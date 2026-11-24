Huawei Mate 90 Air: thân máy 6.58mm, màn hình 7 inch, chip Kirin 9020, giá từ 19.28 triệu đồng Huawei Mate 90 Air dày 6.58mm, nặng 208 gram, dùng chip Kirin 9020 với pin 6,500mAh và bốn camera sau, giá từ 4,999 CNY, tương đương khoảng 19.28 triệu đồng.

Huawei vừa chính thức giới thiệu Mate 90 Air tại Trung Quốc. Đây là mẫu điện thoại dạng thanh mỏng nhất của dòng Mate, với độ dày 6.58mm, màn hình 7 inch và chip Kirin 9020 thế hệ mới. Giá khởi điểm là 4,999 CNY (tương đương 19.28 triệu đồng) cho bản 12GB + 256GB.

Theo thông tin từ Gizmochina, máy kết hợp thân hình mỏng nhẹ với pin 6,500mAh và hệ thống bốn camera sau. Phần dưới đây phân tích từng nhóm thông số để làm rõ những gì Huawei thực sự mang lại ở sản phẩm này.

Mỏng 6.58mm nhưng vẫn giữ màn hình 7 inch

Huawei Mate 90 Air có độ dày 6.58mm và trọng lượng 208 gram. Phần khung viền giữa được vát mỏng xuống 3.7mm, giúp máy trở thành mẫu điện thoại dạng thanh mỏng nhất trong dòng Mate.

Thiết kế mỏng nhẹ của Huawei Mate 90 Air

Mặt trước là màn hình 7 inch, độ phân giải 1.5K, được vát cong đều ở cả bốn cạnh. Tấm nền hỗ trợ tần số quét 120Hz, độ sáng tối đa 4,000 nit và công nghệ làm mờ PWM 2,160Hz. Mặt lưng có cụm camera tròn, kế thừa ngôn ngữ thiết kế quen thuộc của dòng Mate.

Kirin 9020 và bài toán hiệu năng trong thân máy mỏng

Mate 90 Air dùng chip Kirin 9020. Theo Huawei, so với thế hệ trước, chip này tăng 9% hiệu suất đơn nhân, 36% hiệu suất đa nhân và cải thiện 18% khả năng xử lý đồ họa. Nhà sản xuất cho biết trải nghiệm chơi game nhờ đó tốt hơn 30%.

Máy có RAM 12GB. Huawei cho biết công nghệ quản lý bộ nhớ mới giúp khả năng đa nhiệm tiệm cận mức 16GB. Các con số này đều là công bố của hãng, chưa có kiểm chứng độc lập trong nguồn tin.

Về năng lượng, máy có pin 6,500mAh, sạc nhanh có dây 66W và cho thời gian phát video 23 giờ. Dung lượng pin này đáng chú ý với một thiết bị chỉ dày 6.58mm.

Bốn camera sau, trong đó có cảm biến màu Red Maple

Mặt sau Mate 90 Air có bốn ống kính:

Camera chính: 50MP, cảm biến 1/1.3 inch, khẩu độ f/1.8, chống rung quang học OIS.

50MP, cảm biến 1/1.3 inch, khẩu độ f/1.8, chống rung quang học OIS. Camera góc siêu rộng: 8MP, khẩu độ f/2.2, hỗ trợ chụp macro.

8MP, khẩu độ f/2.2, hỗ trợ chụp macro. Camera tele 3x: 12MP, có OIS.

12MP, có OIS. Camera màu Red Maple: hỗ trợ 1.5 triệu kênh đa phổ.

Camera trước dùng cảm biến 10.7MP cho nhu cầu selfie. Ngoài ra, Huawei bổ sung các tính năng AI gợi ý tư thế, bố cục và thẻ màu tùy chỉnh.

Về kết nối, máy hỗ trợ mạng di động 5A, Wi-Fi 7+, công nghệ NearLink và nhắn tin vệ tinh BeiDou hai chiều.

So với iPhone Air: cùng hướng mỏng nhẹ, khác biệt ở độ dày và pin

Mate 90 Air thường được đặt cạnh iPhone Air vì cùng theo đuổi thiết kế mỏng nhẹ. Theo thông tin trong nguồn, iPhone Air mỏng 5.6mm, dùng chip A19 Pro, camera sau 48MP và cho thời gian xem video liên tục đến 27 giờ.

Tiêu chí Huawei Mate 90 Air iPhone Air Độ dày 6.58mm 5.6mm Chip xử lý Kirin 9020 A19 Pro Camera sau chính 50MP, OIS 48MP Camera trước 10.7MP 18MP Thời lượng video 23 giờ 27 giờ

Như vậy, iPhone Air mỏng hơn và có thời lượng video dài hơn theo thông số công bố. Mate 90 Air bù lại bằng màn hình 7 inch, hệ thống bốn camera sau và dung lượng pin 6,500mAh. Hai sản phẩm dùng nền tảng phần mềm và hệ sinh thái khác nhau, nên các con số khó phản ánh đầy đủ trải nghiệm thực tế.

Giá bán và các phiên bản màu sắc

Mate 90 Air có hai cấu hình. Bản 12GB + 256GB giá 4,999 CNY (tương đương 19.28 triệu đồng). Bản 12GB + 512GB giá 5,999 CNY (khoảng 23.14 triệu đồng).

Các phiên bản màu sắc của Huawei Mate 90 Air

Máy có ba màu: Vàng hồng (Rose Gold), Bạc mặt trăng (Moon Silver) và Đen vỏ chai (Obsidian Black).

Tóm lại, Huawei Mate 90 Air tập trung vào sự cân bằng giữa thân máy mỏng 6.58mm, pin lớn và cụm camera đa dạng. Các số liệu hiệu năng đều do hãng công bố nên cần chờ thêm đánh giá thực tế. Nguồn tin cũng chưa đề cập thời điểm hay mức giá bán tại thị trường Việt Nam.