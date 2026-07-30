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Hradec Králové 3-1 Tromsø: Hradec Králové giành chiến thắng

Văn Thể30/07/2026 19:06

Hradec Králové tiếp Tromsø tại Malšovická aréna lúc 00h00 ngày 31/07/2026, với ưu thế đối đầu nghiêng về đội chủ nhà sau lần gặp gần nhất.

Hradec Králové3 - 1TromsøKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Hradec Králové tiếp đón Tromsø.

  • 13'Tromsø ép sân

    Cầm bóng: Hradec Králové 34 - 66 Tromsø, dứt điểm 0 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 1.

  • 14'Thẻ vàng

    Phút 14': Jakub Uhrincat () nhận thẻ vàng.

  • 25'BÀN THẮNG! Tromsø (0-1)

    Phút 25': Heine Åsen Larsen () lập công (kiến tạo: Sander Håvik Innvær). Tỷ số: 0 - 1.

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Hradec Králové 50 - 50 Tromsø, dứt điểm 0 - 1, phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 2.

  • 30'BÀN THẮNG! Hradec Králové (1-1)

    Phút 30': Mick van Buren () lập công (kiến tạo: Jakub Kucera). Tỷ số: 1 - 1.

  • 37'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Hradec Králové 45 - 55 Tromsø, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 3 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 3.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (): Isak Dahlqvist vào sân thay Alexander Warneryd.

  • 48'BÀN THẮNG! Hradec Králové (2-1)

    Phút 48': Tom Sloncik () lập công (kiến tạo: Mick van Buren). Tỷ số: 2 - 1.

  • 49'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Hradec Králové 45 - 55 Tromsø, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 3 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 7 - 3.

  • 50'Thẻ vàng

    Phút 50': Tom Sloncik () nhận thẻ vàng.

  • 54'BÀN THẮNG! Hradec Králové (3-1)

    Phút 54': Ondrej Mihalik () lập công (kiến tạo: Daniel Horak). Tỷ số: 3 - 1.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (): Troy Nyhammer vào sân thay Ieltsin Camões.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (): Adam Vlkanova vào sân thay Mick van Buren.

  • 62'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Hradec Králové 47 - 53 Tromsø, dứt điểm 4 - 3 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 3 - 3; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 8 - 7.

  • 66'Thẻ vàng

    Phút 66': David Edvardsson () nhận thẻ vàng.

  • 68'VAR

    Phút 68': VAR — Ondrej Mihalik ().

  • 69'Thay người

    Phút 69' (): Marko Regza vào sân thay Ondrej Mihalik.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (): Daniel Braut vào sân thay Heine Åsen Larsen.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (): Lars Olden Larsen vào sân thay Jens Hjertø-Dahl.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (): Mathias Tønnessen vào sân thay Isak Vådebu.

  • 74'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Hradec Králové 47 - 53 Tromsø, dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 3 - 4; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 8 - 9.

  • 81'Thay người

    Phút 81' (): David Ludvicek vào sân thay Vladimír Darida.

  • 81'Thay người

    Phút 81' (): Daniel Trubac vào sân thay Jakub Kucera.

  • 81'Thay người

    Phút 81' (): Abdullahi Umar vào sân thay Tom Sloncik.

  • 85'Thẻ vàng

    Phút 85': Abdullahi Umar () nhận thẻ vàng.

  • 86'Tromsø ép sân

    Cầm bóng: Hradec Králové 42 - 58 Tromsø, dứt điểm 5 - 5 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 3 - 6; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 13 - 10.

  • KTKết thúc: Hradec Králové 3-1 Tromsø

    Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 1.

Cập nhật lúc 01:59 31/07/2026

Đội hình chính thức
Hradec Králové
Sơ đồ 3-4-2-1
Tromsø
Sơ đồ 5-3-2
12
Adam Zadrazil
7
Jakub Uhrincat
5
Filip Cihak
25
Frantisek Cech
28
Jakub Kucera
16
Vladimír Darida
11
Samuel Dancak
26
Daniel Horak
10
Mick van Buren
19
Tom Sloncik
17
Ondrej Mihalik
1
Jakob Haugaard
29
Alexander Warneryd
4
Vetle Skjærvik
21
Tobias Guddal
30
Isak Vådebu
37
Sander Håvik Innvær
6
Jens Hjertø-Dahl
5
David Edvardsson
11
Ruben Yttergård Jenssen
20
Ieltsin Camões
22
Heine Åsen Larsen
Dự bị
Hradec Králové
1 Patrik Vizek2 David Ludvicek4 Tomas Petrasek6 Elione Fernandes Neto14 Jakub Hodek18 Marko Regza20 Matyas Vagner22 Štěpán Ponikelský24 Abdullahi Umar
Tromsø
3 Mathias Tønnessen7 Lars Olden Larsen8 Jesper Grundt9 Daniel Braut10 Troy Nyhammer12 Ole Kristian Lauvli16 Benjamin Myrvold17 Isak Dahlqvist19 Aleksander Lilletun Elvebu
Cập nhật đội hình lúc 23:22 30/07/2026
Hradec KrálovéThống kêTromsø
42%
Kiểm soát bóng
58%
4
Dứt điểm
11
3
Trúng đích
3
3
Phạt góc
6
14
Phạm lỗi
11
4
Việt vị
2
Cầu thủ nổi bật
Mick van Buren
Mick van Buren
Hradec Králové
1 bàn · 1 kiến tạo
Ondrej Mihalik
Ondrej Mihalik
Hradec Králové
1 bàn
Tom Sloncik
Tom Sloncik
Hradec Králové
1 bàn
Heine Åsen Larsen
Heine Åsen Larsen
Tromsø
1 bàn
Daniel Horak
Daniel Horak
Hradec Králové
1 kiến tạo · điểm 6.37
Jakub Kucera
Jakub Kucera
Hradec Králové
1 kiến tạo · điểm 6.37

Thông tin trận đấu

Hradec Králové sẽ đối đầu Tromsø tại UEFA Europa League. Trận đấu diễn ra lúc 00h00 ngày 31/07/2026 trên sân vận động Malšovická aréna.

Đây là cuộc so tài được chú ý bởi hai đội từng gặp nhau một lần gần nhất, trong đó Hradec Králové giành chiến thắng. Tuy nhiên, những dữ liệu hiện có không cung cấp thêm thông tin về phong độ gần đây, vị trí tại giải, lực lượng hoặc đội hình dự kiến của hai bên.

Ưu thế đối đầu thuộc về Hradec Králové

Ở lần đối đầu gần nhất được ghi nhận, Hradec Králové thắng một trận, trong khi Tromsø không giành chiến thắng và hai đội không hòa nhau. Xu hướng này tạo ra lợi thế tâm lý nhất định cho đại diện Hradec Králové trước cuộc tái đấu.

Dù vậy, chỉ một lần chạm trán chưa đủ để phản ánh toàn diện tương quan giữa hai đội. Vì không có thêm số liệu về các trận gần đây hoặc thành tích tại giải đấu, chưa thể đánh giá chính xác đội nào đang có phong độ tốt hơn hay khả năng kiểm soát thế trận sẽ thuộc về bên nào.

Trận đấu phụ thuộc vào cách nhập cuộc

Với Hradec Králové, việc được thi đấu tại Malšovická aréna có thể giúp đội chủ nhà chủ động hơn trong cách tiếp cận trận đấu. Lợi thế sân bãi cùng kết quả tích cực ở lần gặp gần nhất là những điểm đáng chú ý, nhưng chưa có dữ liệu cụ thể để xác định sơ đồ, cách tổ chức pressing hay phương án tấn công của đội.

Ở chiều ngược lại, Tromsø cần hạn chế ảnh hưởng từ kết quả đối đầu trước đó và duy trì sự tập trung trong những thời điểm Hradec Králové đẩy cao đội hình. Tuy nhiên, thông tin được cung cấp không cho biết cách vận hành chiến thuật, nhân sự chủ chốt hay những cầu thủ vắng mặt của Tromsø.

Nhận định trước trận

Hradec Králové bước vào trận đấu với điểm tựa từ lần đối đầu gần nhất và lợi thế sân nhà. Tromsø vẫn có cơ hội tạo ra thế trận cân bằng nếu tổ chức phòng ngự chặt chẽ và tận dụng tốt các thời cơ, song chưa có đủ dữ liệu để đưa ra đánh giá cụ thể hơn.

Nhìn chung, ưu thế ban đầu nghiêng về Hradec Králové nhờ thành tích đối đầu được ghi nhận. Dẫu vậy, cục diện trận đấu vẫn phụ thuộc nhiều vào màn trình diễn thực tế của hai đội tại Malšovická aréna. Không có cơ sở để chốt một tỷ số cụ thể cho cuộc so tài này.

Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Hradec Králové · 1 thắng0 hòaTromsø · 0 thắng
24/07/2026
Tromsø
0 - 1
Hradec Králové
HK
Hradec Králové
5 trận gần nhất
THHTT
Tromsø
5 trận gần nhất
BTTHH
Tình hình lực lượng
Hradec Králové
Filip Firbacher (Suspension Through Sports Court)
Tomas Petrasek (Calf Injury)
Tromsø
Jens Hjertø-Dahl (Broken Toe)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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