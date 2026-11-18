Huawei Mate X8 lộ video màn hình trong gần như không thấy nếp gấp trước ngày ra mắt 24/11 Clip 18 giây trên Weibo cho thấy màn hình trong của Huawei Mate X8 gần như phẳng, cùng đồn đoán về chip Kirin 9050 Pro, pin trên 6.000mAh và camera 50MP.

Huawei Mate X8 vừa xuất hiện trong một video rò rỉ cho thấy màn hình trong gần như không còn nếp gấp nhìn thấy được, dù được quan sát ở nhiều góc nghiêng. Mẫu điện thoại màn hình gập này có ngày ra mắt tại thị trường Trung Quốc được ấn định vào 24/11. Tuy nhiên, các thông số cấu hình hiện mới chỉ là thông tin từ leaker, chưa được hãng xác nhận.

Clip 18 giây và câu chuyện nếp gấp “tàng hình”

Đoạn clip ngắn khoảng 18 giây xuất hiện trên mạng xã hội Weibo, cho cái nhìn cận cảnh vào màn hình trong của Huawei Mate X8. Thiết bị màu tím nhạt được mở ra ngoài trời, bề mặt kính bóng bẩy nhưng gần như không để lộ đường gấp, ngay cả khi nghiêng máy dưới nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau.

Hình ảnh rò rỉ nếp gấp màn hình của điện thoại Huawei Mate X8

Thông tin này khớp với các chiến dịch tiếp thị ngoại tuyến của hãng đang diễn ra tại Trung Quốc. Nhà sản xuất dùng ba từ khóa “Lớn, Sáng và Phẳng” để mô tả màn hình gập thế hệ mới.

Bản lề từ tính và tấm nền tinh chỉnh: những gì leaker tiết lộ

Theo leaker FixedFocus, Huawei Mate X8 được trang bị cơ chế bản lề từ tính hoàn toàn mới, kết hợp tấm nền bên trong đã được tinh chỉnh kỹ lưỡng. Đây là hai yếu tố được cho là góp phần làm phẳng bề mặt màn hình khi mở máy.

Nếu khả năng làm mờ nếp gấp được duy trì ổn định trong thực tế, đây sẽ là lợi thế cạnh tranh đáng kể. Nguồn tin cho biết các đối thủ phương Tây thường gặp tình trạng nếp gấp hằn rõ sau một thời gian ngắn sử dụng, hoặc khu vực bản lề quá mềm khiến người dùng lo ngại về độ bền.

Điểm cần dè dặt: video chỉ quay một máy mới

Tuy vậy, video rò rỉ chỉ hiển thị một thiết bị hoàn toàn mới. Vì thế, độ bền dài hạn của màn hình và bản lề vẫn cần được kiểm chứng thêm sau thời gian sử dụng thực tế.

Màn hình lớn hơn và cấu hình được đồn đoán

Về hiển thị, Huawei Mate X8 được đồn đoán có màn hình ngoài 6.5 inch và màn hình trong 8.15 inch, cả hai đều dùng kính siêu mỏng. Con số này lớn hơn kích thước 6.49 inch và 8 inch từng xuất hiện trên thế hệ tiền nhiệm, mang lại không gian thao tác rộng rãi hơn.

Bản render thiết kế rò rỉ của điện thoại màn hình gập Huawei Mate X8

Bên cạnh phần hiển thị, cấu hình bên trong cũng được giới công nghệ quan tâm. Các báo cáo rò rỉ nêu những thông số sau:

Hạng mục Thông tin rò rỉ Màn hình ngoài 6.5 inch (thế hệ trước: 6.49 inch) Màn hình trong 8.15 inch (thế hệ trước: 8 inch) Vi xử lý Kirin 9050 Pro Pin Có thể vượt mức 6,000mAh Camera chính 50 megapixel, khẩu độ thay đổi linh hoạt theo điều kiện ánh sáng Camera tele Tiềm vọng 50 megapixel, cảm biến RYYB

Đáng chú ý, cảm biến RYYB trên ống kính tele được mô tả là giúp thu sáng tốt hơn khi chụp ở khoảng cách xa. Trong khi đó, dung lượng pin lớn hướng tới nhu cầu sử dụng lâu dài cho một thiết bị màn hình rộng.

Các phiên bản bộ nhớ và lịch ra mắt

Cửa hàng trực tuyến của hãng đã liệt kê các tùy chọn cấu hình tiêu chuẩn gồm 12GB+256GB và 12GB+512GB. Ngoài ra, người dùng cần dung lượng lưu trữ cao hơn có thể chọn phiên bản Collector's Edition với RAM 16GB, bộ nhớ trong 512GB hoặc lên tới 1TB.

Huawei Mate X8 sẽ ra mắt vào ngày 24/11 tới

Theo thông tin chính thức, ngày ra mắt của sản phẩm tại thị trường Trung Quốc là 24/11. Hiện hãng chưa công bố kế hoạch phát hành trên phạm vi toàn cầu. Dựa trên lịch trình của thế hệ trước, thiết bị có thể đến các thị trường quốc tế sau vài tuần kể từ thời điểm ra mắt nội địa.

Điều người dùng nên chờ đợi

Có thể thấy, Huawei Mate X8 đang cho thấy những bước tiến trong việc hoàn thiện bản lề và nâng cấp phần cứng. Khả năng làm phẳng nếp gấp cùng hệ thống camera được đồn đoán có thể tạo sức ép lên các đối thủ trong phân khúc cao cấp.

Tuy nhiên, toàn bộ thông số nêu trên mới chỉ là rò rỉ từ leaker. Người dùng cần chờ xác nhận chính thức từ hãng tại sự kiện sắp tới. Thông tin trong bài được tổng hợp theo Gizmochina.