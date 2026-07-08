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HP OmniBook X Flip 14: Hiệu năng đồ họa thua thiệt đáng kể so với bản truyền thống

Vũ Sơn08/07/2026 07:42

Dù sở hữu thiết kế tương đồng, HP OmniBook X Flip 14 lại thiếu hụt các tùy chọn GPU mạnh mẽ như Arc B390, dẫn đến chênh lệch hiệu năng đồ họa lên tới 70% so với bản vỏ sò.

Mẫu laptop 2-trong-1 HP OmniBook X Flip 14 phiên bản 2026 đang gây chú ý khi là một trong số ít thiết bị 14 inch cung cấp cả hai tùy chọn vi xử lý Intel Core 300 và AMD Zen 5. Tuy nhiên, các phân tích kỹ thuật mới nhất cho thấy dòng máy xoay gập này đã bị lược bỏ những cấu hình phần cứng mạnh mẽ nhất vốn chỉ xuất hiện trên phiên bản vỏ sò (clamshell) truyền thống.

Sự vắng bóng của GPU Arc B390 trên cấu hình Intel

Mặc dù HP OmniBook X Flip 14 và bản OmniBook X 14 clamshell chia sẻ chung ngôn ngữ thiết kế, cổng kết nối, dung lượng pin và màn hình OLED 1800p 120 Hz, nhưng sự khác biệt nằm sâu bên trong bảng mạch. Cụ thể, phiên bản xoay gập chỉ đạt mức tối đa với vi xử lý Intel Core Ultra 9 386H.

Trong khi đó, phiên bản vỏ sò truyền thống có thể cấu hình lên đến Core Ultra X7 358H hoặc Ultra X9 388H. Điểm mấu chốt nằm ở chỗ chip Ultra 9 386H trên bản Flip thiếu hụt nhân đồ họa tích hợp Arc B390 cực kỳ mạnh mẽ. Điều này dẫn đến việc hiệu năng xử lý đồ họa của bản clamshell nhanh hơn từ 40% đến 70% so với bản convertible, dù các thông số ngoại vi khác là hoàn toàn tương đồng.

So sánh HP OmniBook X Flip 14 và phiên bản vỏ sò về hiệu năng đồ họa
HP OmniBook X Flip 14 có ngoại hình gần như hệt bản clamshell nhưng hiệu năng đồ họa lại kém hơn đáng kể.

Hạn chế tương tự trên các tùy chọn AMD Zen 5

Tình trạng cắt giảm cấu hình cũng xảy ra với các biến thể sử dụng chip AMD. Thay vì cung cấp tùy chọn cao cấp nhất là Ryzen AI 9 470 đi kèm nhân đồ họa Radeon 890M, HP OmniBook X Flip 14 hiện chỉ dừng lại ở Ryzen AI 9 465 với nhân đồ họa Radeon 880M.

Thực tế thử nghiệm cho thấy, GPU Radeon 880M thậm chí còn chậm hơn một chút so với Arc 140V có trên các mẫu máy sử dụng kiến trúc Lunar Lake của Intel, điển hình là Lenovo ThinkPad T14 Gen 6. Dưới đây là bảng so sánh sự khác biệt cấu hình giữa hai phiên bản:

Thông sốOmniBook X Flip 14 (2-in-1)OmniBook X 14 (Clamshell)
CPU Intel tối đaCore Ultra 9 386HCore Ultra X9 388H
GPU Intel tích hợpIntel Arc GraphicsIntel Arc B390
CPU AMD tối đaRyzen AI 9 465Ryzen AI 9 470 (Dự kiến)
GPU AMD tích hợpRadeon 880MRadeon 890M
Chênh lệch hiệu năngThấp hơn 40-70%Cao hơn

Đối tượng người dùng cần lưu ý

Đối với đại đa số người dùng phổ thông chỉ có nhu cầu duyệt web, xử lý bảng tính hoặc thực hiện các tác vụ văn phòng cơ bản, sự thiếu hụt về sức mạnh GPU này có thể sẽ không gây ra ảnh hưởng rõ rệt. Tuy nhiên, đây là một rào cản lớn đối với nhóm khách hàng chuyên biệt.

Những người làm công việc biên tập đồ họa, sáng tạo nội dung hoặc thường xuyên xử lý các tác vụ nặng về hình ảnh cần cân nhắc kỹ. Nếu không thực sự cần đến tính năng xoay gập 360 độ và màn hình cảm ứng linh hoạt, phiên bản OmniBook X 14 truyền thống sẽ là sự đầu tư hợp lý hơn để khai thác tối đa sức mạnh phần cứng từ thế hệ chip mới nhất.

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        HP OmniBook X Flip 14: Hiệu năng đồ họa thua thiệt đáng kể so với bản truyền thống
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