Huawei Mate 90 Air lộ cấu hình: màn hình 7 inch, chip Kirin 9020, pin 6.500 mAh trước ngày ra mắt Trước sự kiện ngày 24 tháng 11 của Huawei, cấu hình Mate 90 Air đã bị rò rỉ: màn hình cong 1.5K 120Hz, ba camera, pin 6.500 mAh sạc 66W, thân máy dày 6,58mm.

Huawei Mate 90 Air đã lộ gần như toàn bộ cấu hình trước ngày ra mắt, với chip Kirin 9020, màn hình cong bốn cạnh 7 inch và viên pin 6.500 mAh. Huawei sẽ tổ chức sự kiện giới thiệu sản phẩm mới vào ngày 24 tháng 11. Hãng mới xác nhận một vài chi tiết, còn phần lớn thông số do các leaker chia sẻ nên cần được xem là thông tin chưa chính thức.

Màn hình 7 inch cong bốn cạnh: độ sáng 4.000 nits là điểm nhấn

Theo tài khoản Digital Chat Station trên Weibo, Mate 90 Air có màn hình cong bốn cạnh kích thước 7 inch. Tấm nền hỗ trợ độ phân giải 1.5K và tần số quét 120Hz.

Với kích thước lớn như vậy, độ phân giải 1.5K là lựa chọn hợp lý để cân bằng giữa độ sắc nét và khả năng tiết kiệm pin. Đáng chú ý, độ sáng tối đa của màn hình được cho là lên tới 4.000 nits, giúp hiển thị rõ ràng ngay cả dưới ánh nắng gắt.

Huawei Mate 90 Air sẽ có màn hình lớn

Kirin 9020 và bộ ba camera: hiệu năng, nhiếp ảnh của máy

Về hiệu năng, thiết bị được dự đoán dùng vi xử lý Kirin 9020. Đây là chip do chính Huawei phát triển, nhằm tối ưu sâu cho hệ sinh thái phần mềm nội bộ và tạo sự đồng bộ cao giữa phần cứng với phần mềm.

Hệ thống camera sau gồm ba ống kính:

Camera chính 50MP.

Ống kính góc siêu rộng 8MP.

Camera tele 12MP.

Máy còn có cảm biến màu sắc Red Maple, được kỳ vọng cải thiện độ chính xác màu, đặc biệt là tông màu da. Phía trước là camera selfie 10.7MP.

Pin 6.500 mAh trong thân máy mỏng 6,58mm

Mate 90 Air được cho là trang bị pin 6.500 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 66W. Viên pin dung lượng lớn này nằm trong thân máy chỉ dày 6,58mm và nặng 208g, cho thấy năng lực thiết kế phần cứng đáng chú ý của nhà sản xuất.

Hạng mục Thông số rò rỉ Màn hình 7 inch, cong bốn cạnh, 1.5K, 120Hz, tối đa 4.000 nits Vi xử lý Kirin 9020 Camera sau 50MP chính, 8MP góc siêu rộng, 12MP tele Cảm biến màu Red Maple Camera trước 10.7MP Pin và sạc 6.500 mAh, sạc nhanh 66W Độ dày, trọng lượng 6,58mm, 208g

So với Mate 70 Air: nâng cấp nằm ở chip và độ dày

Bảng cấu hình rò rỉ khá quen thuộc vì Mate 90 Air chia sẻ nhiều điểm chung với Mate 70 Air. Kích thước màn hình, dung lượng pin và trọng lượng gần như được giữ nguyên.

Theo dữ liệu đối chiếu, nâng cấp chủ yếu nằm ở vi xử lý. Máy chuyển sang Kirin 9020 tiêu chuẩn thay vì các biến thể 9020A hay 9020B, điều có thể giúp hiệu suất xử lý ổn định hơn. Bên cạnh đó, độ dày thân máy được tinh chỉnh giảm 0,02mm.

Việc tái sử dụng thiết kế giúp hãng tối ưu chi phí nghiên cứu, từ đó tập trung nâng cấp trải nghiệm phần mềm cho người dùng cuối. Cấu hình chính thức sẽ được xác nhận khi Huawei công bố sản phẩm tại sự kiện ngày 24 tháng 11.