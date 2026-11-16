Huawei Mate X8 ra mắt 24/11: rò rỉ pin từ 6000mAh, camera tiềm vọng 50MP, hai phiên bản bộ nhớ Huawei Mate X8 sẽ ra mắt ngày 24/11 với màn hình gập 8.15 inch, camera tiềm vọng 50MP và pin tối thiểu 6000mAh theo rò rỉ, chưa được hãng xác nhận chính thức.

Huawei đã ấn định ngày ra mắt điện thoại màn hình gập Mate X8 vào 24 tháng 11 tại thị trường quê nhà. Theo các thông tin rò rỉ, máy có màn hình trong 8.15 inch, pin tối thiểu 6000mAh, camera chính 50MP cùng ống kính tiềm vọng 50MP. Máy cũng được đồn đoán sẽ có hai phiên bản bộ nhớ.

Các thông số dưới đây chủ yếu đến từ rò rỉ do Gizmochina tổng hợp và chưa được Huawei xác nhận, nên cấu hình thực tế có thể thay đổi khi sản phẩm trình làng.

Poster sự kiện ra mắt điện thoại màn hình gập Huawei Mate X8

Thiết kế gập trong và hai màn hình lớn hơn

Huawei Mate X8 tiếp tục dùng cơ chế gập trong, đặc trưng của dòng Mate X. Điểm nhấn ngoại hình là cụm camera sau hình tròn lớn. Camera selfie đục lỗ nằm trên cả hai màn hình, giúp trải nghiệm thị giác liền mạch khi chuyển đổi giữa các trạng thái sử dụng.

Cụ thể, màn hình ngoài có kích thước 6.5 inch, còn màn hình trong lên tới 8.15 inch. Diện tích hiển thị tăng so với thế hệ tiền nhiệm, giúp không gian làm việc đa nhiệm và giải trí rộng rãi hơn. Khung viền máy cũng được vát mỏng, tạo cảm giác cầm nắm thoải mái hơn khi gập lại.

Mặt lưng của Huawei Mate X8 nổi bật với cụm camera hình tròn

Pin 6000mAh: lời giải cho bài toán hai màn hình

Theo rò rỉ, Huawei Mate X8 được trang bị viên pin dung lượng tối thiểu 6000mAh. Đây là điểm cộng lớn với điện thoại gập cỡ lớn, vốn phải duy trì hai màn hình độ phân giải cao và vi xử lý mạnh hoạt động liên tục.

Cạnh bên mỏng nhẹ của điện thoại gập Huawei Mate X8 khi đóng lại

Camera khẩu độ thay đổi và ống kính tiềm vọng

Hệ thống nhiếp ảnh là điểm sáng công nghệ của máy. Camera chính 50MP hỗ trợ khẩu độ thay đổi linh hoạt, cho phép kiểm soát độ sâu trường ảnh và thu sáng tốt hơn trong nhiều điều kiện môi trường.

Đi kèm là ống kính tiềm vọng 50MP. Ống kính này giúp thu phóng quang học từ khoảng cách xa mà không làm giảm chất lượng chi tiết của ảnh.

Ngoài phần cứng camera, Huawei Mate X8 còn được đồn đoán sẽ tích hợp tính năng Privacy Display. Công nghệ màn hình chống nhìn trộm này hữu ích với doanh nhân, giúp bảo vệ dữ liệu cá nhân khi dùng điện thoại ở nơi công cộng.

Hai phiên bản bộ nhớ cho nhu cầu khác nhau

Theo các báo cáo gần đây, Huawei Mate X8 sẽ có hai biến thể chính: bản tiêu chuẩn và bản Collector’s Edition cao cấp hơn.

Màn hình chính của Huawei Mate X8 khi mở ra hoàn toàn

Bản tiêu chuẩn có RAM 12GB, kèm hai tùy chọn bộ nhớ trong là 256GB và 512GB. Cấu hình này đủ cho tác vụ đa nhiệm hằng ngày cũng như lưu trữ hình ảnh và ứng dụng cơ bản.

Trong khi đó, bản Collector’s Edition nâng RAM lên 16GB, đi cùng bộ nhớ trong 512GB hoặc 1TB. Đặc biệt, biến thể này độc quyền hỗ trợ camera ngoài Ruiying Z10, mở rộng khả năng sáng tạo nội dung chuyên nghiệp.

Phiên bản RAM Bộ nhớ trong Điểm khác biệt Tiêu chuẩn 12GB 256GB / 512GB Cấu hình cho nhu cầu hằng ngày Collector’s Edition 16GB 512GB / 1TB Hỗ trợ camera ngoài Ruiying Z10

Mốc 24/11 và những điều cần chờ xác nhận

Việc chốt ngày 24 tháng 11 cho thấy Huawei đang theo đúng chu kỳ phát hành hằng năm của dòng sản phẩm này. Người dùng sẽ biết thiết kế thực tế và mức giá bán chính thức của Huawei Mate X8 trong sự kiện sắp tới.

Cho đến lúc đó, các thông tin về pin, camera, Privacy Display và các phiên bản bộ nhớ vẫn là thông tin chưa kiểm chứng. Thông số cuối cùng sẽ phụ thuộc vào công bố chính thức của hãng.