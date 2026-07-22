HP EliteBook 8 G2a 14 ra mắt: Chip AMD Zen 5 mạnh mẽ và màn hình siêu sáng 800 nit Mẫu laptop doanh nhân 14 inch mới của HP gây ấn tượng với cấu hình lên đến 64 GB RAM, vi xử lý Ryzen AI thế hệ mới và độ sáng màn hình vượt trội phục vụ công việc chuyên nghiệp.

HP vừa chính thức mở bán toàn cầu mẫu laptop EliteBook 8 G2a 14, phiên bản nâng cấp dành cho phân khúc doanh nghiệp. Điểm nhấn lớn nhất trên dòng máy này là việc tích hợp vi xử lý AMD kiến trúc Zen 5 (nền tảng Gorgon Point), hứa hẹn mang lại hiệu năng mạnh mẽ và khả năng tiết kiệm năng lượng vượt trội so với thế hệ tiền nhiệm.

HP EliteBook 8 G2a 14 sở hữu tùy chọn màu sắc duy nhất.

Hiệu năng vượt trội từ kiến trúc AMD Zen 5

EliteBook 8 G2a 14 được trang bị các tùy chọn vi xử lý Ryzen AI thế hệ mới nhất. Trong đó, phiên bản cao cấp nhất sử dụng Ryzen AI 7 450 với 8 nhân xử lý. Theo các thử nghiệm ban đầu, con chip này cung cấp hiệu suất cao hơn khoảng 17% so với Ryzen 7 250 trang bị trên dòng EliteBook 8 G1a 14 ra mắt năm 2025.

Bên cạnh sức mạnh xử lý, nền tảng AMD Gorgon Point còn tập trung vào việc tối ưu hóa thời lượng pin cho viên pin dung lượng 68 Wh của máy. Điều này đặc biệt quan trọng đối với người dùng doanh nghiệp thường xuyên phải di chuyển và làm việc cường độ cao.

Thiết kế bền bỉ và khả năng kết nối đa dạng

Về ngoại hình, HP vẫn giữ nguyên ngôn ngữ thiết kế tối giản và sang trọng với vỏ nhôm nguyên khối, trọng lượng máy duy trì ở mức khoảng 1,44 kg. Dù có kích thước mỏng nhẹ, thiết bị vẫn đảm bảo hệ thống cổng kết nối cực kỳ đầy đủ, đáp ứng mọi nhu cầu công việc chuyên sâu.

EliteBook 8 G2a 14 đi kèm với tùy chọn kết nối Ethernet RJ45.

Hệ thống cổng kết nối trên EliteBook 8 G2a 14 bao gồm:

2 cổng Thunderbolt 4

1 cổng USB 3.2 Gen 2 Type-C (10 Gbit/s)

1 cổng USB 3.2 Gen 1 Type-A (5 Gbit/s)

1 cổng HDMI và jack âm thanh 3.5 mm

Tùy chọn cổng Ethernet RJ45, khe cắm Smart Card và khóa Kensington

Màn hình 800 nit và khả năng nâng cấp linh hoạt

Một trong những cấu hình đáng chú ý nhất của EliteBook 8 G2a 14 là tùy chọn màn hình có độ sáng lên tới 800 nit. Thông số này cho phép người dùng làm việc thoải mái ngay cả dưới điều kiện ánh sáng mạnh hoặc ngoài trời mà không bị lóa. Về bộ nhớ, máy hỗ trợ tối đa 64 GB RAM và ổ cứng SSD lên đến 1 TB, cho phép xử lý mượt mà các tác vụ đa nhiệm nặng.

Thông số Chi tiết cấu hình Vi xử lý AMD Ryzen AI 5 435 / AI 5 Pro 440 / AI 7 450 (Zen 5) Bộ nhớ RAM Tối đa 64 GB Lưu trữ Tối đa 1 TB SSD Màn hình 14 inch, tùy chọn độ sáng tối đa 800 nit Trọng lượng 1,44 kg Pin 68 Wh

Giá bán và thời điểm khả dụng

HP đã bắt đầu phân phối EliteBook 8 G2a 14 tại nhiều thị trường lớn. Tại Anh, mức giá khởi điểm từ 1.449 Bảng Anh cho cấu hình Ryzen AI 5 Pro 440, 16 GB RAM và 512 GB SSD. Tại khu vực Eurozone, phiên bản chạy Ryzen AI 5 435 có giá từ 2.259 Euro. Đáng chú ý, phiên bản cấu hình cao nhất với Ryzen AI 7 450, 64 GB RAM và 1 TB SSD tại thị trường Mỹ đang được niêm yết ở mức 5.872 USD.