Huawei Mate 90 Pro Max và chip Kirin 9050 Pro: Đột phá hiệu năng từ cấu trúc LogicFolding Vi xử lý Kirin 9050 Pro trên Huawei Mate 90 Pro Max gây bất ngờ với kiến trúc hai tầng mạch bán dẫn, đem lại hiệu suất năng lượng ấn tượng khi chơi game nặng.

Huawei vừa chính thức ra mắt mẫu điện thoại cao cấp Mate 90 Pro Max, thu hút sự chú ý đặc biệt của giới công nghệ nhờ hiệu năng chơi game thực tế và khả năng kiểm soát năng lượng vượt trội. Trọng tâm của bước tiến này nằm ở vi xử lý Kirin 9050 Pro, con chip tự thiết kế áp dụng cấu trúc xếp chồng hai lớp độc đáo mang tên LogicFolding.

Huawei Mate 90 Pro Max vừa ra mắt cách đây không lâu

Kiến trúc xếp chồng LogicFolding trên Kirin 9050 Pro

Được công bố chính thức vào ngày 1 tháng 10, nền tảng vi xử lý mới giúp Mate 90 Pro Max đạt mức tăng trưởng hiệu năng tổng thể lên tới 31% so với thế hệ tiền nhiệm. Thay vì sử dụng thiết kế bán dẫn phẳng truyền thống, Huawei ứng dụng công nghệ LogicFolding cho phép xếp chồng hai lớp mạch logic và ghép nối thông qua công nghệ kết nối lai mật độ cao (dense hybrid bonding).

Giải pháp này giải quyết trực tiếp bài toán mật độ bóng bán dẫn trên cùng một diện tích bề mặt, hỗ trợ vi xử lý đạt được xung nhịp hoạt động cao hơn mà không làm phình to kích thước đế bán dẫn vật lý.

Chip Kirin 9050 Pro sử dụng kiến trúc xếp chồng

Về phân bổ sức mạnh tính toán, Kirin 9050 Pro sở hữu kiến trúc CPU 9 nhân chia làm 4 cụm hoạt động linh hoạt, bao gồm 1 nhân hiệu năng cao nhất (prime core), 2 nhân hiệu năng lớn (big performance cores), 4 nhân tiết kiệm điện (efficiency cores) và 2 nhân siêu tiết kiệm điện (tiny ultra-low-power cores).

Thành phần vi xử lý Thông số kỹ thuật Mức nâng cấp so với thế hệ trước Kiến trúc tổng thể Xếp chồng 2 lớp mạch logic (LogicFolding) Tổng hiệu năng tăng 31% Cấu hình CPU 9 nhân (1 Prime + 2 Big + 4 Efficiency + 2 Tiny) Điểm đa nhân tăng 23% Bộ xử lý đồ họa (GPU) Tích hợp kiến trúc đồ họa mới Khả năng dựng hình tăng 40% Bộ xử lý thần kinh (NPU) Chuyên dụng cho tác vụ trí tuệ nhân tạo Hiệu suất xử lý AI tăng 140%

Bên cạnh phiên bản cao cấp nhất, các mẫu máy tiêu chuẩn gồm Mate 90 và Mate 90 Pro sử dụng chip Kirin 9030 và Kirin 9035 không trang bị cấu trúc xếp chồng. Dù vậy, hai vi xử lý này vẫn kế thừa kiến trúc nhân nền tảng và sự đồng bộ từ hệ điều hành HarmonyOS, mang lại hiệu năng cải thiện tương ứng 27% và 20% so với thế hệ Mate trước.

Hiệu năng chơi game thực tế vượt qua điểm số lý thuyết

Xét về các phép đo benchmark giả lập, Kirin 9050 Pro vẫn xếp sau các dòng vi xử lý hàng đầu của Apple và Qualcomm do rào cản công nghệ chế tạo. Tuy nhiên, các phân tích độc lập từ kênh công nghệ Geekerwan cùng những đợt mổ xẻ phần cứng cho thấy hiệu quả vận hành thực tế của kiến trúc LogicFolding lại mang tới bất ngờ lớn.

SoC mới của Huawei cho khả năng chơi game ấn tượng

Trong thử nghiệm với trò chơi Genshin Impact ở độ phân giải 890P, Mate 90 Pro Max duy trì tốc độ khung hình tối đa gần như tuyệt đối mà không gặp hiện tượng sụt giảm đột ngột. Toàn bộ hệ thống chỉ tiêu thụ lượng điện năng dao động khoảng 4.2 W trong suốt quá trình vận hành.

Mức công suất tiêu thụ này thậm chí thấp hơn một số thiết bị tích hợp chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, đồng thời ngang ngửa hiệu suất năng lượng của vi xử lý A19 Pro trên iPhone 17 Pro Max hoặc dòng chip Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Khi chạy tựa game đồ họa nặng Wuthering Waves, thiết bị cũng duy trì độ ổn định cao, dù hiện tại mức độ phân giải của trò chơi này trên nền tảng Huawei vẫn được giới hạn ở ngưỡng an toàn.

Rào cản tương thích ứng dụng và môi trường vận hành

Mặc dù kiến trúc phần cứng thể hiện ưu thế rõ nét, hiệu suất năng lượng vượt trội của Kirin 9050 Pro hiện gắn liền mật thiết với các ứng dụng được phát triển nguyên bản (native ports) cho HarmonyOS. Hệ sinh thái phần mềm tối ưu sâu cho phép phần cứng phân bổ luồng xử lý chính xác đến từng cụm nhân phù hợp.

Huawei Mate 90 Pro Max là lựa chọn tuyệt vời của các game thủ

Ngược lại, đối với những tựa game chưa hỗ trợ nền tảng và buộc phải chạy thông qua các lớp dịch mã (translation layers), thiết bị vẫn duy trì khung hình ổn định nhưng lợi thế tiêu thụ điện năng thấp sẽ bị suy giảm đáng kể.

Giới hạn dây chuyền sản xuất bán dẫn vẫn ngăn cản Kirin 9050 Pro cạnh tranh sòng phẳng ở điểm số áp lực thuần túy. Dẫu vậy, đối với trải nghiệm thực tế dài hạn đòi hỏi nhiệt độ mát mẻ, khung hình ổn định và thời lượng pin bền bỉ, giải pháp xếp chồng chip của Huawei trên Mate 90 Pro Max đã chứng minh tính khả thi cao trong việc tối ưu hóa hiệu quả phần cứng.