Huawei OSTA O1 Pro: màn hình tỷ lệ 16:9.5, camera chính 200MP và pin 7.000mAh có gì đáng chú ý? OSTA, thương hiệu phụ của Huawei, ra mắt smartphone đầu tiên với màn hình 6.39 inch, chip Kirin 9030S, HarmonyOS 7 và giá từ 5,499 nhân dân tệ tại Trung Quốc.

Huawei OSTA O1 Pro là mẫu điện thoại đầu tiên của OSTA, thương hiệu phụ mới của Huawei, với màn hình tỷ lệ 16:9.5, cảm biến chính 200MP và pin 7.000mAh. Máy đã mở bán tại Trung Quốc với giá khởi điểm 5,499 nhân dân tệ, theo Gizmochina.

OSTA được biết đến với tên gọi Xingmang tại thị trường Trung Quốc. Sự kiện ra mắt O1 Pro diễn ra song song với màn giới thiệu mẫu xe Stelato V8.

Điện thoại Huawei OSTA O1 Pro chính thức ra mắt

Màn hình 16:9.5 và viền mỏng 1.05mm: điểm khác biệt về thiết kế

Huawei OSTA O1 Pro có kiểu dáng thanh rộng với màn hình phẳng LTPS 6.39 inch, độ phân giải 1.5K. Điểm nhấn lớn nhất là tỷ lệ hiển thị 16:9.5, kết hợp viền màn hình chỉ 1.05mm ở cả bốn cạnh.

Nhờ viền mỏng, tỷ lệ màn hình so với thân máy đạt 96.1%. Thân máy dày 6.68mm và nặng khoảng 200 gram.

Mặt lưng có cụm camera kép sắp xếp theo chiều ngang, kèm logo OSTA. Máy có ba tùy chọn màu: Đen (Starry Black), Trắng (Nebula White) và Tím (Starburst Purple).

Kirin 9030S, RAM đến 16GB và bộ nhớ đến 1TB

Máy dùng vi xử lý Kirin 9030S, đi cùng RAM 12GB hoặc 16GB. Bộ nhớ trong có các mức từ 256GB đến 1TB.

Huawei OSTA O1 Pro sử dụng màn hình rộng tỷ lệ 16:9.5

Camera 200MP và ống kính tele tiềm vọng 3.7x

Cảm biến chính là loại RYYB kích thước 1/1.28 inch, độ phân giải tối đa 200MP. Phía sau còn có ống kính tele tiềm vọng RYYB 50MP hỗ trợ zoom quang học 3.7x và một ống kính Red Maple chuyên dụng.

Đáng lưu ý, máy không có camera góc siêu rộng. Đây là điểm người dùng cần cân nhắc nếu thường chụp ảnh phong cảnh hoặc ảnh nhóm.

Pin 7.000mAh, sạc 66W và HarmonyOS 7 AI Pioneer Edition

Pin có dung lượng 7.000mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 66W và sạc không dây. Cảm biến vân tay đặt ở cạnh bên.

O1 Pro cũng là mẫu điện thoại đầu tiên trên thị trường cài sẵn HarmonyOS 7 phiên bản AI Pioneer Edition. Hãng định vị đây là điện thoại AI, với màn hình AI cấp hệ thống để truy cập nhanh các tính năng, tương tác thông minh và tạo chủ đề giao diện chỉ từ một bức ảnh.

Bảng thông số chính

Hạng mục Thông số Màn hình LTPS phẳng 6.39 inch, tỷ lệ 16:9.5, độ phân giải 1.5K, viền 1.05mm Tỷ lệ màn hình so với thân máy 96.1% Kích thước và trọng lượng Dày 6.68mm, nặng khoảng 200 gram Vi xử lý Kirin 9030S RAM / Bộ nhớ trong 12GB hoặc 16GB / 256GB đến 1TB Camera sau Chính RYYB 200MP 1/1.28 inch, tele tiềm vọng RYYB 50MP zoom quang học 3.7x, ống kính Red Maple Pin và sạc 7.000mAh, sạc nhanh có dây 66W, sạc không dây Hệ điều hành HarmonyOS 7 AI Pioneer Edition

Giá bán bốn phiên bản tại Trung Quốc

Huawei OSTA O1 Pro đã mở bán tại Trung Quốc qua các nền tảng thương mại điện tử Vmall và JD. Mức giá khởi điểm là 5,499 nhân dân tệ, kèm quy định giới hạn màu sắc theo từng mức dung lượng RAM.

Huawei OSTA O1 Pro có cấu hình khá tốt

Phiên bản Giá niêm yết Quy đổi tương đương RAM 12GB + ROM 256GB 5,499 nhân dân tệ 21.19 triệu đồng RAM 12GB + ROM 512GB 6,499 nhân dân tệ 25.05 triệu đồng RAM 16GB + ROM 512GB 7,299 nhân dân tệ 28.13 triệu đồng RAM 16GB + ROM 1TB 8,799 nhân dân tệ 33.91 triệu đồng

Các mức giá trên là giá niêm yết tại thị trường nội địa Trung Quốc. Giá quy đổi sang đồng chỉ mang tính tham khảo.