Huawei Mate 80 Pro Max Wind Edition: Đánh đổi camera lấy hệ thống quạt tản nhiệt cơ học Huawei ra mắt biến thể Mate 80 Pro Max Wind Edition tích hợp quạt tản nhiệt giúp tối ưu hiệu năng chip Kirin 9030 Pro, chấp nhận lược bỏ một ống kính phía sau.

Huawei vừa chính thức giới thiệu Mate 80 Pro Max Wind Edition, một phiên bản đặc biệt tập trung vào khả năng duy trì hiệu năng bền bỉ thông qua hệ thống làm mát chủ động. Thay vì sử dụng tản nhiệt thụ động thông thường, thiết bị này tích hợp quạt cơ học ngay bên trong thân máy, đánh dấu một bước đi mới trong việc quản lý nhiệt lượng trên các dòng flagship.

Cơ chế tản nhiệt chủ động trên Mate 80 Pro Max Wind Edition

Về tổng thể, thiết kế của phiên bản Wind Edition giữ nguyên ngôn ngữ của dòng Mate 80 Pro Max tiêu chuẩn nhưng có sự điều chỉnh lớn tại cụm camera. Cụm mô-đun phía sau được mở rộng để nhường chỗ cho các khe thông gió nhỏ, dẫn trực tiếp luồng khí từ hệ thống quạt làm mát bên trong ra ngoài.

Hệ thống quạt này được thiết kế để hỗ trợ chip Kirin 9030 Pro duy trì xung nhịp cao trong thời gian dài. Điều này đặc biệt hữu ích khi người dùng xử lý các tác vụ nặng như chơi game đồ họa cao hoặc quay video chất lượng 4K/8K kéo dài, những tác vụ thường gây ra hiện tượng giảm xung do quá nhiệt trên smartphone thông thường.

Sự đánh đổi về phần cứng camera

Để có đủ không gian vật lý cho hệ thống quạt tản nhiệt và các khe thoát gió, Huawei đã thực hiện một sự đánh đổi quan trọng về phần cứng. Cụ thể, Mate 80 Pro Max Wind Edition chỉ sở hữu hệ thống ba camera sau thay vì bốn ống kính như trên phiên bản tiêu chuẩn. Việc lược bỏ một camera giúp tối ưu hóa không gian bên trong nhưng vẫn đảm bảo các tính năng nhiếp ảnh cốt lõi của dòng Mate.

Thông số kỹ thuật và tùy chọn bộ nhớ

Ngoài sự thay đổi về tản nhiệt và camera, các thông số kỹ thuật khác của máy vẫn tương đương với bản cao cấp nhất. Thiết bị sở hữu màn hình lớn với công nghệ LTPO giúp tiết kiệm điện năng và viên pin dung lượng cao hỗ trợ sạc siêu nhanh.

Thông số Chi tiết kỹ thuật Màn hình AMOLED LTPO 6.9 inch Vi xử lý Kirin 9030 Pro RAM 16GB Bộ nhớ trong 512GB hoặc 1TB Dung lượng pin 6,000mAh Sạc nhanh Có dây 100W, không dây 80W

Sản phẩm cung cấp hai tùy chọn màu sắc bao gồm Polar Night Black và Polar Day Gold. Hiện tại, Huawei chưa công bố mức giá chính thức cho phiên bản Wind Edition. Tuy nhiên, dựa trên mức giá khởi điểm của bản tiêu chuẩn là 7,999 nhân dân tệ (tương đương khoảng 30.5 triệu đồng), giới phân tích dự đoán phiên bản tích hợp quạt này sẽ có mức giá cao hơn do độ phức tạp trong chế tác phần cứng.