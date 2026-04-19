Huawei Pura 90 series lộ diện với camera 200MP và pin 6.500 mAh Dòng smartphone cao cấp Huawei Pura 90 gây ấn tượng với sự kết hợp giữa viên pin dung lượng lớn trong thân máy siêu mỏng, cùng hệ thống camera tiềm vọng độ phân giải lên đến 200MP.

Huawei dự kiến sẽ chính thức trình làng dòng sản phẩm Pura 90 series cùng mẫu điện thoại gập Pura X Max tại thị trường Trung Quốc vào ngày 20 tháng 4 tới. Trước thềm sự kiện, các thông tin rò rỉ từ những nguồn tin uy tín đã cung cấp cái nhìn chi tiết về thiết kế, kích thước và cấu hình phần cứng của ba phiên bản chủ lực: Pura 90, Pura 90 Pro và Pura 90 Pro Max.

Thiết kế mỏng nhẹ đột phá trên phiên bản tiêu chuẩn

Theo dữ liệu từ chuyên gia tin đồn Bald Panda, phiên bản Huawei Pura 90 tiêu chuẩn sở hữu màn hình phẳng kích thước 6.84 inch với độ phân giải 1.5K. Điểm đáng kinh ngạc nhất trên model này là việc tích hợp viên pin dung lượng lên tới 6.500 mAh nhưng vẫn duy trì được độ mỏng ấn tượng chỉ 6.9 mm và trọng lượng 203 gram.

Cấu hình chi tiết các phiên bản cao cấp

Khác với bản tiêu chuẩn, các phiên bản Pro có sự điều chỉnh về kích thước và trọng lượng để ưu tiên cho hệ thống phần cứng phức tạp hơn. Pura 90 Pro sở hữu màn hình phẳng 6.59 inch, trong khi Pura 90 Pro Max sử dụng tấm nền 6.87 inch cùng độ phân giải 1.5K. Cả hai đều được trang bị viên pin 6.000 mAh.

Thông số Pura 90 Pura 90 Pro Pura 90 Pro Max Màn hình 6.84 inch (Phẳng) 6.59 inch (Phẳng) 6.87 inch Độ phân giải 1.5K 1.5K 1.5K Dung lượng pin 6.500 mAh 6.000 mAh 6.000 mAh Độ dày 6.9 mm 8.3 mm 8.5 mm Trọng lượng 203 gram 219 gram 232 gram

Đối với phiên bản cao cấp nhất Pura 90 Pro Max, người dùng sẽ có nhiều lựa chọn màu sắc đa dạng bao gồm Đen huyền, Vàng bình minh, Tím hoàng hôn, Cam đại dương và Xanh ngọc lục bảo.

Nâng cấp vượt trội về công nghệ nhiếp ảnh

Hệ thống camera là điểm nhấn quan trọng nhất trong đợt nâng cấp lần này. Theo Digital Chat Station, Pura 90 Pro được trang bị camera chính 50 megapixel với cảm biến kích thước lớn 1/1.28 inch, kết hợp cùng ống kính góc siêu rộng 40 megapixel và camera tele tiềm vọng 50 megapixel. Cụm camera này còn tích hợp cảm biến đa phổ để tối ưu hóa khả năng tái tạo màu sắc.

Đáng chú ý, phiên bản Pura 90 Pro Max sẽ thiết lập tiêu chuẩn mới với ống kính tiềm vọng độ phân giải lên đến 200 megapixel. Việc sử dụng cảm biến độ phân giải siêu cao hứa hẹn mang lại khả năng thu phóng và chi tiết hình ảnh vượt trội so với các đối thủ cùng phân khúc.

Nền tảng phần cứng và độ bền

Về sức mạnh bên trong, bộ đôi Pura 90 Pro series được dự đoán sẽ sử dụng vi xử lý dòng 9 series hoàn toàn mới do Huawei tự phát triển. Các thiết bị này đều hỗ trợ hệ thống nhận diện khuôn mặt 2D và đạt chuẩn kháng nước, kháng bụi IP68.

Để bảo vệ màn hình, Huawei tiếp tục trang bị lớp kính cường lực Kunlun thế hệ mới, giúp tăng cường khả năng chống va đập và trầy xước cho thiết bị trong quá trình sử dụng hàng ngày.