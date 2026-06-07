HP HyperX Omen 15 mới: Chip Core Ultra 9 290HX Plus và màn hình 180Hz VRR đỉnh cao HP nâng cấp HyperX Omen 15 với tùy chọn chip Intel Arrow Lake HX mạnh mẽ, màn hình 180Hz VRR và ổ cứng PCIe Gen 5, hứa hẹn tăng hiệu năng xử lý lên đến 40%.

HP HyperX Omen 15 là mẫu laptop gaming nhỏ gọn vừa được nhà sản xuất Mỹ làm mới với những nâng cấp đáng giá về phần cứng. Chỉ hơn một tháng sau lần ra mắt đầu tiên, HP đã nhanh chóng bổ sung các cấu hình mạnh mẽ hơn, biến sản phẩm này thành một đối trọng thực sự trong phân khúc máy tính chơi game 15 inch.

HyperX Omen 15 sở hữu bàn phím số tích hợp, một đặc điểm hiếm thấy trên các dòng laptop gaming 15 inch.

Sức mạnh từ kiến trúc Intel Arrow Lake HX

Điểm nhấn lớn nhất trong đợt cập nhật lần này chính là sự xuất hiện của các vi xử lý thuộc thế hệ Arrow Lake HX mới nhất từ Intel. Cụ thể, người dùng hiện có thể cấu hình HyperX Omen 15 với Intel Core Ultra 9 275HX hoặc phiên bản cao cấp nhất là Core Ultra 9 290HX Plus.

Theo các dữ liệu đo kiểm (benchmark), những vi xử lý mới này mang lại hiệu năng CPU cao hơn từ 30% đến 40% so với tùy chọn Core Ultra 9 386H trước đó. Sự gia tăng về số lượng nhân xử lý và mức TDP (công suất thoát nhiệt thiết kế) cao hơn sẽ chuyển hóa trực tiếp thành tốc độ khung hình (FPS) ổn định hơn trong các tựa game nặng về xử lý dữ liệu. Bên cạnh đó, HP vẫn duy trì tùy chọn AMD với chip Ryzen 9 8940HX dành cho những người dùng ưu tiên kiến trúc của đội đỏ.

Thông số kỹ thuật ấn tượng

Không chỉ dừng lại ở CPU, HyperX Omen 15 còn được trang bị những công nghệ lưu trữ và hiển thị tiên tiến nhất hiện nay để đảm bảo trải nghiệm gaming không bị nghẽn cổ chai.

Thành phần Thông số chi tiết Vi xử lý (CPU) Lên đến Intel Core Ultra 9 290HX Plus hoặc AMD Ryzen 9 8940HX Đồ họa (GPU) Nvidia GeForce RTX 5070 (tối đa) hoặc RTX 5060 Màn hình 15.3-inch, 1600p, 180Hz VRR, 500 nits (tùy chọn) Bộ nhớ RAM Tối đa 32 GB DDR5 Lưu trữ 1 TB PCIe Gen 5 Dung lượng Pin 70 Wh, 4-cell

Về khả năng hiển thị, HP cung cấp hai lựa chọn cho bảng nền 15.3 inch. Cấu hình tiêu chuẩn sử dụng tấm nền IPS 1200p với tần số quét 165Hz và độ sáng 400 nits. Tuy nhiên, với mức phí bổ sung chỉ 40 USD, người dùng có thể nâng cấp lên màn hình 1600p sắc nét hơn, hỗ trợ tốc độ làm tươi biến thiên (VRR) lên đến 180Hz và độ sáng đạt mức 500 nits, giúp hình ảnh mượt mà và rõ nét ngay cả trong môi trường ánh sáng mạnh.

Khả năng lưu trữ và kết nối

Máy hỗ trợ tối đa 32 GB RAM DDR5, đảm bảo khả năng đa nhiệm mượt mà cho cả chơi game và làm việc sáng tạo. Đặc biệt, việc tích hợp ổ cứng SSD PCIe Gen 5 dung lượng 1 TB là một bước đi đón đầu công nghệ, giúp tốc độ đọc/ghi dữ liệu và thời gian tải game được rút ngắn đáng kể so với chuẩn Gen 4 cũ.

Một điểm đáng lưu ý là dù sở hữu cấu hình cực mạnh, tất cả các phiên bản đều sử dụng chung viên pin 70 Wh. Đây có thể là một thách thức đối với thời lượng sử dụng thực tế khi gánh các linh kiện tiêu thụ điện năng lớn như Core Ultra 9 290HX Plus và card đồ họa RTX 50 series.

Giá bán và các tùy chọn cấu hình

HP đã điều chỉnh chiến lược giá để tăng tính cạnh tranh. Phiên bản chạy chip Intel hiện có giá khởi điểm từ 1.999 USD (giảm từ mức 2.099 USD trước đây). Trong khi đó, các mẫu máy sử dụng vi xử lý AMD có giá bắt đầu từ 1.699 USD, một mức giá dễ tiếp cận hơn cho game thủ. Đối với những người dùng muốn sở hữu cấu hình mạnh nhất với đầy đủ các tùy chọn cao cấp, mức giá có thể lên tới 3.329 USD.

Với việc bổ sung các tùy chọn phần cứng mới nhất, HyperX Omen 15 không chỉ là một phiên bản thay thế nhỏ gọn cho Omen 16 mà còn khẳng định vị thế của mình như một trong những chiếc laptop gaming 15 inch mạnh mẽ nhất trên thị trường hiện nay.