Huawei Mate 90 Air, mẫu điện thoại thanh mỏng nhất của hãng, xuất hiện trên Vmall với ba màu và bản 12GB RAM; pin dự kiến 6.800 mAh, ra mắt 24/11 Huawei Mate 90 Air, mẫu điện thoại thanh mỏng nhất của hãng, xuất hiện trên Vmall với ba màu và bản 12GB RAM; pin dự kiến 6.800 mAh, ra mắt ngày 24 tháng 11.

Huawei Mate 90 Air vừa xuất hiện trên cửa hàng trực tuyến Vmall, xác nhận ba tùy chọn màu là Vàng hồng, Bạc và Đen, cùng hai cấu hình 12GB RAM kèm bộ nhớ trong 256GB hoặc 512GB. Đây là mẫu điện thoại dạng thanh mỏng nhất từ trước đến nay của Huawei, sẽ ra mắt trong sự kiện ngày 24 tháng 11.

Ba tùy chọn màu và ngôn ngữ thiết kế kế thừa dòng Mate 90

Huawei Mate 90 Air được định vị là flagship mỏng nhẹ và tiếp tục kế thừa ngôn ngữ thiết kế của dòng Mate 90. Máy có mặt lưng ghép nối cùng cụm camera hình tròn lớn, chứa ba ống kính và một cảm biến màu sắc Red Maple.

Các tùy chọn màu sắc của Huawei Mate 90 Air

Mặt kính trước và sau đều được làm cong, kết hợp với khung viền bo tròn. Trên Vmall, máy hiện có ba màu là Vàng hồng, Bạc và Đen. Phiên bản màu xanh lá từng xuất hiện trong tin rò rỉ vẫn chưa được liệt kê.

Thiết kế góc cạnh của Huawei Mate 90 Air

Cấu hình bộ nhớ và thông số được cho là của máy

Về bộ nhớ, cửa hàng trực tuyến của hãng hiện chỉ liệt kê các phiên bản 12GB RAM đi kèm 256GB và 512GB bộ nhớ trong. Các biến thể 16GB RAM theo tin đồn trước đó tạm thời chưa xuất hiện trên hệ thống.

Theo các báo cáo, máy dự kiến có màn hình cong 1.5K kích thước 7 inch. Bản 12GB RAM có thể dùng vi xử lý Kirin 9030, trong khi bản 16GB được cho là nâng cấp lên Kirin 9035. Thiết bị dự kiến chạy HarmonyOS 7 khi xuất xưởng.

Hạng mục Thông tin Màu sắc trên Vmall Vàng hồng, Bạc, Đen Bộ nhớ trên Vmall 12GB RAM + 256GB; 12GB RAM + 512GB Màn hình (theo báo cáo) Cong, 1.5K, 7 inch Chip (theo báo cáo) Kirin 9030 (bản 12GB RAM); Kirin 9035 (bản 16GB RAM) Hệ điều hành (dự kiến) HarmonyOS 7 Pin (dự kiến) 6.800 mAh Sạc (dự kiến) Có dây 66W, không dây 50W

Pin 6.800 mAh trên thân máy mỏng: điểm nhấn so với thế hệ trước

Điểm đáng chú ý nhất là viên pin 6.800 mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 66W và sạc không dây 50W. Con số này được kỳ vọng mang lại thời lượng sử dụng ấn tượng cho một mẫu máy thuộc phân khúc mỏng nhẹ.

Để so sánh, Mate 70 Air thế hệ trước có độ dày 6,6 mm và pin 6.500 mAh. Mẫu mới dường như còn mỏng hơn nhưng có dung lượng pin lớn hơn đáng kể.

Theo nguồn tin, mức pin này vượt trội so với các đối thủ cùng phân khúc như iPhone Air hay Galaxy S25 Edge, vốn có pin dưới 4.000 mAh.

Giá bán: khả năng tăng so với thế hệ cũ

Mate 70 Air có giá khởi điểm 4.199 CNY (tương đương 16,19 triệu đồng). Trong khi đó, dòng Mate 90 được cho là có giá từ 5.999 CNY (tương đương 23,13 triệu đồng), nên người dùng có thể phải chuẩn bị cho một đợt tăng giá. Giá chính thức của Mate 90 Air chưa được công bố.

Thông tin chi tiết hơn sẽ được xác nhận khi sản phẩm chính thức ra mắt vào ngày 24 tháng 11. Nội dung trên được tổng hợp theo Gizmochina.