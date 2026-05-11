Huawei Mate 80 Air dự kiến ra mắt tháng 12: Kirin 9030, RAM 12GB và màn hình cong theo tin rò rỉ Theo tin rò rỉ từ Weibo, Huawei Mate 80 Air có thể trình làng vào tháng 12 với chip Kirin 9030, RAM từ 12GB, màn hình cong và chưa có nhận diện khuôn mặt 3D.

Huawei Mate 80 Air, mẫu smartphone mỏng nhẹ tiếp theo của dòng Mate Air, dự kiến ra mắt vào tháng 12 tới. Theo các nguồn tin rò rỉ trên mạng xã hội Weibo, máy sẽ dùng vi xử lý Kirin 9030, RAM tối thiểu 12GB và thiết kế màn hình cong. Toàn bộ thông tin hiện chưa được Huawei xác nhận.

Mốc tháng 12 và vị trí của Mate 80 Air trong lịch ra mắt

Theo nguồn tin, thời điểm công bố Mate 80 Air cách phiên bản tiền nhiệm Mate 70 Air khoảng một năm. Thiết bị được kỳ vọng nối tiếp dòng điện thoại tập trung vào độ mỏng nhẹ, mang đến thêm lựa chọn cho người dùng ưu tiên yếu tố này.

Huawei Mate 80 Air sẽ ra mắt vào tháng 12

Đáng chú ý, máy tính bảng MatePad Mini 2 nhiều khả năng không ra mắt cùng lúc với điện thoại này. Trước đó từng có tin đồn MatePad Mini 2 xuất hiện sớm hơn. Tuy nhiên, các báo cáo hiện tại cho rằng mẫu tablet chạy HarmonyOS 7 này cũng phải chờ đến tháng 12 mới chính thức ra mắt.

Kirin 9030 và RAM 12GB: cấu hình đặt trong thân máy mỏng

Về phần cứng, Huawei Mate 80 Air được cho là trang bị vi xử lý Kirin 9030. Dung lượng RAM dự kiến từ 12GB trở lên, đáp ứng nhu cầu đa nhiệm và chạy các ứng dụng nặng.

Về ngoại hình, máy nhiều khả năng giữ cụm camera hình tròn ở mặt lưng như thế hệ trước, kết hợp màn hình cong ở mặt trước. Mate 70 Air có độ mỏng 6,6mm, và phiên bản mới được kỳ vọng có thể mỏng hơn nữa.

Điện thoại hứa hẹn sở hữu cấu hình cao cấp

Tổng hợp thông tin rò rỉ về Mate 80 Air

Hạng mục Thông tin rò rỉ Thời điểm ra mắt Tháng 12 Vi xử lý Kirin 9030 RAM Tối thiểu 12GB Màn hình Cong ở mặt trước Cụm camera sau Hình tròn, tương tự thế hệ trước Độ mỏng Kỳ vọng mỏng hơn Mate 70 Air (6,6mm) Nhận diện khuôn mặt 3D Chưa xuất hiện

Điểm đáng chờ và điểm cần thận trọng

Việc Huawei tiếp tục phát triển dòng Mate Air cho thấy hãng muốn duy trì sự đa dạng trong hệ sinh thái smartphone. Nếu thông tin chính xác, sự kết hợp giữa Kirin 9030 và RAM 12GB sẽ giúp máy giữ hiệu năng ổn định dù thân máy mỏng nhẹ.

Tuy nhiên, việc chưa có nhận diện khuôn mặt 3D là điểm hạn chế được báo cáo trên mẫu máy này. Ngoài ra, các thông số và mốc thời gian nêu trên đều dựa trên tin đồn rò rỉ, theo nguồn Gizmochina. Người dùng nên chờ thông báo chính thức từ Huawei để xác nhận cấu hình và ngày phát hành.