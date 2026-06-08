Huawei Nova 16 SE ra mắt: Pin 8.500 mAh, màn hình 8.000 nits và kết nối vệ tinh Huawei chính thức trình làng Nova 16 SE với màn hình OLED sáng 8.000 nits, pin 8.500 mAh và vi xử lý Kirin 8020. Thiết bị có giá từ 2.499 Nhân dân tệ cùng khả năng kháng nước IP69K.

Huawei vừa chính thức đưa dòng SE trở lại thị trường bằng mẫu smartphone Nova 16 SE. Sản phẩm sở hữu thông số kỹ thuật ấn tượng với viên pin dung lượng 8.500 mAh, độ sáng màn hình đạt mức kỷ lục 8.000 nits và khả năng nhắn tin vệ tinh Bắc Đẩu trong một thiết bị mỏng chưa tới 8 mm.

Huawei Nova 16 SE ra mắt

Màn hình OLED 8.000 nits và độ bền đạt tiêu chuẩn IP69K

Huawei Nova 16 SE được trang bị màn hình OLED dạng phẳng kích thước 6.84 inch, đạt độ phân giải 2756 x 1272 pixel và tần số quét 120Hz. Điểm đột phá về mặt hiển thị nằm ở độ sáng cực đại cục bộ lên tới 8.000 nits, giúp người dùng dễ dàng theo dõi nội dung dưới ánh nắng mặt trời gay gắt. Để bảo vệ mắt khi sử dụng trong điều kiện thiếu sáng, thiết bị tích hợp công nghệ làm mờ PWM tần số cao 1440Hz.

Bên cạnh đó, dù mang viên pin dung lượng lớn, máy vẫn duy trì độ mỏng 7,98 mm cùng trọng lượng 229 gram. Tấm nền mặt lưng làm từ sợi thủy tinh kết hợp với khung viền hợp kim nhôm mang lại khả năng hoàn thiện cứng cáp. Tối ưu cho độ bền, mẫu smartphone này đáp ứng đồng thời các tiêu chuẩn kháng nước và bụi bẩn IP66, IP68, IP69 và IP69K.

Điện thoại sở hữu màn hình siêu sáng

Hiệu năng từ chip Kirin 8020, pin 8.500 mAh và tính năng vệ tinh

Về phần cứng xử lý, thiết bị sử dụng bộ vi xử lý Kirin 8020, kết hợp bộ nhớ trong tối đa 512GB và vận hành trên hệ điều hành HarmonyOS 6.1. Hệ thống kết nối không dây của máy bao gồm chuẩn Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 và Star Flash 2.0. Đáng chú ý, tính năng nhắn tin qua vệ tinh Bắc Đẩu cho phép duy trì liên lạc ngay cả ở những khu vực không có sóng di động.

Điểm mạnh nhất về năng lượng của Nova 16 SE là viên pin 8.500 mAh, đảm bảo thời gian hoạt động kéo dài nhiều ngày dưới cường độ cao. Đi kèm với viên pin này là công nghệ sạc nhanh có dây công suất 66W, giúp rút ngắn thời gian nạp lại năng lượng.

Huawei Nova 16 SE có giá phải chăng

Hệ thống camera RYYB 50 MP và thông tin giá bán

Về khả năng quang học, mặt trước máy sở hữu camera selfie 32 MP. Cụm camera sau gồm cảm biến chính RYYB 50 MP kích thước 1/1.56 inch có chống rung quang học OIS, kết hợp cảm biến màu sắc Red Maple độc quyền nhằm cải thiện khả năng tái tạo màu sắc. Ngoài ra, thiết bị tích hợp loa kép siêu tuyến tính 1115, cổng hồng ngoại IR Blaster và NFC.

Tại thị trường Trung Quốc, Huawei Nova 16 SE được phân phối với 4 tùy chọn màu sắc bao gồm Đen Tinh Vân, Trắng Bầu Trời, Cam Bình Minh và Hồng Anh Đào. Mức giá chi tiết cho từng phiên bản bộ nhớ như sau: