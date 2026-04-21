Huawei Pura 90 trình làng: Đột phá pin 6500 mAh và camera RYYB trong thân máy siêu mỏng Huawei Pura 90 gây bất ngờ khi sở hữu viên pin 6500 mAh trong thiết kế mỏng chỉ 7mm, đi kèm hệ thống camera 50MP chất lượng và chip Kirin 9010S hiệu năng cao.

Huawei vừa chính thức giới thiệu dòng flagship Pura 90 thế hệ mới, trong đó phiên bản tiêu chuẩn Pura 90 nhận được nhiều sự chú ý nhờ sự cân bằng giữa hiệu năng và thiết kế. Dù định vị dưới các bản Pro, thiết bị vẫn sở hữu những thông số kỹ thuật ấn tượng, đặc biệt là dung lượng pin vượt qua cả những model cao cấp nhất trong dòng sản phẩm.

Huawei Pura 90 ra mắt với hệ thống camera chất lượng

Thiết kế bất đối xứng và cấu trúc siêu mỏng

Về ngoại hình, Huawei Pura 90 tiếp tục duy trì ngôn ngữ thiết kế cụm camera hình tam giác bo tròn đặc trưng, lấy cảm hứng từ hình dáng miếng gảy đàn guitar. Tuy nhiên, thay vì bố trí cảm biến đối xứng như bản Pro Max, Huawei đã áp dụng thiết kế bất đối xứng cho bản tiêu chuẩn với một camera tròn lớn nổi bật bên cạnh các cảm biến phụ.

Đáng chú ý, dù tích hợp viên pin dung lượng lớn, Huawei vẫn tối ưu được độ mỏng của máy chỉ ở mức 7mm. Ở mặt trước, thiết bị sử dụng màn hình 6.8 inch với thiết kế đục lỗ dạng viên thuốc để chứa cụm cảm biến và camera selfie.

Hệ thống camera RYYB và công nghệ màu Red Maple

Huawei Pura 90 không hề bị cắt giảm mạnh tay về khả năng nhiếp ảnh. Máy được trang bị camera chính 50MP sử dụng cảm biến RYYB giúp tăng cường khả năng thu nhận ánh sáng, đi kèm camera góc siêu rộng 12.5MP và ống kính tele tiềm vọng 50MP hỗ trợ zoom quang 3.7x. Cả ba ống kính này đều được trang bị chống rung quang học OIS.

Một điểm nâng cấp kỹ thuật quan trọng là hệ màu Red Maple, giúp cải thiện độ chính xác và trung thực của màu sắc khi chụp ảnh. Đặc biệt, camera selfie 50MP phía trước cũng được bổ sung cảm biến màu Red Maple, tính năng vốn không xuất hiện trên các phiên bản Pro cao cấp hơn.

Hiệu năng Kirin 9010S và thời lượng pin vượt trội

Sức mạnh của Pura 90 đến từ vi xử lý Kirin 9010S, được công bố mang lại hiệu năng cao hơn 15% so với thế hệ tiền nhiệm. Điểm gây ấn tượng mạnh nhất là viên pin 6,500mAh, lớn hơn mức 6,000mAh của bản Pro Max, đi kèm sạc nhanh công suất 100W, đảm bảo khả năng duy trì hoạt động trong thời gian dài.

Về phần mềm, máy chạy HarmonyOS 6.1 với nhiều tính năng tập trung vào trí tuệ nhân tạo (AI) và nâng cấp trợ lý ảo Xiaoyi để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.

Phiên bản bộ nhớ Giá bán (Nhân dân tệ) Giá quy đổi tham khảo (VNĐ) 12GB + 256GB 4,699 18.14 triệu 12GB + 512GB 5,199 20.06 triệu 16GB + 512GB 5,699 21.99 triệu

Hiện tại, Huawei Pura 90 cung cấp các tùy chọn bộ nhớ linh hoạt từ 12GB đến 16GB RAM, đáp ứng nhu cầu xử lý đa nhiệm và lưu trữ cao của người dùng flagship hiện nay.