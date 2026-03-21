Huawei Enjoy 90 Pro Max sắp ra mắt: Pin 8,500mAh và màn hình OLED 1.5K Mẫu điện thoại Huawei Enjoy 90 Pro Max dự kiến ra mắt ngày 23/3 với dung lượng pin đột phá 8,500mAh, đi kèm chip Kirin 8-series và màn hình OLED độ phân giải 1.5K.

Huawei chuẩn bị mở rộng dòng sản phẩm tầm trung với việc ra mắt mẫu Huawei Enjoy 90 Pro Max tại thị trường Trung Quốc vào ngày 23 tháng 3 tới. Đây là thiết bị gây chú ý mạnh mẽ trong cộng đồng công nghệ nhờ những thông số phần cứng ấn tượng, đặc biệt là dung lượng pin vượt xa các tiêu chuẩn smartphone hiện hành.

Đột phá dung lượng pin 8,500mAh trên smartphone tầm trung

Theo thông tin từ chuyên gia rò rỉ Digital Chat Station, Huawei Enjoy 90 Pro Max sẽ được trang bị viên pin có dung lượng lên tới 8,500mAh. Đây là mức dung lượng lớn nhất từng xuất hiện trong dòng Enjoy của Huawei, cho phép thiết bị duy trì hoạt động bền bỉ trong khoảng 3 ngày sử dụng liên tục với các tác vụ thông thường.

Bên cạnh viên pin "khủng", thiết bị còn được tối ưu hóa bởi hệ điều hành HarmonyOS, giúp quản lý điện năng hiệu quả hơn trong hệ sinh thái của hãng. Việc trang bị viên pin lớn nhưng vẫn đảm bảo thiết kế hiện đại là một thách thức kỹ thuật mà Huawei đã nỗ lực giải quyết trên dòng sản phẩm này.

Cấu hình phần cứng và khả năng hiển thị

Về hiệu năng, các báo cáo chỉ ra rằng Huawei Enjoy 90 Pro Max có thể sử dụng vi xử lý Kirin thuộc dòng 8-series. Các nguồn tin dự đoán máy sẽ chạy chip Kirin 8000 hoặc Kirin 8020. Trong đó, Kirin 8020 được kỳ vọng mang lại hiệu năng ổn định nhờ kiến trúc CPU Taishan và GPU Maliang 920C, đáp ứng tốt nhu cầu đa nhiệm và giải trí hàng ngày.

Trải nghiệm hình ảnh trên Enjoy 90 Pro Max cũng được nâng cấp đáng kể với tấm nền OLED LTPS kích thước 6.84 inch. Màn hình này hỗ trợ độ phân giải 1.5K, mang lại chất lượng hiển thị sắc nét và màu sắc sống động hơn so với các đối thủ cùng phân khúc. Thiết bị đi kèm với RAM 8GB và các tùy chọn bộ nhớ trong linh hoạt từ 128GB đến 512GB.

Thiết kế ngoại thất và các tùy chọn màu sắc

Dựa trên những hình ảnh báo chí được tiết lộ, Huawei Enjoy 90 Pro Max sở hữu phong cách thiết kế sang trọng với mặt lưng hoàn thiện theo hiệu ứng ánh kim lấp lánh và lớp gradient bắt mắt. Cụm camera tròn kích thước lớn ở phía sau tạo điểm nhấn nhận diện thương hiệu đặc trưng của Huawei.

Thông số kỹ thuật Chi tiết dự kiến Màn hình 6.84 inch, OLED LTPS, 1.5K Vi xử lý Kirin 8000 hoặc Kirin 8020 Bộ nhớ RAM 8GB Bộ nhớ trong 128GB / 256GB / 512GB Dung lượng Pin 8,500mAh Hệ điều hành HarmonyOS

Máy sẽ có bốn tùy chọn màu sắc chủ đạo bao gồm: Cyan, Gold, White và Black. Với sự kết hợp giữa thiết kế thời trang, cấu hình ổn định và thời lượng pin vượt trội, Huawei Enjoy 90 Pro Max hứa hẹn sẽ là một lựa chọn cạnh tranh mạnh mẽ trong phân khúc điện thoại tầm trung thời gian tới.