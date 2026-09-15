Huawei Mate 90 gây ấn tượng với màn hình OLED hai lớp 10000 nits cùng chip Kirin 9050 Pro Dòng flagship Huawei Mate 90 vừa rò rỉ thông số với màn hình siêu sáng 10000 nits, pin dung lượng tới 6800mAh và ống kính tiềm vọng đạt độ phân giải 200MP.

Những thông tin rò rỉ mới nhất từ chuyên gia công nghệ Digital Chat Station vừa hé lộ loạt thông số kỹ thuật ấn tượng của thế hệ flagship Huawei Mate 90. Mẫu điện thoại cao cấp tiếp theo từ Huawei được kỳ vọng sẽ thiết lập chuẩn mực mới về khả năng hiển thị ngoài trời, hiệu năng xử lý lẫn thời lượng sử dụng thực tế.

Thông tin Huawei Mate 90 xuất hiện khá nhiều trong vài tháng qua

Công nghệ màn hình OLED hai lớp đạt độ sáng 10000 nits

Điểm nhấn công nghệ đáng chú ý nhất trên các phiên bản Mate 90 Pro và Mate 90 Pro Max nằm ở tấm nền OLED hai lớp đột phá. Nhờ cấu trúc xếp chồng hai lớp phát quang, màn hình của thiết bị có thể chạm ngưỡng độ sáng tối đa lên tới 10,000 nits, trong khi biến thể đặc biệt RS Ultimate được cho là sẽ đạt mức hiển thị ấn tượng hơn nữa.

Flagship mới của Huawei sẽ có màn hình siêu sáng

Cơ chế phát quang hai lớp không chỉ khắc phục triệt để vấn đề lóa sáng dưới ánh nắng gắt mà còn tối ưu hóa hiệu suất tiêu thụ điện năng. Việc phân bổ tải quang đồng đều giữa hai lớp giúp tấm nền giảm bớt áp lực nhiệt lượng, từ đó hạn chế hiện tượng lưu ảnh và kéo dài tuổi thọ hiển thị so với tấm nền OLED đơn lớp truyền thống.

Chiến lược phân hóa vi xử lý với chip Kirin 9050 Pro

Bên cạnh đột phá về hiển thị, Huawei dự kiến áp dụng chiến lược phân tầng phần cứng rõ rệt trên từng phân khúc của dòng Mate 90. Phiên bản tiêu chuẩn được trang bị vi xử lý mang mã hiệu N-1, trong khi các biến thể cận cao cấp sẽ sử dụng phiên bản tinh chỉnh nhẹ từ dòng vi xử lý này để tối ưu chi phí sản xuất.

Huawei Mate 90 Series sẽ sở hữu cấu hình khủng

Đặc quyền hiệu năng cao nhất được dành riêng cho biến thể Mate 90 Pro Max với bộ vi xử lý thế hệ mới Kirin 9050 Pro. Cách tiếp cận này giúp hãng định vị sản phẩm rõ ràng, vừa đáp ứng nhu cầu khắt khe của người dùng chuyên nghiệp vừa giữ mức giá tiếp cận hợp lý cho từng nhóm khách hàng mục tiêu.

Nâng cấp pin 6800mAh và camera tiềm vọng 200MP

Thời lượng pin cũng là điểm cộng lớn khi dòng Mate 90 sở hữu mức dung lượng dao động từ 6,600mAh đến 6,800mAh tùy theo từng phiên bản. Mức dung lượng này vượt trội đáng kể khi đặt cạnh các đối thủ cùng phân khúc cao cấp trên thị trường hiện nay.

Hệ thống quang học của thiết bị tiếp tục khẳng định vị thế với cụm ba camera sau tích hợp ống kính tele chuyên dụng. Đáng chú ý, phiên bản cao cấp nhất sẽ sở hữu cảm biến tiềm vọng với độ phân giải lên đến 200MP, mang lại khả năng zoom xa sắc nét và thu giữ chi tiết vượt trội trong các điều kiện chụp phức tạp.

Bảng tổng hợp thông số rò rỉ của dòng Huawei Mate 90