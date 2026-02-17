Huawei Band 11 Pro lộ diện thông số: Màn hình 2.000 nits và khung hợp kim titan Vòng đeo tay thông minh Huawei Band 11 Pro sắp ra mắt với nâng cấp mạnh về màn hình AMOLED, tích hợp GPS cùng thời lượng pin ấn tượng lên đến 14 ngày.

Huawei đang chuẩn bị ra mắt mẫu vòng đeo tay thông minh mới mang tên Huawei Band 11 Pro. Theo các báo cáo mới nhất từ WinFuture, thiết bị này không chỉ sở hữu thiết kế thời trang mà còn mang đến những thông số kỹ thuật vượt trội, đặc biệt là về độ sáng màn hình và vật liệu cấu tạo, hứa hẹn tạo ra sức ép lớn trong phân khúc smartband trung cấp.

Thiết kế bền bỉ với tùy chọn khung hợp kim titan

Bên cạnh các phiên bản màu xanh lá và xanh dương đã rò rỉ trước đó, Huawei Band 11 Pro được xác nhận sẽ có thêm phiên bản màu đen cổ điển. Đáng chú ý, Huawei dự kiến mang đến hai tùy chọn chất liệu vỏ bao gồm nhôm tiêu chuẩn và hợp kim titan-nhôm cao cấp. Đây là một bước đi đột phá đối với dòng vòng đeo tay thông minh vốn thường chỉ sử dụng nhựa hoặc nhôm thông thường.

Thiết bị được thiết kế với trọng lượng siêu nhẹ, chỉ 14 gram (không tính dây đeo). Dù có kiểu dáng nhỏ gọn, Band 11 Pro vẫn đảm bảo độ bền cao với khả năng chống nước ở độ sâu 50 mét và đạt chứng nhận IP67, cho phép người dùng yên tâm sử dụng khi bơi lội hoặc vận động dưới trời mưa.

Các tùy chọn màu sắc của Huawei Band 11 Pro

Màn hình AMOLED siêu sáng 2.000 nits

Điểm nhấn kỹ thuật quan trọng nhất trên Huawei Band 11 Pro là màn hình AMOLED kích thước 1,62 inch với độ phân giải 482 x 286 pixel. Điểm ấn tượng nằm ở độ sáng tối đa có thể đạt mức 2.000 nits. Chỉ số này giúp thiết bị duy trì khả năng hiển thị nội dung rõ nét ngay cả khi sử dụng trực tiếp dưới ánh nắng gắt, một tính năng thường chỉ xuất hiện trên các dòng smartwatch cao cấp.

Huawei Band 11 Pro có thông số kỹ thuật khá tốt

Công nghệ theo dõi sức khỏe và thời lượng pin

Về khả năng hỗ trợ tập luyện, Band 11 Pro được trang bị hệ thống cảm biến toàn diện bao gồm: GPS tích hợp, gia tốc kế, con quay hồi chuyển, từ kế và cảm biến nhịp tim quang học. Các tính năng theo dõi sức khỏe tiêu chuẩn như đo nồng độ oxy trong máu (SpO2), theo dõi nhịp tim, giám sát giấc ngủ và mức độ căng thẳng đều có mặt trên thiết bị này.

Hơn nữa, thiết bị hỗ trợ trả lời cuộc gọi trực tiếp và đọc thông báo từ điện thoại thông qua kết nối với ứng dụng Huawei Health. Viên pin 300mAh cung cấp thời gian sử dụng lên đến 14 ngày ở chế độ tiết kiệm năng lượng hoặc 10 ngày với cường độ sử dụng thông thường.

Thông số kỹ thuật chi tiết Huawei Band 11 Pro

Thông số Chi tiết Màn hình 1.62 inch AMOLED, 2,000 nits Độ phân giải 482 x 286 pixel Vật liệu vỏ Nhôm hoặc Hợp kim Titan-Nhôm Trọng lượng 14g (không dây) Pin 300mAh (lên đến 14 ngày) Tính năng nổi bật GPS tích hợp, SpO2, Chống nước 50m

Thời điểm ra mắt và giá bán dự kiến

Dự kiến, Huawei Band 11 Pro sẽ chính thức trình làng tại thị trường Đức vào đầu tháng 3. Mức giá bán lẻ được dự báo dao động từ 50 đến 70 euro (tương đương khoảng 1,54 đến 2,17 triệu đồng) tùy thuộc vào phiên bản chất liệu vỏ nhôm hay titan.

Huawei Band 11 Pro có giá hấp dẫn

Với cấu hình mạnh mẽ và mức giá cạnh tranh, Huawei Band 11 Pro được kỳ vọng sẽ trở thành đối thủ đáng gờm trong thị trường thiết bị đeo tay thông minh nửa đầu năm 2024, hướng tới nhóm người dùng cần một thiết bị theo dõi sức khỏe chuyên sâu nhưng vẫn nhỏ gọn.