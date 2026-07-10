HP ZBook 8 G2i 16-inch chính thức ra mắt: Sức mạnh Panther Lake và đồ họa Arc B390 HP vừa công bố máy trạm ZBook 8 G2i 16-inch với cấu hình mạnh mẽ nhất hiện nay, trang bị chip Intel Panther Lake, RAM 64GB và tùy chọn card đồ họa Nvidia Blackwell chuyên dụng.

HP vừa chính thức mở rộng dòng máy trạm di động chuyên nghiệp với việc ra mắt toàn cầu mẫu ZBook 8 G2i phiên bản 16-inch. Đây là bước tiến quan trọng của hãng trong việc ứng dụng nền tảng Intel Panther Lake, mang đến hiệu suất xử lý vượt trội cho các tác vụ đồ họa và kỹ thuật nặng.

Cấu hình đột phá với nền tảng Intel Panther Lake

Điểm nhấn lớn nhất trên HP ZBook 8 G2i 16-inch chính là sự xuất hiện của dòng vi xử lý Intel Core Ultra thế hệ mới (Panther Lake). Người dùng có thể tùy chọn cấu hình từ phiên bản Core Ultra 5 325 cho đến cao cấp nhất là Core Ultra X9 388H vPro. Đi kèm với đó là nhân đồ họa tích hợp Intel Arc B390 hoặc Arc B370 đầy mạnh mẽ.

The HP ZBook 8 G2i 16-inch comes in a single colour option.

Đối với những chuyên gia cần hiệu năng xử lý đồ họa chuyên biệt, HP cung cấp tùy chọn card đồ họa rời Nvidia RTX Pro 500 dựa trên kiến trúc Blackwell mới nhất. Để đảm bảo khả năng đa nhiệm mượt mà, máy hỗ trợ tối đa lên đến 64 GB RAM DDR5-5600 và ổ cứng lưu trữ PCIe Gen 5 với dung lượng lên tới 2 TB.

Màn hình 120Hz và các tùy chọn hiển thị cao cấp

HP mang đến gần 12 tùy chọn màn hình khác nhau cho mẫu máy trạm này. Đáng chú ý nhất là hai phiên bản bảng nền hỗ trợ tần số quét thích ứng (VRR) 120 Hz. Trong đó, tùy chọn cao cấp nhất sở hữu độ phân giải lên đến 3.840 x 2.400 pixels với độ sáng cực đại đạt 500 nits. Ngoài ra, hãng cũng cung cấp các tấm nền có độ sáng lên tới 800 nits, giúp làm việc hiệu quả trong môi trường ánh sáng mạnh.

Thiết kế tối ưu cho năng suất làm việc

So với phiên bản 14-inch, ZBook 8 G2i 16-inch được bổ sung thêm cụm phím số (numberpad) đầy đủ, một tính năng quan trọng đối với người dùng thường xuyên làm việc với số liệu. Tuy nhiên, việc bổ sung này khiến bàn phím bị đẩy nhẹ sang bên trái. HP cũng đã căn chỉnh bàn di chuột cơ học (mechanical trackpad) theo vị trí của bàn phím thay vì đặt chính giữa khung máy.

Về năng lượng, thiết bị đi kèm với hai tùy chọn pin dung lượng 68 Wh hoặc 77 Wh, đảm bảo thời gian vận hành ổn định cho một thiết bị có cấu hình phần cứng tiêu tốn nhiều điện năng.

Thông số kỹ thuật và giá bán

Thành phần Cấu hình chi tiết Vi xử lý Intel Core Ultra 5 325 đến Core Ultra X9 388H vPro Đồ họa Intel Arc B390/B370 hoặc Nvidia RTX Pro 500 Blackwell Bộ nhớ RAM Tối đa 64 GB DDR5-5600 Lưu trữ Tối đa 2 TB PCIe Gen 5 Màn hình 16-inch, tối đa 3.8K, 120 Hz VRR, 800 nits Pin 68 Wh hoặc 77 Wh

Tại thị trường Mỹ, giá khởi điểm cho HP ZBook 8 G2i 16-inch là 2.938 USD. Tuy nhiên, mức giá có thể lên tới hơn 6.500 USD khi người dùng lựa chọn cấu hình cao nhất với chip Core Ultra X9 và 64 GB RAM. Tại khu vực Eurozone, phiên bản sử dụng chip Core Ultra 7 356H, 32 GB RAM và ổ cứng 1 TB có giá khoảng 2.923 Euro.