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Huawei Osta S1 Pro lộ diện qua ảnh rò rỉ: màn hình tỷ lệ 16:9.5, RAM tới 16GB, bộ nhớ 1TB

Vũ Sơn10/11/2026 17:44

Ảnh rò rỉ từ Digital Chat Station hé lộ mặt trước Osta S1 Pro, mẫu máy đầu tiên của thương hiệu con Xingmang (Osta) thuộc Huawei, với màn hình 6.39 inch.

Huawei được cho là đang chuẩn bị ra mắt thương hiệu con mới mang tên Xingmang (tên tiếng Anh là Osta), nhắm tới phân khúc smartphone màn hình rộng. Thiết bị đầu tiên của thương hiệu này là Osta S1 Pro, với hình ảnh thực tế mặt trước vừa xuất hiện trên tài khoản rò rỉ Digital Chat Station. Điểm đáng chú ý nhất của máy là màn hình tỷ lệ 16:9.5, rộng hơn đáng kể so với smartphone thông thường.

Mặt trước của Osta S1 Pro: viền mỏng đều và màn hình bản rộng

Theo hình ảnh rò rỉ, Osta S1 Pro dùng màn hình phẳng, phần viền xung quanh được làm mỏng đồng đều ở cả bốn cạnh. Camera selfie dạng đục lỗ nằm ở chính giữa viền trên. Phím nguồn và phím chỉnh âm lượng đặt ở cạnh trái của khung máy.

Thiết kế mặt trước của Osta S1 Pro với ba tùy chọn màu sắc
Thiết kế mặt trước của Osta S1 Pro với ba tùy chọn màu sắc

Mặt lưng của máy chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, giao diện hình nền trên ba phiên bản màu sắc xuất hiện trong bức ảnh cho thấy sự đồng bộ với bộ nhận diện của dòng Osta.

Điểm đặc trưng lớn nhất của thiết bị là màn hình tỷ lệ 16:9.5. Tỷ lệ này mang lại kiểu dáng chiều ngang rộng hơn đáng kể so với tỷ lệ màn hình smartphone thông thường.

Cấu hình rò rỉ: màn hình LTPS 6.39 inch và bộ nhớ dung lượng lớn

Theo các thông tin rò rỉ trước đó, Osta S1 Pro có màn hình công nghệ LTPS, kích thước 6.39 inch, độ phân giải 1.5K. Thiết kế bản rộng này được kỳ vọng tối ưu diện tích hiển thị khi xem tài liệu, duyệt web và dùng các ứng dụng giải trí đa phương tiện.

Về phần cứng, máy được cho là có các tùy chọn bộ nhớ cao cấp, với RAM lên đến 16GB và bộ nhớ trong đạt 1TB. Dung lượng lớn giúp thiết bị đáp ứng nhu cầu lưu trữ dữ liệu và xử lý đa nhiệm.

Huawei Osta S1 Pro sẽ là điện thoại rộng mới
Huawei Osta S1 Pro sẽ là điện thoại rộng mới

Tổng hợp thông tin về Osta S1 Pro

Hạng mụcThông tin theo nguồn rò rỉ
Thương hiệuXingmang (Osta), thương hiệu con của Huawei
Màn hìnhLTPS, 6.39 inch, độ phân giải 1.5K, màn hình phẳng
Tỷ lệ màn hình16:9.5
Camera selfieDạng đục lỗ, đặt ở giữa viền trên
Phím bấmPhím nguồn và phím âm lượng ở cạnh trái
RAMTối đa 16GB
Bộ nhớ trongTối đa 1TB
Vi xử lý, camera sau, thời điểm phát hànhChưa được công bố

Thương hiệu Osta và những điều chưa rõ

Sự xuất hiện của thương hiệu Xingmang (Osta) thể hiện định hướng riêng của Huawei trong việc thử nghiệm các form factor mới trên smartphone. Tuy vậy, nguồn tin chưa rõ các sản phẩm Osta sẽ bán rộng rãi trên thị trường quốc tế hay chỉ giới hạn tại nội địa Trung Quốc.

Các thông tin chính thức về thời điểm phát hành, vi xử lý tích hợp và hệ thống camera sau của Osta S1 Pro vẫn chưa được công bố. Những chi tiết tiếp theo về mẫu smartphone này cần chờ xác nhận từ nhà sản xuất trong thời gian tới. Thông tin trong bài dựa trên nguồn rò rỉ nên có thể thay đổi khi sản phẩm ra mắt chính thức.

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        Huawei Osta S1 Pro lộ diện qua ảnh rò rỉ: màn hình tỷ lệ 16:9.5, RAM tới 16GB, bộ nhớ 1TB
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