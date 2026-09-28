Huawei Mate 90 lộ diện ảnh thực tế: Thiết kế mặt lưng vân dệt và cụm camera XMAGE cỡ lớn Huawei Mate 90 vừa lộ diện ảnh thực tế với mặt lưng xanh lá chia đôi vân dệt độc đáo, kết hợp cụm camera XMAGE cỡ lớn trước ngày ra mắt chính thức vào 1/10.

Những hình ảnh thực tế đầu tiên của mẫu điện thoại cao cấp Huawei Mate 90 đã bất ngờ xuất hiện trên mạng xã hội, hé lộ ngôn ngữ tạo hình hoàn toàn mới trước thềm sự kiện ra mắt dự kiến diễn ra vào ngày 1/10. Flagship mới từ thương hiệu công nghệ Trung Quốc gây ấn tượng mạnh mẽ với tùy chọn màu xanh lá độc đáo, kết cấu mặt lưng chia đôi vật liệu và cụm camera mang thương hiệu XMAGE với kích thước đồ sộ.

Huawei Mate 90 Series sẽ ra mắt vào ngày 1/10

Ngôn ngữ tạo hình chia đôi mặt lưng và hiệu ứng vân dệt

Khác biệt với xu hướng sử dụng mặt kính phẳng liền mạch trên phần lớn smartphone hiện nay, Huawei Mate 90 áp dụng giải pháp phân chia không gian mặt sau thành hai nửa riêng biệt. Nửa trên của thân máy được phủ họa tiết kẻ đan xen phức tạp, tạo cảm giác xúc giác và thị giác tương tự chất liệu vải dệt cao cấp.

Các đường vân dọc và ngang xếp chồng không chỉ đóng vai trò thẩm mỹ mà còn mang khả năng tán xạ ánh sáng đa góc độ, giúp bề mặt chuyển đổi hiệu ứng phản chiếu linh hoạt theo từng góc cầm nắm thực tế.

Ảnh thực tế của Huawei Mate 90

Trái ngược với sự cầu kỳ ở nửa trên, nửa dưới thân máy được xử lý bề mặt nhẵn bóng tinh gọn, trải dài xuống vị trí logo kim loại sáng đặt sát đáy. Sự tương phản giữa hai chất cảm bề mặt, kết hợp cùng hệ thống khung viền kim loại tông màu vàng đồng, mang lại tổng thể cân bằng và sang trọng cho thiết bị.

Kiến trúc module camera XMAGE và bố trí cảm biến quang học

Điểm nhấn công nghệ đáng chú ý nhất ở nửa trên thân máy là module máy ảnh hình tròn cỡ lớn. Bao quanh cụm tròn là đường viền hoàn thiện bóng bẩy, tạo độ tương phản rõ rệt với nền vân sần phía sau.

Bên trong cụm camera, Huawei bố trí hệ thống ba ống kính đặt đối xứng quanh khối trung tâm nổi cao. Khu vực nhô cao này khắc chìm logo XMAGE quen thuộc – biểu trưng cho công nghệ xử lý hình ảnh độc quyền của hãng. Về hệ thống hỗ trợ lấy nét và đo sáng, cảm biến lấy nét tự động bằng laser được đặt ở phía trên logo, trong khi đèn flash LED trợ sáng đặt ngay bên dưới.

Biến thể gốm Mate 90 RS Ultimate và kế hoạch ra mắt

Bên cạnh phiên bản xanh lá tiêu chuẩn, thông tin rò rỉ còn ghi nhận sự xuất hiện của biến thể cao cấp nhất mang tên Huawei Mate 90 RS Ultimate. Phiên bản này sử dụng mặt lưng bằng chất liệu gốm đỏ, kết hợp phong cách phối hai tông màu tương phản nhằm định vị ở phân khúc cao cấp hơn.

Phiên bản Huawei Mate 90 RS Ultimate

Dữ liệu rò rỉ xuất hiện từ một trang thông tin xuất bản sớm trên hệ thống của hãng tại Trung Quốc trước khi bị ẩn đi. Hình ảnh quảng bá chính thức với biểu tượng vòng bán nguyệt không chỉ xác nhận cấu trúc cụm camera tròn mà còn ngầm báo hiệu ngày ra mắt toàn cầu của dải sản phẩm Mate 90 vào ngày 1/10.