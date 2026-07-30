HP Ra Mắt OmniBook 5 Flip 2-in-1 14 Inch Nâng Cấp Intel Panther Lake và RAM 32 GB HP chính thức ra mắt dòng laptop xoay gập OmniBook 5 Flip 2-in-1 14 inch thế hệ mới, chuyển sang nền tảng vi xử lý Intel Panther Lake cùng bộ nhớ RAM đến 32 GB.

HP vừa chính thức phát hành phiên bản mới cho dòng laptop xoay gập 14 inch OmniBook 5 Flip 2-in-1 trên thị trường quốc tế. Bước nâng cấp đáng giá nhất trên sản phẩm nằm ở việc chuyển dịch từ nền tảng Intel Raptor Lake sang kiến trúc vi xử lý Intel Panther Lake hiện đại hơn, đi kèm tùy chọn dung lượng RAM tối đa 32 GB và dung lượng pin 68 Wh.

HP bán mẫu OmniBook 5 Flip 2-in-1 mới với các tùy chọn màu Powder Pink, Sky Blue và Glacier Silver.

Bước chuyển mình từ Raptor Lake sang nền tảng Intel Panther Lake

Trước đó, mẫu máy tính chuyển đổi OmniBook 5 Flip 2-in-1 từng được HP trang bị nền tảng vi xử lý Intel Raptor Lake. Trong đợt cập nhật mới này, thiết bị đã được chuyển sang thế hệ chip Intel Panther Lake, mang lại bước tiến quan trọng về hiệu năng xử lý cũng như khả năng tối ưu điện năng.

Tại thị trường Mỹ, người dùng có thể tùy chọn các phiên bản vi xử lý bao gồm Core Ultra 5 322, Core Ultra 7 355 và phiên bản cao cấp nhất Core Ultra 9 386H sở hữu tối đa 16 nhân. Theo các kết quả thử nghiệm hiệu năng, phiên bản Core Ultra 9 386H tạo ra lợi thế hiệu suất vượt trội hơn so với các biến thể Core Ultra 5 và Core Ultra 7 nhờ bổ sung thêm số lượng nhân P-Core và E-Core.

Dung lượng bộ nhớ đa dạng và thông số màn hình

Về bộ nhớ, HP mang đến cho dòng máy tính xoay gập này các tùy chọn RAM 16 GB, 24 GB và 32 GB. Đi cùng với đó là viên pin dung lượng 68 Wh, đáp ứng nhu cầu sử dụng di động liên tục cho các tác vụ công việc và giải trí.

Màn hình của máy sử dụng tấm nền IPS 14 inch với độ phân giải 1200p, độ sáng tối đa đạt 300 nits và mức độ phủ màu 62.5% sRGB. Sản phẩm được bán ra với 3 tùy chọn màu sắc bao gồm Powder Pink, Sky Blue và Glacier Silver.

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết

Thông số Chi tiết cấu hình Vi xử lý (CPU) Intel Core Ultra 5 322 / Core Ultra 7 355 / Core Ultra 9 386H (16 nhân) Bộ nhớ RAM 16 GB / 24 GB / 32 GB Màn hình 14 inch IPS, 1200p, 300 nits, 62.5% sRGB Dung lượng pin 68 Wh Tùy chọn màu sắc Powder Pink, Sky Blue, Glacier Silver

Giá bán và mức điều chỉnh trên thị trường

Về giá thành, tại thị trường Anh, phiên bản trang bị chip Core Ultra 5 322 đi kèm 16 GB RAM và 512 GB bộ nhớ trong đang được mở bán với mức giá 1.199 Bảng Anh (£1,199). Trong khi đó tại Mỹ, một cấu hình tương đương ban đầu có giá niêm yết MSRP là 1.299 USD nhưng hiện tại đã ghi nhận mức giảm xuống còn 729 USD.