Huawei OSTA O1 Pro lộ ảnh thực tế: màn hình 6.39 inch tỷ lệ 16:9.5, viền siêu mỏng chỉ 1.05mm Trước thềm sự kiện dự kiến ngày 20/11, ảnh rò rỉ cho thấy Huawei OSTA O1 Pro dùng màn hình LTPS 1.5K, chip Kirin 9030 và có tới bốn tùy chọn bộ nhớ.

Hình ảnh thực tế của Huawei OSTA O1 Pro vừa rò rỉ trước thềm ra mắt dự kiến vào ngày 20/11. Mẫu điện thoại này nổi bật với màn hình LTPS 1.5K kích thước 6.39 inch, tỷ lệ 16:9.5 và bốn viền chỉ khoảng 1.05mm. Theo nguồn tin từ Gizmochina, máy sử dụng chip Kirin 9030 do chính Huawei phát triển.

Màn hình tỷ lệ 16:9.5: lựa chọn thiết kế khác biệt của Huawei OSTA O1 Pro

Theo các hình ảnh rò rỉ, ngoại hình tổng thể của Huawei OSTA O1 Pro khá tương đồng với dòng Pura X View trước đó. Điểm nhấn lớn nhất nằm ở thiết kế màn hình rộng, mang lại không gian thao tác thoải mái khi gõ phím hoặc xem video.

Hai chiếc điện thoại Huawei OSTA O1 Pro màu đen và đỏ

Mặt trước của máy được trang bị màn hình phẳng LTPS độ phân giải 1.5K, kích thước 6.39 inch. Tỷ lệ màn hình đạt mức 16:9.5, kết hợp cùng bốn viền siêu mỏng chỉ khoảng 1.05mm, giúp tối ưu diện tích hiển thị mặt trước.

Mặt lưng được tinh chỉnh theo hướng gọn gàng

Ở mặt lưng, thiết bị có sự điều chỉnh so với thế hệ trước khi loại bỏ họa tiết vân nhám để chuyển sang bề mặt hoàn thiện phẳng. Bên cạnh đó, cụm camera sau được đơn giản hóa với cấu trúc hai ống kính, mang đến diện mạo thanh lịch và gọn gàng hơn.

Kirin 9030 và bốn cấu hình bộ nhớ dự kiến

Ngoài thiết kế, thông số phần cứng của Huawei OSTA O1 Pro cũng được hé lộ với tâm điểm là chip Kirin 9030. Đây là vi xử lý do chính Huawei phát triển, được kỳ vọng đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hằng ngày trên nền tảng mới.

Theo nguồn tin rò rỉ, mẫu điện thoại thuộc thương hiệu con OSTA sẽ có nhiều tùy chọn bộ nhớ, đi kèm ba phiên bản màu sắc gồm Đen (Starry Black), Trắng (Nebula White) và Tím (Starburst Purple).

Hạng mục Thông tin rò rỉ Màn hình LTPS phẳng, độ phân giải 1.5K, 6.39 inch Tỷ lệ màn hình 16:9.5 Viền màn hình Bốn viền khoảng 1.05mm Vi xử lý Kirin 9030 Camera sau Cấu trúc hai ống kính Màu sắc Starry Black, Nebula White, Starburst Purple

Các cấu hình RAM và bộ nhớ trong dự kiến gồm:

RAM 12GB, bộ nhớ trong 256GB

RAM 12GB, bộ nhớ trong 512GB

RAM 16GB, bộ nhớ trong 512GB

RAM 16GB, bộ nhớ trong 1TB

Chờ thông tin chính thức từ Huawei

Sự xuất hiện của Huawei OSTA O1 Pro cho thấy hãng đang tiếp tục mở rộng dải sản phẩm với thiết kế màn hình tỷ lệ rộng. Tuy nhiên, các thông số hiện nay mới chỉ là thông tin rò rỉ từ trang Gizmochina và có thể thay đổi.

Người dùng cần chờ sự kiện ra mắt dự kiến ngày 20/11 để có thông tin chính thức về cấu hình, giá bán và chiến lược của Huawei dành cho dòng máy này.