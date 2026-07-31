Huawei chốt lịch ra mắt nova 16 SE cùng dải sản phẩm MateBook Fold và MatePad Pro mới Huawei sẽ chính thức tổ chức sự kiện ra mắt dải sản phẩm mới vào ngày 5 tháng 8, nổi bật với smartphone nova 16 SE pin 8,500mAh và laptop màn hình gập MateBook Fold.

Huawei vừa chính thức ấn định thời điểm tổ chức sự kiện ra mắt sản phẩm mới vào ngày 5 tháng 8. Tâm điểm của sự kiện lần này là mẫu điện thoại tầm trung Huawei nova 16 SE sở hữu viên pin dung lượng ấn tượng. Bên cạnh đó, hãng công nghệ này cũng chuẩn bị trình làng dải thiết bị phần cứng đa dạng từ máy tính bảng MatePad Pro, laptop màn hình gập MateBook Fold cho đến dòng TV thế hệ mới.

Huawei nova 16 SE sẽ ra mắt vào tuần tới cùng với MatePad Pro và MateBook Fold mới.

Thông số kỹ thuật ấn tượng trên Huawei nova 16 SE

Mẫu smartphone nova 16 SE thu hút sự chú ý lớn nhờ trang bị vi xử lý Kirin 8020. Thiết bị sở hữu màn hình AMOLED kích thước 6.84 inch, hỗ trợ độ sáng tối đa đạt mức 8,000 nits, giúp hiển thị rõ nét ngay cả trong điều kiện ánh sáng mạnh ngoài trời.

Về khả năng chụp ảnh, máy tích hợp camera chính 50 megapixel đi kèm công nghệ xử lý hình ảnh Red Maple Imaging. Điểm nhấn nổi bật nhất của nova 16 SE nằm ở viên pin dung lượng siêu khủng 8,500mAh, đi kèm công nghệ sạc nhanh có dây 66W. Khi xuất xưởng, thiết bị sẽ chạy sẵn hệ điều hành HarmonyOS, giúp tối ưu hóa hiệu năng và kết nối mượt mà trong hệ sinh thái của hãng.

Các tính năng chính của Huawei nova 16 SE

Bảng tổng hợp thông số cấu hình Huawei nova 16 SE

Thông số Chi tiết kỹ thuật Màn hình AMOLED 6.84 inch, độ sáng đỉnh 8,000 nits Vi xử lý Kirin 8020 Camera chính 50 MP, công nghệ Red Maple Imaging Dung lượng pin 8,500 mAh Công nghệ sạc Sạc nhanh có dây 66W Hệ điều hành HarmonyOS

Mở rộng hệ sinh thái với MateBook Fold và MatePad Pro mới

Bên cạnh smartphone, sự kiện ngày 5 tháng 8 còn chứng kiến sự xuất hiện của mẫu laptop màn hình gập thế hệ mới mang tên MateBook Fold Ultimate Design. Đây là phiên bản kế thừa từ dòng laptop màn hình gập 18 inch tiền nhiệm, được phân phối với ba tùy chọn màu sắc.

Huawei Mate Pad Pro 2026 sẽ ra mắt vào tuần tới

Ngoài ra, Huawei còn giới thiệu phiên bản nâng cấp của dòng máy tính bảng MatePad Pro, mẫu laptop MateBook Pro S với trọng lượng siêu nhẹ chỉ 798 gram và dòng TV RGB MiniLED mới. Ngoại trừ phiên bản máy tính bảng mới, hầu hết các sản phẩm trong đợt ra mắt này đã mở cổng đặt hàng trước trên cửa hàng trực tuyến chính thức của hãng.