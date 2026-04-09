Huawei Enjoy 90m Plus ra mắt: Pin 6620 mAh và màn hình 120Hz mượt mà Huawei vừa bổ sung mẫu Enjoy 90m Plus với điểm nhấn là viên pin 6620 mAh, đi kèm màn hình 120Hz và hệ điều hành HarmonyOS 6.0 tích hợp bảo mật AI hiện đại.

Huawei mới đây đã âm thầm mở rộng dòng sản phẩm Enjoy 90 của mình bằng việc trình làng điện thoại Enjoy 90m Plus. Đây là mẫu smartphone thực dụng nhắm đến phân khúc tầm trung với cấu hình phần cứng ổn định, thiết kế hiện đại và thời lượng sử dụng pin vượt trội.

Thiết kế đổi mới và khả năng hiển thị 120Hz

Huawei Enjoy 90m Plus sở hữu sự thay đổi đáng chú ý ở mặt sau với cụm camera được tái thiết kế. Thay vì sử dụng hai ống kính tách biệt như các phiên bản tiền nhiệm, mẫu máy mới đã hợp nhất chúng vào một thiết kế hình viên thuốc, nằm gọn trong mô-đun hình vuông ở góc trên cùng bên trái. Theo đánh giá, phong cách này có nét tương đồng với thiết kế của dòng OnePlus 15.

Ở mặt trước, thiết bị trang bị màn hình LCD kích thước 6.67 inch. Điểm cộng lớn nhất của màn hình này là hỗ trợ tần số quét 120Hz, mang lại trải nghiệm vuốt chạm mượt mà trong các tác vụ giải trí và sử dụng hàng ngày. Tuy nhiên, độ phân giải của máy chỉ dừng lại ở mức HD+, một điểm có thể khiến những người dùng yêu cầu độ sắc nét cao cảm thấy chưa thực sự thỏa mãn khi so sánh với các đối thủ cùng phân khúc sử dụng màn hình Full-HD+.

Điện thoại tầm trung mới của Huawei có thiết kế bắt mắt

Hiệu năng từ chip Kirin và hệ điều hành HarmonyOS 6.0

Bên trong, Enjoy 90m Plus được cung cấp sức mạnh từ con chip Kirin 8000 do Huawei phát triển. Thiết bị chạy trên hệ điều hành HarmonyOS 6.0 ngay từ khi xuất xưởng. Đáng chú ý, hệ thống được tích hợp các tính năng bảo mật dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI), giúp ngăn chặn các hành vi gian lận kỹ thuật số và tăng cường bảo vệ dữ liệu cá nhân cho người dùng.

Về khả năng nhiếp ảnh, máy trang bị camera sau 50 megapixel, hỗ trợ khả năng zoom kỹ thuật số lên đến 10x, đáp ứng tốt nhu cầu chụp ảnh cơ bản. Mặt trước là camera selfie 8 megapixel phục vụ gọi video và chụp ảnh tự sướng. Người dùng có hai tùy chọn về dung lượng lưu trữ nội bộ bao gồm 128GB và 256GB.

Các tùy chọn màu sắc của Huawei Enjoy 90m Plus

Dung lượng pin 6,620mAh và công nghệ kết nối mới

Điểm nhấn ấn tượng nhất trên Huawei Enjoy 90m Plus chính là viên pin dung lượng 6,620mAh. Đây là mức dung lượng lớn so với mặt bằng chung smartphone hiện nay, đảm bảo thời gian sử dụng bền bỉ trong nhiều ngày. Máy hỗ trợ sạc nhanh công suất 40W và tương thích với chuẩn sạc 9V/2A.

Về kết nối, Enjoy 90m Plus được trang bị các công nghệ tiên tiến như Bluetooth 6.0 và StarFlash E1.0, giúp tối ưu hóa tốc độ truyền tải và độ ổn định của tín hiệu không dây. Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật chi tiết của thiết bị:

Thông số Chi tiết Màn hình 6.67 inch LCD, HD+, 120Hz Vi xử lý Kirin 8000 Hệ điều hành HarmonyOS 6.0 (Tích hợp AI) Bộ nhớ trong 128GB / 256GB Camera sau 50 MP (Zoom 10x) Camera trước 8 MP Dung lượng pin 6,620 mAh Sạc nhanh 40W Kết nối Bluetooth 6.0, StarFlash E1.0

Dù đã chính thức trình làng, Huawei hiện vẫn chưa tiết lộ mức giá bán cụ thể cho các phiên bản của Enjoy 90m Plus. Với cấu hình này, đây hứa hẹn sẽ là lựa chọn phù hợp cho nhóm người dùng ưu tiên thời lượng pin và sự ổn định của hệ sinh thái HarmonyOS.