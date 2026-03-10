Huawei FreeBuds Neo ra mắt tại Việt Nam: Tai nghe chống ồn tầm 2 triệu đồng có gì đặc biệt? Huawei FreeBuds Neo ra mắt tại Việt Nam với thiết kế siêu nhẹ 4,8 g, chống ồn chủ động 30 dB, kết nối Bluetooth 6.0 cùng thời lượng pin kéo dài tới 40 giờ.

Huawei vừa chính thức đưa mẫu tai nghe không dây FreeBuds Neo về thị trường Việt Nam. Sở hữu hàng loạt trang bị kỹ thuật đáng chú ý như chuẩn Bluetooth 6.0 thế hệ mới, hỗ trợ codec chất lượng cao và khả năng khử tiếng ồn chủ động, mẫu tai nghe này hứa hẹn tạo nên sức ép cạnh tranh trực tiếp trong phân khúc âm thanh không dây phổ thông dưới 2 triệu đồng.

Thiết kế công thái học siêu nhẹ cùng chuẩn kháng nước IP55

Về mặt thiết kế bên ngoài, FreeBuds Neo gây ấn tượng mạnh với trọng lượng chỉ 4,8 g cho mỗi bên củ tai. Phần cuống tai nghe được thiết kế theo dạng Light Mini Stem rút gọn, giúp giảm thiểu cảm giác vướng víu và mang lại sự êm ái khi đeo liên tục trong thời gian dài. Phần hộp sạc Mini Shuttle được bo cong mềm mại với kích thước gọn gàng, đưa tổng khối lượng của toàn bộ sản phẩm dừng ở mức 41 g.

Sản phẩm mang đến cho người dùng 4 tùy chọn màu sắc gồm Bạc Vũ Trụ, Hồng Tinh Vân, Trắng Băng Giá và Đen Ánh Sao. Để phục vụ nhu cầu vận động thể thao hoặc di chuyển dưới trời mưa nhỏ, phần housing của tai nghe đạt chuẩn kháng bụi và nước IP55, mặc dù thông số này không áp dụng cho phần hộp sạc đi kèm.

Công nghệ chống ồn chủ động và thuật toán xử lý âm thanh

Huawei trang bị cho FreeBuds Neo hệ thống chống ồn chủ động (ANC) với độ sâu khử ồn trung bình đạt 30 dB. Tai nghe sử dụng cấu trúc ống dẫn hình chữ C phối hợp cùng các lỗ thoát khí chuyên biệt, cho phép triệt tiêu hiệu quả các tạp âm nằm ở dải tần trung và cao. Bộ xử lý âm thanh thế hệ thứ 3 tích hợp bên trong có khả năng tự nhận diện giọng nói của người dùng để giảm âm lượng tức thì và kích hoạt chế độ xuyên âm.

Khả năng đàm thoại trên thiết bị cũng được tối ưu hóa nhờ cụm 3 micro kết hợp cùng cảm biến dẫn truyền qua xương. Sự kết hợp phần cứng này giúp ghi nhận và tách bạch giọng nói rõ nét ngay cả trong môi trường có gió mạnh hoặc khu vực công cộng ồn ào. Nhiều trang công nghệ quốc tế như Senses, kopfhoerer.de và The Gadgeteer đánh giá cao khả năng triệt tiêu tiếng ồn nền tần số thấp của sản phẩm trong tầm giá.

Chất âm V-shape, giải mã nhạc Hi-Res và kết nối Bluetooth 6.0

Bên trong FreeBuds Neo là củ loa động đường kính 11 mm, đáp ứng dải tần số rộng từ 10 Hz đến 48 kHz. Thiết bị sở hữu chất âm tinh chỉnh theo hướng V-shape nhẹ, nhấn vào dải trầm nội lực, dải trung ấm và tạo lập được không gian âm trường thoáng đãng. Về mặt truyền tải dữ liệu, tai nghe hỗ trợ chuẩn LDAC (990 kbps) cùng codec độc quyền L2HC 4.0 của Huawei với băng thông tối đa lên tới 2,3 Mbps khi ghép đôi cùng thiết bị tương thích.

Thông số kỹ thuật Chi tiết trên Huawei FreeBuds Neo Trọng lượng 4,8 g (mỗi bên tai) / 41 g (kèm hộp sạc) Kích thước màng loa Dynamic 11 mm (tần số 10 Hz - 48 kHz) Chống ồn & Đàm thoại ANC 30 dB, 3 micro, cảm biến dẫn truyền xương Kết nối không dây Bluetooth 6.0 (hỗ trợ kết nối cùng lúc 2 thiết bị) Codec âm thanh LDAC (990 kbps), L2HC 4.0 (2,3 Mbps) Thời lượng pin 10 giờ (tắt ANC) / 40 giờ (tổng cộng kèm hộp sạc) Kháng nước, bụi IP55 (chỉ dành cho tai nghe)

Điểm đáng lưu ý về mặt kết nối là chuẩn Bluetooth 6.0 cho phép tai nghe duy trì kết nối mượt mà cùng lúc với 2 thiết bị, tương thích tốt trên các nền tảng Android, iOS và Windows. Người dùng cũng có thể điều khiển nhận cuộc gọi nhanh thông qua cử chỉ gật đầu hoặc từ chối bằng cách lắc đầu, đồng thời đồng bộ liền mạch với hệ sinh thái đồng hồ thông minh của Huawei.

Thời lượng pin bền bỉ và các điểm cần lưu ý

Về năng lượng, FreeBuds Neo cung cấp thời lượng phát nhạc liên tục lên đến 10 giờ khi tắt chống ồn và 6,5 giờ khi bật ANC. Khi kết hợp cùng dung lượng pin của hộp sạc, thời gian vận hành tổng thể đạt mốc 40 giờ. Công nghệ sạc nhanh tích hợp giúp thiết bị có thêm khoảng 4 giờ nghe nhạc chỉ sau 10 phút cắm sạc.

Bên cạnh các ưu điểm nổi bật, người dùng cần cân nhắc một số hạn chế thực tế: hộp sạc không hỗ trợ tính năng sạc không dây, phụ kiện đi kèm không có sẵn cáp USB-C, thao tác cảm ứng ở phần cuống tai khá nhạy và việc cài đặt ứng dụng quản lý trên hệ điều hành Android thường yêu cầu thông qua kho ứng dụng AppGallery hoặc cài tệp APK.

Tại thị trường Việt Nam, Huawei FreeBuds Neo có mức giá niêm yết 2.990.000 đồng. Trong đợt mở bán đầu tiên từ ngày 1/10, giá bán được giảm 500.000 đồng còn 2.490.000 đồng, tặng kèm gói bảo hiểm thất lạc Huawei Loss Care thời hạn 1 năm trị giá 490.000 đồng. Khi kết hợp thêm các mã ưu đãi trên sàn thương mại điện tử Shopee hoặc Lazada, mức giá thực tế của sản phẩm dao động trong khoảng 1,9 đến 2 triệu đồng.