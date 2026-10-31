Huawei Mate X8 rò rỉ cấu hình với chip Kirin 9050 Pro cùng cụm camera tiềm vọng 50MP RYYB Mẫu smartphone gập Huawei Mate X8 sở hữu phần cứng mạnh mẽ với vi xử lý Kirin 9050 Pro, cảm biến màu lá phong đỏ cùng dung lượng pin vượt mốc 6.000mAh.

Mẫu điện thoại màn hình gập thế hệ mới Huawei Mate X8 vừa lộ diện các thông số kỹ thuật then chốt thông qua nguồn tin rò rỉ từ tài khoản Smart Pikachu. Thiết bị dự kiến tạo nên bước tiến đáng chú ý về mặt công nghệ khi tích hợp vi xử lý cao cấp Kirin 9050 Pro, kết hợp cùng hệ thống camera tele tiềm vọng 50MP sử dụng mảng lọc màu RYYB và màn hình gập kích thước lớn xấp xỉ 8 inch.

Nâng cấp hệ thống quang học với cảm biến RYYB và bộ xử lý màu sắc mới

Khả năng nhiếp ảnh trên các thiết bị gập luôn là bài toán khó do giới hạn về không gian vật lý của thân máy mỏng nhẹ. Dẫu vậy, Huawei tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào phần cứng camera trên dòng máy gập tiếp theo. Cụm camera sau của Mate X8 được cho là trang bị cảm biến chính độ phân giải 50MP với dải tương phản động cao, giúp xử lý tốt các vùng chênh sáng phức tạp.

Đáng chú ý nhất là ống kính tele tiềm vọng 50MP sử dụng ma trận lọc màu RYYB (Red-Yellow-Yellow-Blue). Việc thay thế các điểm ảnh màu xanh lá bằng màu vàng giúp cảm biến thu nhận lượng ánh sáng nhiều hơn đáng kể so với cảm biến RGGB truyền thống, từ đó nâng cao chất lượng chụp ảnh zoom trong điều kiện thiếu sáng. Bên cạnh đó, hệ thống này còn hỗ trợ tính năng chụp cận cảnh macro từ xa và quay video chuyển động chậm với độ chi tiết cao.

Huawei Mate X8 đang được phát triển

Để khắc phục nhược điểm sai lệch màu sắc đôi khi xuất hiện trên cảm biến RYYB, Huawei đã bổ sung cảm biến màu sắc nguyên bản lá phong đỏ. Cảm biến chuyên dụng này có nhiệm vụ đo lường quang phổ ánh sáng môi trường chính xác hơn, hỗ trợ thuật toán xử lý hình ảnh tái tạo màu sắc trung thực và tự nhiên cho các bức ảnh chụp ở mọi điều kiện chiếu sáng.

Hiệu năng từ vi xử lý Kirin 9050 Pro và thông số kỹ thuật mở rộng

Về sức mạnh xử lý, Huawei Mate X8 được cung cấp hiệu năng từ con chip Kirin 9050 Pro. Đây là bộ vi xử lý cao cấp từng xuất hiện trên hai phiên bản đầu bảng là Mate 90 Pro Max và Mate 90 RS. Việc đưa dòng vi xử lý này lên một thiết bị màn hình gập cho thấy hãng quyết tâm tối ưu trải nghiệm đa nhiệm nặng và khai thác tối đa không gian hiển thị rộng rãi.

Về khả năng hiển thị và năng lượng, các thông tin rò rỉ trước đó hé lộ Mate X8 sở hữu màn hình phụ bên ngoài 6.5 inch, màn hình chính gập bên trong đạt 8.15 inch và viên pin dung lượng vượt mức 6.000mAh. Mặc dù nhà sản xuất chưa đưa ra xác nhận chính thức, các thông số này cho thấy bước tiến vượt bậc so với thế hệ Mate X7 tiền nhiệm.

Thông số Huawei Mate X7 (Tiền nhiệm) Huawei Mate X8 (Rò rỉ) Màn hình chính OLED 8 inch, tần số quét 120Hz Khoảng 8 inch (tin đồn 8.15 inch) Màn hình phụ Màn hình ngoài tiêu chuẩn 6.5 inch (tin đồn) Vi xử lý Kirin cao cấp thế hệ trước Kirin 9050 Pro Camera chính 50MP 50MP (dải tương phản động cao) Camera tele Ống kính tiêu chuẩn 50MP tiềm vọng RYYB, hỗ trợ macro Dung lượng pin Tiêu chuẩn, có sạc nhanh/không dây Vượt mức 6.000mAh

Kỳ vọng mở rộng hệ sinh thái phần cứng mới của Huawei

Bên cạnh tâm điểm là mẫu điện thoại gập Mate X8, Huawei được cho là đang chuẩn bị ra mắt thêm nhiều sản phẩm phần cứng mới nhằm hoàn thiện hệ sinh thái công nghệ. Nguồn tin tiết lộ hãng đang phát triển thế hệ thứ hai của dòng máy tính bảng MatePad Mini với trang bị kết nối mạng 5G và màn hình tần số quét cao, kế thừa phiên bản trước vốn sở hữu màn hình 8.8 inch cùng chức năng nghe gọi di động.

Thông tin cấu hình của mẫu điện thoại gập tiếp theo đến từ Huawei

Ngoài ra, danh mục sản phẩm sắp tới của thương hiệu này còn có thể bao gồm một mẫu máy tính cá nhân PC màn hình gập và thiết bị tai nghe thế hệ mới. Dựa trên chu kỳ phát hành sản phẩm của năm ngoái khi Mate X7 ra mắt vào ngày 26/11, giới quan sát nhận định Mate X8 cùng các thiết bị phần cứng mới nhiều khả năng sẽ chính thức được trình làng trong khoảng thời gian tương tự.