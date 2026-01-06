Huawei Mate 90 lộ diện với ống kính rời và chip Kirin kiến trúc LogicFolding đột phá Huawei Mate 90 dự kiến sở hữu camera zoom quang 10x cùng vi xử lý Kirin thế hệ mới sử dụng công nghệ xếp chồng mạch logic giúp tăng mật độ bóng bán dẫn vượt trội.

Huawei Mate 90 là dòng smartphone cao cấp dự kiến ra mắt vào năm 2026, đánh dấu bước tiến lớn của Huawei trong việc tự chủ công nghệ vi xử lý và đổi mới hệ thống quang học di động. Theo các thông tin rò rỉ mới nhất, dòng flagship này không chỉ tập trung vào nâng cấp cảm biến mà còn mở rộng sang hệ sinh thái phụ kiện chuyên dụng.

Chiến lược ống kính rời và hệ thống quang học chuyên nghiệp

Dòng Huawei Mate 90 được cho là sẽ tiếp nối nỗ lực của hãng trong việc xây dựng hệ sinh thái chuyên dụng xoay quanh các bộ chuyển đổi tiêu cự rời (teleconverter). Đây là chiến lược vốn đã bắt đầu xuất hiện từ dòng Pura 90, nhằm biến thiết bị di động thành một công cụ nhiếp ảnh tiệm cận máy ảnh chuyên nghiệp.

Theo nguồn tin từ Fixed Focus Digital trên Weibo, Huawei đang phát triển các bộ teleconverter dạng kẹp. Khác với các giải pháp cắt xén kỹ thuật số hoặc xử lý bằng trí tuệ nhân tạo (AI), phụ kiện quang học này giúp nhân tiêu cự của ống kính gốc, từ đó cung cấp khả năng zoom quang học thực thụ. Giải pháp này giúp vượt qua giới hạn vật lý về độ dày thân máy điện thoại, vốn là rào cản lớn nhất đối với việc lắp đặt các thấu kính tiêu cự lớn.

Đáng chú ý, Huawei được cho là đã thay đổi nhà cung cấp các bộ chuyển đổi tiêu cự ngoài này. Điều này đồng nghĩa với việc các phụ kiện mới có thể sở hữu thiết kế và cơ chế hoạt động khác biệt hoàn toàn so với các phiên bản tiền nhiệm. Để tương thích với hệ sinh thái camera mở rộng, dòng Mate 90 cũng sẽ có những thay đổi lớn về ngôn ngữ thiết kế so với thế hệ Mate 80 trước đó.

Cấu hình camera tiềm vọng kép và khả năng siêu zoom

Bên cạnh phụ kiện rời, phần cứng bên trong máy cũng nhận được những nâng cấp mạnh mẽ. Các phiên bản cao cấp nhất là Mate 90 Pro Max và Mate 90 RS dự kiến sẽ được trang bị hệ thống camera tele dạng kính tiềm vọng kép. Một số nguyên mẫu thử nghiệm cho thấy máy có khả năng đạt mức zoom quang học 10x thuần túy, mang lại độ chi tiết vượt trội khi chụp vật thể ở khoảng cách xa.

Vi xử lý Kirin mới với kiến trúc LogicFolding

Về hiệu năng, Huawei dự kiến trang bị cho dòng Mate 90 bộ xử lý Kirin thế hệ mới sản xuất trên kiến trúc LogicFolding. Thay vì chỉ tập trung vào việc thu nhỏ kích thước bóng bán dẫn theo cách truyền thống, kiến trúc này cho phép xếp chồng các mạch logic quan trọng theo chiều dọc. Phương pháp này giúp tăng mật độ bóng bán dẫn lên thêm 53.5% trên cùng một diện tích bề mặt.

Dữ liệu rò rỉ chỉ ra rằng hiệu năng của dòng chip Kirin năm 2026 có thể tiệm cận với quy trình 18A của Intel hoặc công nghệ 3nm thế hệ đầu của TSMC. Các chỉ số kỹ thuật cụ thể bao gồm:

Hiệu suất năng lượng trên các lõi hiệu năng cao cải thiện 41%.

Xung nhịp tối đa tăng thêm 12.7%.

Mật độ bóng bán dẫn tăng 53.5% nhờ cấu trúc xếp chồng dọc.

Bước tiến này cho thấy năng lực tự chủ trong lĩnh vực bán dẫn của Huawei đang ngày càng hoàn thiện, cho phép hãng tối ưu hóa sâu giữa phần cứng và phần mềm HarmonyOS.

Thời điểm ra mắt

Dòng Huawei Mate 90 được dự báo sẽ ra mắt vào mùa thu năm 2026. Dựa trên truyền thống phát hành của các thế hệ trước, nhiều khả năng sự kiện công bố chính thức sẽ diễn ra vào khoảng tháng 11 năm 2026.

