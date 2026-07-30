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Hradec Králové 3-1 Tromso: Hradec Králové giành chiến thắng

Văn Thể30/07/2026 19:35

Hradec Králové có lợi thế tinh thần trước Tromso sau khi thắng trận gần nhất và chiếm ưu thế trong lần đối đầu duy nhất được ghi nhận

Hradec Králové3 - 1TromsoKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Hradec Králové tiếp đón Tromso.

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Hradec Králové 0% - 0% Tromso, phạt góc 0 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 0 - 1.

  • 14'Thẻ vàng

    Phút 14': J. Uhrincat (Hradec Králové) nhận thẻ vàng (Holding).

  • 25'BÀN THẮNG! Tromso (0-1)

    Phút 25': H. Larsen (Tromso) lập công (kiến tạo: S. Innvaer). Tỷ số: 0 - 1.

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Hradec Králové 50% - 50% Tromso, phạt góc 0 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 2.

  • 30'BÀN THẮNG! Hradec Králové (1-1)

    Phút 30': M. van Buren (Hradec Králové) lập công (kiến tạo: J. Kucera). Tỷ số: 1 - 1.

  • 37'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Hradec Králové 45% - 55% Tromso, phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 3.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (Tromso): I. Dahlqvist vào sân thay A. Thongla-Iad Warneryd.

  • 48'BÀN THẮNG! Hradec Králové (2-1)

    Phút 48': T. Sloncik (Hradec Králové) lập công (kiến tạo: M. van Buren). Tỷ số: 2 - 1.

  • 49'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Hradec Králové 46% - 54% Tromso, phạt góc 3 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 7 - 3.

  • 50'Thẻ vàng

    Phút 50': T. Sloncik (Hradec Králové) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 53'BÀN THẮNG! Hradec Králové (3-1)

    Phút 53': O. Mihalik (Hradec Králové) lập công (kiến tạo: D. Horak). Tỷ số: 3 - 1.

  • 61'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Hradec Králové 47% - 53% Tromso, phạt góc 3 - 3; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 8 - 7.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (Hradec Králové): A. Vlkanova vào sân thay M. van Buren.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (Tromso): T. Nyhammer vào sân thay Ieltsin Camoes.

  • 66'Thẻ vàng

    Phút 66': D. Edvardsson (Tromso) nhận thẻ vàng (Roughing).

  • 68'VAR

    Phút 68': Goal Disallowed - offside — O. Mihalik (Hradec Králové).

  • 69'Thay người

    Phút 69' (Hradec Králové): M. Regza vào sân thay O. Mihalik.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (Tromso): L. O. Larsen vào sân thay J. Hjerto-Dahl.

  • 73'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Hradec Králové 47% - 53% Tromso, phạt góc 3 - 4; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 8 - 9.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (Tromso): D. Braut vào sân thay H. Larsen.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (Tromso): M. Tonnessen vào sân thay I. Vadebu.

  • 81'Thay người

    Phút 81' (Hradec Králové): D. Trubac vào sân thay J. Kucera.

  • 81'Thay người

    Phút 81' (Hradec Králové): D. Ludvicek vào sân thay V. Darida.

  • 81'Thay người

    Phút 81' (Hradec Králové): A. Umar vào sân thay T. Sloncik.

  • 85'Thẻ vàng

    Phút 85': A. Umar (Hradec Králové) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).

  • 85'Tromso ép sân

    Cầm bóng: Hradec Králové 42% - 58% Tromso, phạt góc 3 - 5; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 11 - 10.

  • KTKết thúc: Hradec Králové 3-1 Tromso

    Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 1.

Cập nhật lúc 01:59 31/07/2026

Đội hình chính thức
Hradec Králové
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV David Horejs
Tromso
Sơ đồ 5-3-2 · HLV Jorgen Vik
12
Adam Zadražil
7
Jakub Uhrinčať
5
Filip Čihák
25
František Čech
28
Jakub Kucera
16
Vladimír Darida
11
Samuel Dancák
26
Daniel Horák
10
Mick van Buren
19
Tom Slončík
17
Ondřej Mihálik
1
Jakob Haugaard
29
Alexander Warneryd
4
Vetle Skjaervik
21
Tobias Kvalvagnes Guddal
30
Isak Vadebu
37
Sander Innvær
6
Jens Hjertø-Dahl
5
David Edvardsson
11
Ruben Jenssen
20
Ieltsin Camões
22
Heine Asen Larsen
Dự bị
Hradec Králové
1 Patrik Vízek20 Matyas Vagner2 David Ludvicek4 Tomáš Petrášek6 Elione Fernandes Neto22 Stepan Ponikelsky27 Daniel Trubač77 Lucas Kubr14 Jakub Hodek
Tromso
12 Ole Lauvli32 Abderrahmane Sarr3 Mathias Tonnessen25 Casper Öyvann27 Mads Mikkelsen8 Jesper Andreas Grundt10 Troy Nyhammer16 Benjamin Myrvold17 Isak Dahlqvist
Cập nhật đội hình lúc 23:32 30/07/2026
Hradec KrálovéThống kêTromso
42%
Kiểm soát bóng
58%
3
Trúng đích
3
3
Phạt góc
6
14
Phạm lỗi
11
4
Việt vị
2

Thông tin trận đấu

Hradec Králové sẽ đối đầu Tromso tại FINEP Arena trong khuôn khổ UEFA Europa League. Trận đấu diễn ra lúc 00:00 ngày 31/07/2026.

