Huawei Mate 90 Pro Max rò rỉ cấu hình: Pin 7.000mAh và camera tiềm vọng 10x Thế hệ flagship mới của Huawei dự kiến sở hữu camera tiềm vọng kép 50MP, viên pin dung lượng lớn vượt trội và màn hình Tandem OLED 6,9 inch tiên tiến.

Thế hệ flagship Huawei Mate 90 vừa lộ diện những thông số kỹ thuật đầu tiên, hứa hẹn tạo nên bước đột phá về khả năng nhiếp ảnh di động và thời lượng pin. Theo thông tin từ chuyên gia rò rỉ Digital Chat Station, các phiên bản cao cấp nhất là Mate 90 Pro Max và Mate 90 RS Ultimate sẽ được trang bị những công nghệ phần cứng hàng đầu hiện nay.

Hệ thống camera tiềm vọng kép hỗ trợ zoom quang 10x

Điểm nhấn công nghệ quan trọng nhất trên dòng Mate 90 là việc thử nghiệm hệ thống camera tele tiềm vọng kép. Đây là cấu trúc quang học phức tạp, giúp tối ưu khả năng thu phóng ở nhiều tiêu cự khác nhau mà vẫn giữ được độ chi tiết cao.

Cụ thể, các nguyên mẫu thử nghiệm được cho là sở hữu hai cảm biến tiềm vọng có cùng độ phân giải 50MP. Đáng chú ý, phiên bản cao cấp nhất đang được Huawei đánh giá khả năng tích hợp ống kính tiềm vọng đạt mức thu phóng quang học lên tới 10x, một con số vượt trội so với đa số các đối thủ trên thị trường hiện nay.

Dung lượng pin 7.000mAh và màn hình Tandem OLED

Bên cạnh camera, Huawei cũng chú trọng vào việc kéo dài thời gian sử dụng thiết bị. Hai mẫu Mate 90 Pro Max và Mate 90 RS Ultimate nhiều khả năng sẽ sở hữu viên pin có dung lượng lớn từ 6.800mAh đến 7.000mAh. Đây là mức dung lượng hiếm thấy trên các dòng điện thoại cao cấp hiện nay, vốn thường dao động ở mức 5.000mAh.

Về khả năng hiển thị, thiết bị dự kiến sử dụng tấm nền Tandem OLED kích thước 6,9 inch. Công nghệ Tandem OLED (màn hình hai lớp) không chỉ giúp tăng cường độ sáng tối đa mà còn tối ưu hóa mức tiêu thụ năng lượng và gia tăng tuổi thọ cho tấm nền.

Kỳ vọng về hiệu năng vi xử lý Kirin mới

Mặc dù các thông số chi tiết về chip xử lý chưa được công bố đầy đủ, nhưng dòng Mate 90 được kỳ vọng sẽ tích hợp thế hệ chip Kirin mới với hiệu suất vượt trội hơn hẳn dòng Kirin 9030 Pro trên thế hệ tiền nhiệm. Sự kết hợp giữa phần cứng mạnh mẽ, hệ thống camera chuyên sâu và viên pin dung lượng lớn cho thấy tham vọng của Huawei trong việc thiết lập tiêu chuẩn mới cho phân khúc smartphone cao cấp.