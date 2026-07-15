HP EliteBook 6 G2q trình làng: Sức mạnh từ Snapdragon X2 và mức giá khủng cho doanh nghiệp HP EliteBook 6 G2q mới trang bị chip Qualcomm Snapdragon X2, RAM lên đến 32 GB và hỗ trợ kết nối 5G, nhắm đến phân khúc doanh nghiệp với mức giá từ 3.540 USD.

HP vừa chính thức mở rộng dòng máy tính xách tay EliteBook với phiên bản EliteBook 6 G2q mới. Điểm nhấn lớn nhất của thiết bị này là việc trang bị dòng vi xử lý Snapdragon X2 của Qualcomm, hứa hẹn mang lại hiệu suất tối ưu và khả năng kết nối di động vượt trội cho người dùng doanh nghiệp.

EliteBook 6 G2q có trọng lượng khoảng 1,4 kg.

Cấu hình mạnh mẽ với vi xử lý Snapdragon X2

EliteBook 6 G2q là một phần trong chiến lược làm mới dải sản phẩm của HP, ra mắt cùng thời điểm với các lựa chọn dùng chip AMD Ryzen AI 400 và Intel Panther Lake. Tuy nhiên, phiên bản G2q tập trung vào kiến trúc ARM của Qualcomm để tối ưu hóa thời lượng pin và khả năng kết nối.

Cụ thể, mẫu máy cơ bản bắt đầu với chip Snapdragon X2 Plus X2P-42-100, đi kèm 32 GB RAM và ổ cứng SSD 512 GB. Đối với những người dùng cần hiệu năng cao hơn, HP cung cấp tùy chọn lên đến Snapdragon X2 Elite X2E-84-100. Phiên bản cao cấp nhất còn được tích hợp sẵn kết nối di động 5G, giúp duy trì công việc mọi lúc mọi nơi.

Màn hình và khả năng di động

Dù sở hữu cấu hình mạnh mẽ, EliteBook 6 G2q vẫn giữ được sự linh hoạt với trọng lượng chỉ khoảng 1,4 kg. Hiện tại, tất cả các phiên bản được liệt kê trên website của HP đều sử dụng tấm nền IPS 14 inch độ phân giải 1200p, tần số quét 60 Hz và độ sáng tối đa 300 nits.

Đáng chú ý, HP dự kiến sẽ bổ sung thêm các tùy chọn màn hình cao cấp hơn trong tương lai, bao gồm tấm nền OLED và màn hình IPS có tần số quét biến thiên (VRR) 120 Hz, cùng độ sáng có thể đạt mức 800 nits.

Thông số kỹ thuật Chi tiết Vi xử lý Qualcomm Snapdragon X2 Plus (X2P-42-100) hoặc Snapdragon X2 Elite (X2E-84-100) Bộ nhớ RAM Lên đến 32 GB Lưu trữ 512 GB SSD Màn hình 14 inch IPS, 1200p, 60 Hz, 300 nits Pin 56 Wh Trọng lượng ~1,4 kg

Định vị phân khúc và mức giá

Tại thị trường Mỹ, HP EliteBook 6 G2q được định vị là lựa chọn thay thế ít cao cấp hơn so với dòng EliteBook X G2q. Tuy nhiên, mức giá của sản phẩm này vẫn ở ngưỡng khá cao, dao động từ 3.540 USD đến 4.639 USD tùy thuộc vào cấu hình lựa chọn. Hiện tại, HP chỉ cung cấp các đơn vị đã được cấu hình sẵn thay vì cho phép người dùng tùy chỉnh hoàn toàn các thành phần phần cứng tại thời điểm mua.

Hiện chưa có thông tin chính thức về việc HP sẽ phân phối mẫu laptop này tại các thị trường khác như Châu Âu hay Vương quốc Anh. Với mức giá và cấu hình này, EliteBook 6 G2q rõ ràng nhắm đến đối tượng khách hàng doanh nghiệp cần một thiết bị ổn định, bảo mật và có khả năng kết nối 5G mạnh mẽ.