HP công bố loạt PC AI thế hệ mới tại COMPUTEX 2026 với nền tảng NVIDIA RTX Spark Tại triển lãm COMPUTEX 2026, HP đã trình làng hệ sinh thái thiết bị tích hợp nền tảng NVIDIA RTX Spark, tối ưu hóa khả năng xử lý AI cục bộ cho các nhà sáng tạo nội dung và doanh nghiệp.

Tại triển lãm COMPUTEX 2026, HP đã giới thiệu loạt thiết bị và giải pháp mới nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về phát triển và triển khai trí tuệ nhân tạo (AI) trên máy tính cá nhân. Danh mục sản phẩm mới được xây dựng để hỗ trợ toàn diện các quy trình làm việc, từ sáng tạo nội dung, lập trình phần mềm đến vận hành các ứng dụng AI chuyên sâu trong môi trường doanh nghiệp.

Nền tảng NVIDIA RTX Spark và bước tiến xử lý AI cục bộ

Trọng tâm của lần ra mắt này là nền tảng NVIDIA RTX Spark, một công nghệ mang sức mạnh xử lý AI và đồ họa RTX của NVIDIA lên các thiết bị cá nhân. Giải pháp này cho phép người dùng thực hiện các tác vụ AI phức tạp trực tiếp trên máy (on-device) thay vì phụ thuộc vào điện toán đám mây. HP cho biết các thiết bị mới được tối ưu hóa cho cả hệ điều hành Windows và Linux, hỗ trợ tốt các công cụ mã nguồn mở và AI Agent.

Laptop OmniBook Ultra 16 và OmniBook X 14 cho nhà sáng tạo

HP OmniBook Ultra 16 và HP OmniBook X 14 là những mẫu laptop đầu tiên của hãng được trang bị nền tảng NVIDIA RTX Spark. Dòng sản phẩm này hướng đến đối tượng nhà sáng tạo nội dung, lập trình viên và game thủ chuyên nghiệp, những người cần hiệu suất AI cao trong một thiết kế di động.

HP mở rộng hệ sinh thái AI cho sáng tạo nội dung, lập trình và doanh nghiệp (Nguồn: HP)

Việc tích hợp RTX Spark giúp duy trì thời lượng pin ấn tượng trong khi vẫn đảm bảo khả năng xử lý mượt mà các công cụ AI và quy trình sáng tạo. Người dùng có thể khai thác tối đa tài nguyên phần cứng để phát triển ứng dụng hoặc xử lý hình ảnh, video mà không cần kết nối internet liên tục.

Giải pháp Desktop Mini và Workstation chuyên dụng

Bên cạnh laptop, HP cũng làm mới dòng máy tính để bàn với mẫu HP OmniDesk Mini Desktop PC. Thiết bị sử dụng vi xử lý Intel Core Ultra Series 3, hỗ trợ tính năng Thunderbolt Share cho phép điều khiển hai máy tính bằng cùng một bộ phụ kiện và truyền dữ liệu tốc độ cao. Máy được trang bị hai cổng Thunderbolt 4 và có khả năng xuất hình ảnh ra tối đa bốn màn hình 4K.

Trong phân khúc workstation, mẫu HP Z2 Mini G1a gây chú ý khi tích hợp vi xử lý AMD Ryzen AI PRO 400 Series. Thiết bị đi kèm bộ công cụ AMD Ryzen AI Halo Developer Software Stack, giúp các nhà phát triển nhanh chóng xây dựng và thử nghiệm ứng dụng AI mà không cần thiết lập môi trường phức tạp từ đầu.

Bảo mật Zero Trust và hiệu suất doanh nghiệp

Đối với môi trường doanh nghiệp yêu cầu bảo mật nghiêm ngặt, HP giới thiệu cấu hình mới của HP ZGX Nano. Thiết bị được thiết kế dựa trên nguyên tắc Zero Trust, tập trung xử lý AI cục bộ và hạn chế các kết nối không dây bên ngoài để giảm thiểu nguy cơ bị tấn công mạng.

Ngoài ra, HP cũng hé lộ hệ thống tính toán hiệu năng cao sử dụng siêu chip NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra Desktop Superchip. Nền tảng này dự kiến sẽ hỗ trợ Windows vào cuối năm 2026, hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng và vận hành các AI Agent kết nối trực tiếp với quy trình làm việc hiện có.

Lộ trình ra mắt và tính sẵn có

Theo kế hoạch từ HP, các dòng máy tính để bàn OmniDesk Mini sẽ bắt đầu được mở bán từ tháng 8/2026. Trong khi đó, các mẫu laptop OmniBook Ultra 16 và OmniBook X 14 sử dụng nền tảng RTX Spark dự kiến sẽ lên kệ vào cuối năm 2026. Thông tin chi tiết về cấu hình và mức giá cụ thể cho từng thị trường sẽ được hãng công bố gần thời điểm sản phẩm chính thức ra mắt.