Huawei Mate 90 Series lộ diện cấu hình chip Kirin thế hệ mới cùng cụm camera 200MP đột phá Dòng flagship Huawei Mate 90 dự kiến mang tới bước nhảy vọt về hiệu năng với chip Kirin 9050 Pro, màn hình OLED hai lớp và cảm biến tele tiềm vọng 200MP mới.

Dòng điện thoại cao cấp Huawei Mate 90 series vừa lộ diện các thông số kỹ thuật then chốt thông qua những báo cáo rò rỉ mới nhất. Thế hệ flagship tiếp theo của thương hiệu công nghệ Trung Quốc ghi nhận chiến lược phân tầng cấu hình rõ rệt, từ các phiên bản chip xử lý Kirin riêng biệt cho đến những công nghệ hiển thị và nhiếp ảnh cao cấp hàng đầu thị trường.

Chiến lược phân cấp sức mạnh với dòng vi xử lý Kirin mới

Theo các dữ liệu rò rỉ, Huawei sẽ triển khai các phiên bản vi xử lý Kirin khác nhau tương ứng với từng định vị phân khúc trong dòng Mate 90. Mẫu máy tiêu chuẩn Huawei Mate 90 dự kiến tích hợp con chip Kirin 9030 nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng cân bằng hàng ngày.

Trong khi đó, biến thể Huawei Mate 90 Pro được nâng cấp lên vi xử lý Kirin 9035. Điểm nhấn trên dòng chip này là sự hiện diện của nhân đồ họa tích hợp Maleoon 935 hoạt động ở mức xung nhịp 2.85GHz, mang lại khả năng xử lý hình ảnh và đồ họa tốt hơn.

Huawei Mate 90 Pro Max và Huawei Mate 90 RS, hãng sẽ trang bị vi xử lý Kirin 9050 Pro

Đặc biệt, hai phiên bản cao cấp nhất là Huawei Mate 90 Pro Max và Huawei Mate 90 RS sẽ được ưu ái trang bị nền tảng phần cứng mạnh nhất với vi xử lý Kirin 9050 Pro. Việc sử dụng dòng vi xử lý đầu bảng này giúp bộ đôi thiết bị tối ưu hóa tối đa các tác vụ tính toán phức tạp và xử lý thuật toán hình ảnh chuyên sâu.

So sánh thông số kỹ thuật dự kiến trên dòng Huawei Mate 90

Bảng tổng hợp dưới đây thể hiện các thông số cấu hình cốt lõi dự kiến xuất hiện trên các phiên bản thuộc dòng Huawei Mate 90:

Phiên bản Vi xử lý Thông số đồ họa / Màn hình Hệ thống camera nổi bật Huawei Mate 90 Kirin 9030 Chưa công bố Đang cập nhật Huawei Mate 90 Pro Kirin 9035 GPU Maleoon 935 (2.85GHz), OLED 6.75 inch Hệ thống camera đa dụng Huawei Mate 90 Pro Max Kirin 9050 Pro Màn hình OLED 6.9 inch (cấu trúc hai lớp) Camera chính 18EV, tele 200MP Huawei Mate 90 RS Kirin 9050 Pro Màn hình OLED 6.9 inch (cấu trúc hai lớp) Camera chính 18EV, tele 200MP

Bước tiến về màn hình OLED hai lớp và cảm biến tele 200MP

Bên cạnh vi xử lý, không gian hiển thị của dòng Mate 90 cũng ghi nhận những cải tiến giá trị. Phiên bản Mate 90 Pro sở hữu màn hình OLED cấu trúc hai lớp có kích thước 6.75 inch. Hai phiên bản cao cấp hơn là Pro Max và RS được mở rộng kích thước hiển thị lên mức 6.9 inch với cùng công nghệ tấm nền hai lớp, mang đến độ bền và độ sáng vượt trội. Hiện tại, thông số màn hình của phiên bản Mate 90 tiêu chuẩn vẫn chưa được công bố.

Thiết kế mặt sau của Huawei Mate 90 Pro Max

Về năng lực quang học, Mate 90 Pro Max và Mate 90 RS được trang bị cảm biến chính kích thước siêu lớn đạt dynamic range 18EV. Điểm đột phá đáng chú ý nhất nằm ở ống kính telephoto với độ phân giải lên đến 200MP, hỗ trợ hệ thống camera tiềm vọng kép giúp tối ưu hóa chất lượng ảnh chụp zoom xa.

Thiết kế Mate 90 RS Ultimate Design

Khả năng ghép nối ống kính ngoài và hoàn thiện vỏ titanium

Một điểm mới lạ về mặt phần cứng là khả năng hỗ trợ bộ chuyển đổi ống kính viễn vọng bên ngoài trên các mẫu máy cao cấp. Phiên bản Mate 90 Pro Max Collector's Edition và Mate 90 RS có thể tương thích với ống kính tele rời 10X kích thước 1 inch, mở rộng tiềm năng nhiếp ảnh di động tiệm cận các thiết bị chuyên dụng.

Về chất liệu chế tác, Mate 90 RS sở hữu khung vỏ nguyên khối bằng titanium độ bóng cao, tạo sự khác biệt thẩm mỹ so với bản Pro Max. Nhìn chung, việc phân cấp cấu hình từ Kirin 9030 đến Kirin 9050 Pro, kết hợp cùng hệ thống camera 200MP và phụ kiện quang học rời, định hình chiến lược cạnh tranh quyết liệt của Huawei ở phân khúc thiết bị di động cao cấp.