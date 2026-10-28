Huawei FreeClip 2 ra mắt: Nâng cấp NPU AI gấp 10 lần cùng thiết kế C-bridge phối màu kép Huawei FreeClip 2 gây ấn tượng với chip NPU AI mạnh gấp 10 lần, màng loa kép 10.8mm cải tiến âm trầm và thời lượng pin kết hợp hộp sạc lên tới 38 giờ sử dụng.

Tại sự kiện Double Eleven tổ chức ở Trung Quốc, Huawei đã chính thức mở rộng dải thiết bị âm thanh dạng mở với mẫu tai nghe FreeClip 2 phiên bản phối màu kép. Thế hệ mới giữ trọn cấu trúc C-bridge đặc trưng nhưng được bổ sung vi xử lý âm thanh thế hệ thứ ba tích hợp NPU AI mạnh mẽ, kết hợp màng loa kép 10.8mm nhằm giải quyết các giới hạn cố hữu về âm lượng và dải trầm trên dòng tai nghe open-ear.

Kiến trúc C-bridge cải tiến và thiết kế công thái học linh hoạt

Huawei FreeClip 2 phiên bản phối màu kép tiếp tục khai thác kiểu dáng kẹp vành tai mở (open-ear), giúp người dùng duy trì khả năng nhận biết môi trường xung quanh khi nghe nhạc. Điểm nâng cấp đáng chú ý nằm ở việc kết hợp chất liệu silicone lỏng thân thiện với da cùng lõi kim loại nhớ hình bên trong cầu nối C-bridge. Cải tiến vật liệu này mang lại cảm giác đeo mềm mại hơn 25% so với thế hệ đầu tiên, hạn chế áp lực lên sụn tai khi sử dụng liên tục trong thời gian dài.

Huawei FreeClip 2 có thêm bản 2 màu độc đáo

Mỗi bên củ tai duy trì trọng lượng nhẹ chỉ 5.1g và tích hợp cảm biến nhận diện kênh âm thanh trái/phải thông minh. Tính năng này cho phép người dùng đeo tùy ý bất kỳ bên tai nào mà không cần phân biệt trước, tai nghe sẽ tự động điều chỉnh kênh âm thanh tương ứng. Ngoài ra, thiết bị đạt tiêu chuẩn kháng bụi và nước IP57, bảo đảm an toàn khi tiếp xúc với mồ hôi hoặc giọt bắn trong các hoạt động thể thao hằng ngày.

Phiên bản phối màu kép đem đến ba lựa chọn thẩm mỹ bao gồm Đỏ/Vàng, Xanh dương/Vàng và Đỏ/Xanh dương. Đi cùng với đó là hộp sạc màu vàng nguyên bản cùng ba vòng phụ kiện đồng màu, phục vụ nhu cầu tùy biến diện mạo theo phong cách cá nhân của người dùng.

Sức mạnh từ chip âm thanh tích hợp NPU AI và màng loa kép 10.8mm

Trọng tâm kỹ thuật của FreeClip 2 nằm ở vi xử lý âm thanh thế hệ thứ ba do Huawei tự phát triển. Con chip này được tích hợp bộ xử lý thần kinh NPU AI với hiệu năng tính toán tăng gấp 10 lần so với phiên bản tiền nhiệm, phục vụ các thuật toán xử lý tín hiệu âm thanh phức tạp theo thời gian thực.

Tai nghe Huawei có NPU AI độc đáo

Khả năng tái tạo âm thanh của tai nghe phụ thuộc vào hệ thống màng loa kép động cơ đôi kích thước 10.8mm. Thiết lập phần cứng này giúp tăng gấp đôi âm lượng tổng thể và tăng cường rõ rệt dải âm trầm – vốn là nhược điểm thường thấy của cấu trúc âm thanh mở. Tai nghe cũng hỗ trợ codec âm thanh chất lượng cao L2HC, thuật toán thích ứng âm lượng thông minh và khả năng tối ưu hóa giọng nói khi đàm thoại.

Đối với trải nghiệm âm thanh không gian, Huawei đã tối ưu độ trễ theo dõi chuyển động đầu giảm 40%, tạo hiệu ứng định vị nguồn phát tự nhiên hơn. Nền tảng trợ lý Harmony AI trên thiết bị mang lại khả năng kích hoạt trợ lý ảo Xiaoyi, thông báo ngữ cảnh thông minh, tương tác qua cử chỉ lắc/gật đầu và hỗ trợ dịch thuật trực tiếp. Đáng chú ý, hộp sạc còn được trang bị công nghệ kết nối NearLink, cho phép định vị vị trí chính xác khi người dùng cần tìm kiếm thiết bị thất lạc.

Bảng thông số kỹ thuật Huawei FreeClip 2

Thông số Chi tiết kỹ thuật Kiểu dáng Open-ear dạng kẹp (C-bridge) Trọng lượng 5.1g mỗi củ tai Chỉ số kháng nước và bụi IP57 Màng loa Màng loa kép động cơ đôi 10.8mm Vi xử lý Chip âm thanh thế hệ 3 tích hợp NPU AI (gấp 10 lần hiệu năng) Định dạng hỗ trợ L2HC, âm thanh không gian theo dõi chuyển động đầu Dung lượng pin 60mAh (mỗi tai), 537mAh (hộp sạc) Thời lượng pin 9 giờ (tai lẻ), tối đa 38 giờ (kèm hộp sạc) Sạc nhanh 10 phút cho 3 giờ nghe nhạc Công nghệ hộp sạc NearLink hỗ trợ định vị chính xác

Thời lượng pin và mức giá niêm yết

Mỗi củ tai FreeClip 2 tích hợp viên pin dung lượng 60mAh, mang lại thời lượng phát nhạc liên tục lên tới 9 giờ trong một lần sạc đầy. Hộp sạc đi kèm có dung lượng 537mAh, nâng tổng thời gian sử dụng toàn diện lên mức 38 giờ. Chuẩn sạc nhanh tích hợp cho phép bổ sung thêm 3 giờ sử dụng chỉ sau 10 phút cắm sạc.

Tại thị trường Trung Quốc, Huawei FreeClip 2 phiên bản phối màu kép được niêm yết với mức giá 1,299 NDT (khoảng 195 USD). Trong đợt mở bán đầu tiên qua hệ thống Vmall và các đại lý phân phối ủy quyền, sản phẩm áp dụng giá ưu đãi 1,249 NDT (khoảng 187 USD), giữ nguyên mọi thông số phần cứng tương đương với phiên bản FreeClip 2 tiêu chuẩn.