnati

    Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.

Cập nhật lúc 09:42 20/09/2026

Đội hình chính thức
Houston Dynamo
Sơ đồ 5-3-2 · HLV Ben Olsen
FC Cincinnati
Sơ đồ 3-5-2 · HLV Pat Noonan
31
Jonathan Bond
36
Felipe Andrade
5
Lucas Halter
6
Artur
3
Antônio Carlos
21
Franco Negri
11
Lawrence Ennali
30
Agustín Bouzat
16
Héctor Herrera
20
Guilherme
19
Mateusz Bogusz
18
Roman Celentano
12
Miles Robinson
4
Nick Hagglund
11
Samuel Gidi
66
Ender Echenique
5
Obinna Nwobodo
10
Evander
20
Pavel Bucha
17
Kenji Mboma Dem
22
Gerardo Valenzuela
9
Kévin Denkey
Dự bị
Houston Dynamo
35 Logan Erb26 Blake Gillingham18 Diadié Samassékou22 Matthew Arana37 Gilberto Rivera14 Duane Holmes24 Ibrahim Aliyu23 Duncan McGuire17 Nick Markanich
FC Cincinnati
13 Evan Louro88 Andrei Chirila15 Teenage Hadebe24 Kyle Smith2 Alvas Powell29 Bryan Ramirez16 Tom Barlow99 Ayoub Jabbari14 Kristian Fletcher
Cập nhật đội hình lúc 07:04 20/09/2026
Houston DynamoThống kêFC Cincinnati
43%
Kiểm soát bóng
57%
7
Dứt điểm
25
2
Trúng đích
7
3
Phạt góc
7
6
Phạm lỗi
12
0
Việt vị
2
6
Thủ môn cứu thua
0
Cầu thủ nổi bật
Bryan Ramirez
Bryan Ramirez
FC Cincinnati
1 bàn
Guilherme
Guilherme
Houston Dynamo
1 bàn
Mateusz Bogusz
Mateusz Bogusz
Houston Dynamo
1 bàn
Kévin Denkey
Kévin Denkey
FC Cincinnati
1 kiến tạo · điểm 6.3
Jonathan Bond
Jonathan Bond
Houston Dynamo
Điểm 8
Lucas Halter
Lucas Halter
Houston Dynamo
Điểm 7.3

Cuộc so tài giữa Houston Dynamo và FC Cincinnati diễn ra lúc 07:30 ngày 20/09 trên sân vận động Shell Energy Stadium. Bước vào màn đọ sức này, Houston Dynamo đang nắm giữ vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 43 điểm, qua đó duy trì hy vọng rất lớn trong cuộc đua bám đuổi vị trí số một.

Mục tiêu bám đuổi ngôi đầu của Houston Dynamo

Houston Dynamo đang có vị thế thuận lợi khi xếp thứ 2 với 43 điểm trong tay. Thứ hạng hiện tại giúp đội bóng chủ sân Shell Energy Stadium tiếp tục nuôi tham vọng cạnh tranh ngôi vị cao nhất trên bảng xếp hạng. Mỗi điểm số vào thời điểm này đều đóng vai trò then chốt để củng cố vị trí phía trên nhóm bám đuổi.

Tuy nhiên, sự ổn định vẫn là yếu tố Houston Dynamo cần nhanh chóng củng cố. Trong 5 lần ra sân gần nhất, đội bóng đã giành được 1 trận thắng, hòa 2 trận và để thua 2 trận. Kết quả thiếu sự liền mạch trong thời gian qua khiến họ chưa thể tạo ra cú bứt phá dứt khoát trong cuộc đua ngôi đầu.

Thử thách từ phía FC Cincinnati

Ở phía đối diện, FC Cincinnati hành quân đến sân Shell Energy Stadium với phong độ cũng có nhiều điểm tương đồng. Đội khách trải qua chuỗi 5 trận gần đây với thành tích 1 trận thắng, hòa 2 trận và thua 2 trận. Sự phập phù khiến họ gặp không ít áp lực khi phải thi đấu trên sân đối phương.

Dù vậy, khả năng chắt chiu từng điểm số của FC Cincinnati vẫn là mối đe dọa không thể xem thường. Việc cả hai câu lạc bộ đều có những kết quả hòa và thua xen kẽ thời gian gần đây khiến cuộc đọ sức này trở nên khó lường hơn về mặt thế trận.

Cục diện và toan tính tại Shell Energy Stadium

Lợi thế sân bãi tại Shell Energy Stadium mang lại điểm tựa tinh thần quan trọng cho Houston Dynamo. Để hiện thực hóa mục tiêu thu hẹp khoảng cách với đỉnh bảng, đội chủ nhà cần tối ưu hóa các cơ hội tấn công và hạn chế tối đa sai sót ở tuyến phòng ngự.

Về phần FC Cincinnati, việc làm khách trước đội bóng đứng thứ 2 đòi hỏi họ phải duy trì cự ly đội hình kỷ luật và thận trọng trong từng pha xử lý. Khi cả hai đội đều chỉ thắng 1 trận trong 5 lần ra sân vừa qua, đội bóng nào tận dụng tốt hơn các khoảnh khắc sơ hở sẽ nắm giữ lợi thế lớn để giành điểm số quan trọng.

Houston Dynamo
5 trận gần nhất
BTHHB
25
Trận
13-4-8
T-H-B
32
Ghi (TB 1.3)
28
Thủng lưới
FC Cincinnati
5 trận gần nhất
HBBHT
24
Trận
8-8-8
T-H-B
52
Ghi (TB 2.2)
59
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Vancouver Whitecaps241446+3046BTBTT
2Houston Dynamo251348+443BTHHB
3FC Dallas251276+743TTTHB
Tình hình lực lượng
Houston Dynamo
L. Foster (Inactive)
J. Maurer (Concussion)
M. Saracchi (Lower-Body Injury)
L. Foster (Inactive)
J. Maurer (Concussion)
M. Saracchi (Lower-Body Injury)
FC Cincinnati
Không có thông tin

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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