Huawei ấn định ngày ra mắt Nova 15 Max và Watch Fit 5 tại sự kiện toàn cầu ngày 7/5 Huawei sẽ chính thức trình làng bộ ba sản phẩm chiến lược gồm Watch Fit 5, Nova 15 Max và MatePad Pro Max tại sự kiện quốc tế tổ chức ở Bangkok vào tháng 5 tới.

Thương hiệu công nghệ Huawei vừa chính thức xác nhận tổ chức sự kiện ra mắt sản phẩm toàn cầu mới vào ngày 7 tháng 5 tới đây. Sự kiện lần này được đặt tại Bangkok, Thái Lan, đánh dấu một bước đi quan trọng trong nỗ lực mở rộng tầm ảnh hưởng của hãng tại thị trường quốc tế, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á.

Sự xuất hiện của bộ đôi đồng hồ thông minh Watch Fit 5 và Fit 5 Pro

Tâm điểm của sự kiện công nghệ lần này chính là màn chào sân quốc tế của dòng thiết bị đeo Watch Fit 5 và Watch Fit 5 Pro. Đây là những mẫu đồng hồ thông minh đã gặt hái được nhiều thành công tại thị trường nội địa Trung Quốc và nay chuẩn bị được phân phối rộng rãi hơn.

Tâm điểm của sự kiện lần này là bộ đôi đồng hồ thông minh Watch Fit 5 và Watch Fit 5 Pro

Việc đưa dòng Watch Fit 5 ra thị trường toàn cầu cho thấy Huawei đang tập trung tối ưu hóa các giải pháp chăm sóc sức khỏe và theo dõi vận động cho người dùng. Các thiết bị này được kỳ vọng sẽ duy trì thế mạnh về thời lượng pin và tích hợp thêm nhiều công nghệ cảm biến tiên tiến.

Nova 15 Max: Phiên bản quốc tế của Enjoy 90 Pro Max

Bên cạnh thiết bị đeo, Huawei cũng hé lộ về một mẫu điện thoại thông minh mới thuộc dòng Nova. Theo các nguồn tin kỹ thuật, thiết bị này có tên gọi quốc tế là Nova 15 Max. Thực tế, đây là phiên bản đổi tên của mẫu Enjoy 90 Pro Max vừa được ra mắt tại Trung Quốc vào tháng trước.

Mẫu điện thoại Enjoy 90 Pro Max cũng sẽ được ra mắt với tên gọi quốc tế là Nova 15 Max

Nova 15 Max dự kiến sẽ thừa hưởng các đặc tính nổi bật từ phiên bản nội địa với thiết kế thời thượng và hiệu năng ổn định, phù hợp với đối tượng khách hàng trẻ tuổi. Việc tận dụng thiết kế sẵn có giúp hãng tối ưu hóa chi phí sản xuất trong khi vẫn đảm bảo làm mới dải sản phẩm smartphone toàn cầu.

Máy tính bảng MatePad Pro Max với viền siêu mỏng

Mảnh ghép cuối cùng trong sự kiện lần này là chiếc máy tính bảng MatePad Pro Max. Những hình ảnh rò rỉ ban đầu xác nhận thiết bị sở hữu phần viền màn hình siêu mỏng, tối ưu không gian hiển thị cho người dùng. Đây được xem là lời khẳng định về sức mạnh công nghệ phần cứng của Huawei trong phân khúc máy tính bảng cao cấp.

Bộ ba sản phẩm gồm Huawei Watch Fit 5, Nova 15 Max và MatePad Pro Max trong video quảng bá

Thiết bị cũng sẽ hỗ trợ bút cảm ứng thông minh, hướng tới nhóm người dùng cần sự linh hoạt trong công việc sáng tạo và ghi chép. Sự xuất hiện của MatePad Pro Max cho thấy hệ sinh thái sản phẩm của hãng vẫn đang phát triển mạnh mẽ và sẵn sàng cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ lớn trên thị trường.

So sánh thông số dòng Watch Fit 4 tiền nhiệm

Trong khi chờ đợi thế hệ thứ 5 chính thức lên kệ, người dùng có thể tham khảo bảng thông số của dòng Watch Fit 4 hiện tại để thấy được định hướng phát triển của Huawei:

Thông số Huawei Watch Fit 4 Huawei Watch Fit 4 Pro Màn hình AMOLED sắc nét AMOLED lớn, hiển thị sống động Theo dõi sức khỏe Nhịp tim, giấc ngủ, stress Toàn diện (Nhịp tim, ngủ, stress) Chế độ thể thao Đa dạng (Chạy bộ, leo núi...) Hơn 100 chế độ thể thao Thời lượng pin Lên đến 10 ngày Lên đến 10 ngày

Sự kiện ngày 7 tháng 5 tại Bangkok không chỉ đơn thuần là buổi ra mắt sản phẩm mà còn thể hiện chiến lược chuyển dịch trọng tâm của Huawei sang khu vực Đông Nam Á. Đây là thị trường tiềm năng với mức độ đón nhận sản phẩm công nghệ mới rất cao.