Đây là cuộc so tài có sự khác biệt rõ rệt về trạng thái gần nhất. Hradec Králové bước vào trận với một chiến thắng, trong khi Tromso vừa nhận thất bại. Tuy nhiên, những dữ liệu hiện có chỉ phản ánh một trận gần nhất của mỗi đội, vì vậy chưa đủ cơ sở để đánh giá xu hướng phong độ dài hơn.

Hradec Králové có điểm tựa tinh thần

Chiến thắng gần nhất giúp Hradec Králové có sự chuẩn bị tích cực hơn về mặt tâm lý. Trong một trận đấu tại sân nhà, đội bóng này có thể hướng tới cách nhập cuộc chủ động, tận dụng sự tự tin để kiểm soát nhịp độ và gây sức ép lên Tromso.

Dù vậy, không nên xem kết quả của một trận đấu gần nhất là bảo đảm cho màn trình diễn tiếp theo. Hradec Králové cần biến lợi thế tinh thần thành khả năng tổ chức ổn định, đặc biệt trong những thời điểm Tromso tìm cách đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Tromso cần phản ứng sau thất bại

Trái ngược với đối thủ, Tromso đến trận đấu này sau một thất bại. Bối cảnh đó đặt ra yêu cầu phải nhanh chóng điều chỉnh, trước hết là duy trì sự tập trung và hạn chế để Hradec Králové tận dụng đà hưng phấn từ sân nhà.

Về cách tiếp cận, Tromso có thể ưu tiên sự chắc chắn trong giai đoạn đầu trận thay vì đẩy cao đội hình thiếu kiểm soát. Khi thế trận ổn định hơn, đội khách sẽ cần tìm cách kéo giãn hệ thống phòng ngự của Hradec Králové và tạo ra những thời điểm chuyển trạng thái hiệu quả.

Đối đầu nghiêng về Hradec Králové

Lần đối đầu gần nhất được ghi nhận kết thúc với ưu thế dành cho Hradec Králové. Đội bóng này thắng 1 trận, trong khi Tromso chưa có chiến thắng và hai đội không hòa. Mẫu dữ liệu chỉ gồm 1 trận nên chưa thể phản ánh đầy đủ tương quan lịch sử, nhưng vẫn tạo thêm điểm tựa nhất định cho đội chủ nhà.

Điều đáng chú ý là lợi thế đối đầu chỉ có giá trị tham khảo khi bối cảnh trận đấu hiện tại có thể khác biệt. Hradec Králové vẫn phải duy trì sự tập trung, còn Tromso có cơ hội tạo ra phản ứng tích cực nếu rút kinh nghiệm từ thất bại gần nhất.

Điểm then chốt về chiến thuật

Trận đấu nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi khả năng kiểm soát nhịp độ. Hradec Králové có lý do để chủ động hơn nhờ phong độ gần nhất và lợi thế sân nhà, nhưng đội bóng này cần tránh việc dâng cao thiếu cân bằng. Nếu để lộ khoảng trống phía sau, họ có thể trao cho Tromso cơ hội phản công.

Trong khi đó, Tromso cần ưu tiên cự ly đội hình và khả năng hỗ trợ lẫn nhau. Một hệ thống phòng ngự được tổ chức tốt có thể giúp đội khách giảm sức ép, trước khi tìm kiếm cơ hội từ những tình huống chuyển đổi nhanh. Cuộc đấu ở khu vực giữa sân vì thế có thể ảnh hưởng lớn đến quyền kiểm soát trận đấu.

Nhận định chung

Hradec Králové đang có nhiều điểm tựa hơn trước giờ bóng lăn: chiến thắng gần nhất, lợi thế sân nhà và kết quả tích cực trong lần đối đầu được ghi nhận. Tromso vẫn có thể gây khó khăn nếu tổ chức phòng ngự chặt chẽ và cải thiện khả năng phản ứng sau thất bại.

Nhìn chung, Hradec Králové được đánh giá nhỉnh hơn về trạng thái tinh thần, nhưng trận đấu chưa thể được xem là một chiều. Khả năng tận dụng lợi thế sân nhà của Hradec Králové và cách Tromso xử lý sức ép sẽ là những yếu tố đáng theo dõi tại FINEP Arena.

Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Hradec Králové · 1 thắng0 hòaTromso · 0 thắng
24/07/2026
Tromso
0 - 1
Hradec Králové
HK
Hradec Králové
5 trận gần nhất
TTHH
1
Trận
1-0-0
T-H-B
1
Ghi (TB 1.0)
0
Thủng lưới
Tromso
5 trận gần nhất
BTTTH
1
Trận
0-0-1
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
1
Thủng lưới

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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