Huawei Mate X8 lộ thiết kế gập trong qua video, tin đồn màn hình 8,15 inch và chip Kirin 9050 Pro Huawei tung video kỷ niệm tám năm dòng màn hình gập, hé lộ Mate X8 gập trong với cụm camera tròn lớn; thông số như Kirin 9050 Pro mới chỉ là tin rò rỉ.

Huawei Mate X8 sẽ giữ cơ chế gập vào trong quen thuộc và cụm camera sau hình tròn kích thước lớn, theo đoạn video ngắn vừa được Huawei phát hành. Video ra mắt nhân dịp kỷ niệm tám năm dòng sản phẩm màn hình gập. Hãng chưa công bố thông số kỹ thuật, nên các chi tiết về cấu hình hiện chỉ đến từ nguồn tin rò rỉ.

Ngôn ngữ thiết kế được giữ nguyên, hãng ưu tiên hoàn thiện trải nghiệm

Dựa trên video, thiết kế tổng thể của máy vẫn duy trì cơ chế gập vào trong đặc trưng của dòng Mate X. Mặt lưng nổi bật với mô-đun camera hình tròn lớn, đồng nhất với các thế hệ tiền nhiệm.

Hình ảnh mặt trước Huawei Mate X8 với màn hình phụ đục lỗ

Việc giữ nguyên ngôn ngữ thiết kế cho thấy Huawei đang tập trung hoàn thiện trải nghiệm cốt lõi thay vì thay đổi hoàn toàn ngoại hình. Video chủ yếu thể hiện thiết bị ở cả trạng thái đóng và mở, giúp người xem hình dung tỷ lệ màn hình thực tế. Người từng dùng phiên bản tiền nhiệm sẽ thấy kiểu dáng này khá quen thuộc.

Màn hình lớn hơn một chút, kính siêu mỏng UTG cho nếp gấp tốt hơn

Bên cạnh hình ảnh chính thức, giới thạo tin đã tiết lộ một số thông số đáng chú ý. Cụ thể, màn hình phụ bên ngoài dự kiến khoảng 6,5 inch, còn màn hình chính bên trong đạt 8,15 inch.

Cận cảnh mặt sau của Huawei Mate X8

Mức này là một nâng cấp nhẹ so với tấm nền 8 inch trên thế hệ tiền nhiệm. Đặc biệt, màn hình gập bên trong được cho là sử dụng lớp kính siêu mỏng UTG. Theo nguồn tin, cải tiến này giúp tăng độ bền vật lý và tối ưu nếp gấp khi thao tác cảm ứng.

Kirin 9050 Pro: bước nhảy về hiệu năng so với Kirin 9030 Pro?

Về hiệu năng, thiết bị nhiều khả năng dùng vi xử lý Kirin 9050 Pro. Đây là chip cao cấp từng xuất hiện trên các mẫu máy ra mắt vào mùa thu năm nay, xây dựng trên kiến trúc LogicFolding 3D độc quyền của Huawei.

Do phiên bản trước chỉ dùng Kirin 9030 Pro, người dùng có thể kỳ vọng vào sự cải thiện đáng kể về sức mạnh xử lý. Tuy nhiên, đây vẫn là thông tin chưa được hãng xác nhận.

Tiêu chí Thế hệ tiền nhiệm Huawei Mate X8 (theo tin rò rỉ) Màn hình chính bên trong 8 inch 8,15 inch Màn hình phụ bên ngoài Chưa có thông tin trong nguồn Khoảng 6,5 inch Vi xử lý Kirin 9030 Pro Kirin 9050 Pro Kính màn hình gập Chưa có thông tin trong nguồn Kính siêu mỏng UTG

Hai dải sản phẩm và năm tùy chọn màu được đồn đoán

Các báo cáo rò rỉ cho biết máy sẽ chia thành hai dải chính: phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản sưu tầm cao cấp với dung lượng lưu trữ lớn hơn. Nhà sản xuất chưa xác nhận thông tin này.

Màn hình chính bên trong của Huawei Mate X8 khi mở ra

Các tùy chọn bộ nhớ dự kiến theo nguồn tin rò rỉ gồm:

Bản tiêu chuẩn: RAM 12GB, bộ nhớ trong 256GB hoặc 512GB.

RAM 12GB, bộ nhớ trong 256GB hoặc 512GB. Bản sưu tầm: RAM 16GB, bộ nhớ trong 512GB hoặc 1TB.

Cả hai phiên bản được đồn đoán ra mắt với năm màu: Cam Danxia, Gấm Qingshan, Trắng Xueyu, Đen Cangqiong và Zijin. Tên gọi thương mại chính thức của các màu này vẫn cần chờ thông báo từ hãng.

Việc công bố thiết kế báo hiệu ngày ra mắt đang đến gần

Nhìn chung, việc Huawei công bố thiết kế qua video cho thấy ngày ra mắt chính thức của sản phẩm có thể không còn xa. Một báo cáo trước đó cho rằng máy có thể ra mắt vào ngày 24/11, song mốc này chưa được hãng xác nhận.

Do phần lớn thông số và màu sắc hiện đến từ các báo cáo rò rỉ, cấu hình thực tế của Huawei Mate X8 có thể thay đổi. Thông tin trong bài tổng hợp từ Gizmochina và cần chờ xác nhận chính thức từ Huawei.