Huawei MatePad Mini ra mắt toàn cầu: Màn hình OLED 2.5K 120Hz, thiết kế siêu mỏng 5.1mm Huawei MatePad Mini vừa ra mắt toàn cầu với màn hình OLED PaperMatte 8.8 inch, hỗ trợ Wi-Fi 7 và bút M-Pencil Pro, định hình là đối thủ đáng gờm của iPad Mini.

Huawei vừa chính thức giới thiệu mẫu máy tính bảng MatePad Mini ra thị trường toàn cầu. Với thiết kế nhỏ gọn, cấu hình mạnh mẽ và màn hình chất lượng cao, thiết bị này được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với các dòng tablet cỡ nhỏ như iPad Mini hay Xiaomi Pad Mini.

Thiết kế siêu mỏng và màn hình OLED PaperMatte ấn tượng

Huawei MatePad Mini gây chú ý mạnh mẽ với thân máy chỉ dày 5.1 mm và trọng lượng nhẹ khoảng 255 gram. Huawei đã sử dụng khung hợp kim magie kết hợp cùng mặt lưng bằng sợi tổng hợp 3D thân thiện với môi trường, giúp tối ưu hóa cả độ bền lẫn tính thẩm mỹ cho thiết bị.

Huawei MatePad Mini ra mắt trên toàn cầu

Về khả năng hiển thị, máy trang bị màn hình OLED dẻo PaperMatte kích thước 8.8 inch, tỷ lệ khung hình 16:10. Màn hình này đạt độ phân giải 2.5K, tỷ lệ màn hình so với thân máy lên tới 92% và hỗ trợ tần số quét 120Hz. Với độ sáng tối đa 1,800 nits cùng công nghệ chống chói từ lớp màng quang học, MatePad Mini giúp cải thiện sự thoải mái cho mắt và giảm phản chiếu đáng kể.

Hiệu suất xử lý và khả năng hỗ trợ công việc

Mặc dù Huawei chưa công bố cụ thể loại chipset, MatePad Mini được xác nhận chạy trên hệ điều hành HarmonyOS 4.3. Nền tảng này cung cấp khả năng đa nhiệm nâng cao và các công cụ năng suất chuyên sâu.

Máy tính bảng mới của Huawei có màn hình chất lượng, hỗ trợ bút stylus

Đáng chú ý, thiết bị hỗ trợ bút cảm ứng Huawei M-Pencil Pro, cho phép người dùng ghi chú và phác thảo với độ chính xác cao. Đây là tính năng quan trọng hướng tới nhóm khách hàng sáng tạo và người dùng cần sự linh hoạt trong công việc hàng ngày.

Hệ thống camera và công nghệ kết nối tiên tiến

MatePad Mini sở hữu thiết lập camera kép phía sau, bao gồm cảm biến chính 50MP (khẩu độ f/1.8) và ống kính siêu rộng 8MP (khẩu độ f/2.2) tích hợp khả năng chụp ảnh macro. Hệ thống camera sau hỗ trợ quay video 4K với chống rung quang học (OIS). Camera trước có độ phân giải 32MP, đảm bảo chất lượng sắc nét cho các cuộc gọi video và chụp ảnh selfie.

Về kết nối, máy tích hợp công nghệ Wi-Fi 7 tiên tiến, Bluetooth 5.2 và hệ thống loa kép. Thiết bị cũng được trang bị đầy đủ các cảm biến bảo mật và hỗ trợ trải nghiệm như cảm biến vân tay, con quay hồi chuyển và cảm biến ánh sáng môi trường.

Dung lượng pin và công nghệ sạc nhanh

Cung cấp năng lượng cho máy là viên pin 6,400mAh, hỗ trợ công nghệ sạc nhanh Huawei SuperCharge công suất 66W. Huawei khẳng định hệ thống tiết kiệm năng lượng thông minh trên thiết bị được thiết kế để duy trì tuổi thọ pin ổn định trong hơn ba năm sử dụng.

MatePad Mini có thân máy siêu mỏng

Thông số kỹ thuật chi tiết của Huawei MatePad Mini

Thông số Chi tiết Màn hình 8.8 inch OLED PaperMatte, 2.5K, 120Hz, 1,800 nits Hệ điều hành HarmonyOS 4.3 Kích thước/Trọng lượng Dày 5.1 mm, nặng 255g Camera sau 50MP (Chính) + 8MP (Siêu rộng), Quay 4K OIS Camera trước 32MP Pin/Sạc 6,400mAh, sạc nhanh 66W Kết nối Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2, Loa kép Phụ kiện Hỗ trợ Huawei M-Pencil Pro

Hiện tại, Huawei chưa công bố mức giá chính thức cho phiên bản quốc tế. Tuy nhiên, tại thị trường Trung Quốc, sản phẩm có giá khởi điểm từ 3,999 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 14.77 triệu đồng). Sự xuất hiện của MatePad Mini hứa hẹn sẽ tạo nên cuộc cạnh tranh thú vị trong phân khúc máy tính bảng nhỏ gọn thời gian tới.